Fransa'da Macron Protestoları: 200 Gözaltı - Son Dakika
Fransa'da Macron Protestoları: 200 Gözaltı

10.09.2025 13:07  Güncelleme: 14:48
Macron'un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlerde yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlerde yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Macron'un sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor. Başkent Paris'te yüzlerce eylemci Kuzey Garı'nın etrafında toplanırken, bölgede çok sayıda polis ekibi ve kamyonlar bulunuyor. Polis, gara girmesini engellediği göstericileri bölgeden uzaklaştırmak için biber gazı ve copla müdahale ediyor.

"DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN BURADAYIZ"

"10 Eylül'de tarih yazıyoruz" yazılı pankart taşıyan eylemciler, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları attı. Eyleme katılan, soyadını vermek istemeyen Alice isimli öğrenci, sarı yelekliler hareketi başladığında yaşının çok küçük olmasından dolayı eylemlere katılamadığını anlattı. Alice, kemer sıkma politikalarına ve Sebastien Lecornu'nun başbakan olarak atanmasına tepki gösterdiklerini belirterek, "Protesto etmeliyiz, hemfikir olmadığımızı göstermeliyiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fransa'da Macron'a Yönelik Protestolar Sürüyor: 200 Gözaltı

Paris'te yaşayan Julie isimli gösterici ise hükümetten bunaldığı için eyleme katıldığını belirterek, "Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık." dedi. Julie, oy verdiklerinde bunun dikkate alınmadığını söyleyerek, barışçıl olduklarını ve yerel makamların seslerini duymasını umduklarını dile getirdi. Giderek "sağa kayan ve ırkçı" bir hükümetlerinin olduğu değerlendirmesinde bulunan Julie, "Artık böylesine aleni bir şekilde, ırkçı ve emekçi sınıfa karşı böylesine aşağılayıcı bir şekilde konuşmak mümkün değil." dedi.

Fransa'da Macron'a Yönelik Protestolar Sürüyor: 200 Gözaltı

OKUL GİRİŞLERİ VE YOLLAR KAPATILDI

Ülke genelinde farklı kentlerde okul girişlerini ve yolları kapatma eylemleri devam ederken, büyük kentlerde yürüyüşler düzenlenmesi bekleniyor. Bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, basına yaptığı açıklamada, gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Fransa'da Macron'a Yönelik Protestolar Sürüyor: 200 Gözaltı

EYLEM YAPAN ÇİFTÇİLERDEN KONVOY

Bu arada, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da da binlerce kişinin katılımıyla ve "Macron istifa" sloganlarıyla yürüyüş başladı. Confederation Paysanne tarım sendikasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Haute- Vienne vilayetinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, A20 otoyolunda trafiği engellemek için konvoy düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, eylemciler Chambery kenti merkezindeki döner kavşağın etrafında bisiklet sürerek trafiği yavaşlattı. Polis ekipleri, başkent Paris'in 20. bölgesindeki Helene-Boucher Lisesi'nin girişini kapatan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Olay yerinde yaşanan arbedede, eylemciler polise çöp kutuları ve farklı cisimler fırlattı.

Fransa'da Macron'a Yönelik Protestolar Sürüyor: 200 Gözaltı

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER DE PROTESTOLARA KATILDI

Seine-Saint-Denis bölgesindeki Jean Lolive Ortaokulu'nda öğretmenlerin çoğu greve giderken, Paris'te lise öğrencileri okulların girişlerini barikatlarla kapatarak, dersleri boykot etti. Bazı okullarda "Stop répression, vive le mouvement lycéen" (Baskıya son, yaşasın lise hareketi) yazılı pankartlar asıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, eğitim bütçesindeki kesintiler ve okulların kötü şartlarına dikkat çekerek hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN EYLEMLERE KATILACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Fransız istihbarat birimleri, eylemlere ülke genelinde 100 binden fazla kişinin katılabileceğini tahmin ediyor. Merkezi bir organizasyon bulunmadığı için kesin sayılar verilemiyor. Protestoların gün içinde daha fazla şehre yayılması bekleniyor. Son yapılan anketler, halkın yüzde 46'sının protestoları desteklediğini ortaya koydu.

KAYNAK: AA, İHA

