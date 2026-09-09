Foça\'daki 2. Bilim ve İletişim Festivali\'nde 70 konuşmacı bilim meraklılarıyla buluştu

(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali'nde yaklaşık 70 konuşmacı, bilim meraklıları ve çocuklarla buluştu. Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Nurcan Seven, gelecek yıl düzenlenecek üçüncü festival öncesinde farklı kentlerde etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek, "Çok daha büyük, çok daha renkli, çok daha zengin bir festival yapmak istiyoruz" dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali, bilim insanları, akademisyenler, gazeteciler, iletişimciler, sanatçılar, çocuklar ve bilim meraklılarını bir araya getirdi.

Hypatia Bilim Medya ve İletişim Derneği öncülüğünde, dokuz8MEDYA ve Akdeniz Organizasyon desteğiyle Bueno Beach'te düzenlenen festival, 25-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Beş gün süren festivalde yaklaşık 50 yetişkin etkinliği, 20'den fazla çocuk atölyesi, film gösterimleri, söyleşiler, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat etkinlikleri ile teleskoplarla gökyüzü gözlemleri yapıldı.

Kuantum fiziği, yapay zeka, uzay bilimleri, evrim, medya okuryazarlığı, yanlış bilgi krizi, halk sağlığı, eğitim, felsefe, matematik, jeoloji ve iklim krizinin ele alındığı festivale Türkiye'den ve yurt dışından yaklaşık 70 konuşmacı katıldı. Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre de festivalin konukları arasında yer aldı.

Cambridge ve Oxford üniversitelerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinden akademisyen ve uzmanlar festivalde katılımcılarla buluştu.

SEVEN: "HERKESİN BİRBİRİNDEN ÖĞRENEBİLDİĞİ DEMOKRATİK BİR ALAN YARATMAK İSTİYORUZ"

Hypatia Bilim Platformu Kurucusu ve Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Nurcan Seven, festivalin çok sayıda paydaşın katkısıyla düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz çok paydaşlı bir festivaliz. Buradaki paydaşlarımız yalnızca bilim insanları değil; sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri, bilim iletişimi platformları, üniversitelerin bilim ve teknoloji kurulları ve farklı yaş gruplarından katılımcılar. Temel hissiyatımız 'yan yana gelmek'. Burada sadece öğretmek ya da öğrenmek istemiyoruz; herkesin birbirinden öğrenebildiği, kendi bilgisini, deneyimini ve yeteneğini katabildiği demokratik bir alan yaratmak istiyoruz."

ÇOCUKLAR İÇİN 21 FARKLI ATÖLYE DÜZENLENDİ

Festivalin çocuklara yönelik bölümünde beş gün boyunca deney, üretim, gözlem ve soru sorma odaklı 21 farklı başlıkta atölyeler düzenlendi.

"Mikroskop ile Mikro Evrenleri Keşfediyoruz", "Kayaları Tanıyalım", "Dünyanın Katmanları", "Fosil Yapalım", "Paleontolojik Kazı Atölyesi", "Dinozorlar Hakkında Bilmedikleriniz", "Kristal Yapalım", "Plastik Tespit Atölyesi", "Safsata Avı Atölyesi" ve "Dijital Okuryazarlık Atölyesi" programda yer aldı.

Denizli Bilim Merkezi'nin katkısıyla gerçekleştirilen Su Roketi Yarışması'nda çocuklar, hazırladıkları roket maketlerini özel bir hidrolik sistemle fırlattı. Denizli Bilim Merkezi ile Bornova Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi öncülüğünde periskop gözlemi, lego kodlama, matematik ve STEM atölyeleri ile Güneş teleskobu gözlemi de yapıldı.

Akdeniz Organizasyon'dan Özgür Kaya, çocukların festivaldeki önemine dikkati çekerek, "Bu festivalin en önemli aktörleri çocuklar. Çocukların bilim insanlarıyla bir araya gelerek onlara sorular sormaları, o vizyona yakın durmaları, 'Gelecekte ben de bir astronot, ben de bir fizikçi olmak istiyorum' demeleri her şeyden daha kıymetliydi" diye konuştu.

BİLİM SOKAĞI FARKLI DİSİPLİNLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Festival alanında katılımcıların ortak emeğiyle oluşturulan Bilim Sokağı; bilim, gençlik, teknoloji, astronomi, yapay zeka, felsefe, doğa bilimleri, iletişim, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında faaliyet gösteren topluluklara ev sahipliği yaptı.

Üniversite öğrencileri, gençlik toplulukları ve derneklerin bilim insanları ve uzmanlarla buluştuğu festivale bilim iletişimi platformları, sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar, bilim merkezleri, yerel yönetimler, yayınevleri ve medya kuruluşları destek verdi.

Adını Antik Çağ'ın önde gelen kadın matematikçi, astronom ve filozoflarından Hypatia'dan alan festivalde, kadınların bilimde daha görünür olması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin organizasyon kültürünün bir parçası haline getirilmesi amaçlandı.

"DAHA KÜÇÜK BULUŞMALARLA ÜÇÜNCÜ FESTİVALE HAZIRLANACAĞIZ"

Festival çalışmalarının farklı kentlerde yıl boyunca sürdürülmesinin planlandığını belirten Nurcan Seven, üçüncü festivale ilişkin şunları kaydetti:

"Şimdi üçüncü festivali tasarlıyoruz ve önümüzdeki yıl çok daha büyüğünü, çok daha renklisini, çok daha zenginini yapmak istiyoruz. Festivalin yalnızca yılda bir kez, aynı şehirde ve aynı mekanda yapılmasını istemiyoruz. Hypatia'nın daha küçük ve konsantre buluşmalarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirmek, oralarda oluşacak birikimi üçüncü uluslararası festivale taşımak istiyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların, kurumların ve bilim iletişimi aktörlerinin kendi renklerini bu sürece katmasını istiyoruz. Çünkü bizim için bu festivalin gelenekselleşmesi sadece bir etkinliğin devam etmesi değil, bir bilim iletişimi kültürü inşa etmek anlamına geliyor. Biz çok renkli bir şey yapıyoruz ama sizlerin rengiyle daha da zenginleşmek istiyoruz. Gelin, emeğinizi ve birikiminizi bu havuza bırakın."

BİÇİCİ: "FESTİVAL, ARTAN SAHTE BİLİM VE DEZENFORMASYONA KARŞI BİR İHTİYAÇTAN DOĞDU"

Festival Organizasyon Komitesi Üyesi ve dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici de festivalin sürdürülebilir ve disiplinler arası bir proje olarak tasarlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir ihtiyaçtan doğdu bu festival. Türkiye'de ve dünyada son yıllarda artan sahte bilime, dezenformasyona ve manipülasyonlara karşı yurttaşların, toplumun ve bilim insanlarının ortaya koyduğu bir dinamizm var. Bilimin, çağdaşlığın ve insanlığın savunulması aynı zamanda bir aydınlanma mücadelesinin parçası. Hypatia Bilim Platformu da hem bilim iletişiminin toplumsallaşmasına katkı sunmak hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini merkezine koyarak bu tarihsel mirası taşımak iddiasıyla kuruldu. Bilim iletişiminin iddiası hayatı değiştirmekse bunun toplumsal karşılığını yaratmak gerekiyor."