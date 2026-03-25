Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın, silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesinin yakın dostu olduğu ve olay günü şüphelilerle görüşme trafiği yaptığı tespit edildi. Yıldızhan'ın farklı şehirlerde konaklama tesislerine sahip olduğu ve cinayeti yetkililere bildirmek yerine failin kaçmasına yardımcı olduğu ve bu nedenle suçluyu kayırma suçunu işlediği değerlendirildi.

Ümraniye'de rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için gittiği görüşmede silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İlginç bağlantıların dikkat çektiği kan donduran olayda katili kaçırma planı ortaya çıktı. 

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ

Kadayıfçıoğlu ailesinin yakın dostu olan türkücü İzzet Yıldızhan ifadesinde, "Gece, Metin Kadayıfçıoğlu beni aradı. Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de 'İnşallah önemli bir şey yoktur.' dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu'nu aradım ancak ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin'e mesaj atarak 'Alaattin'den haber var mı?' diye sordum. Metin'in cevap verip vermediğini hatırlamıyorum. Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonda görüştüm. Bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de akşam yola çıkarak Ankara'dan İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk." dedi.

ŞÜPHELİLERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Kalaycıoğlu’nun ise suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma yaptığı öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile tanık Yalçınay Yıldız arasında bir görüşme gerçekleştiği, Kadayıfçıoğlu’nun ise saldırı amacıyla yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca Kalaycıoğlu’nun Kadayıfçıoğlu ile birlikte olay yerine gittiği, cinayetin ardından ambulans çağırmak yerine vito marka araca binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Aleyna’nın kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suçluyu kayırma suçunu işlediği vurgulandı.

KATİLİ KAÇIRMA PLANI ORTAYA ÇIKTI

Günaydın'dan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; cinayet sonrası kaçış planına ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı. Amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp üzerinden dikkat çeken bir iletişim trafiği olduğu saptandı. Yıldızhan’ın aileyle yakın ilişkisi bulunduğu ve farklı şehirlerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi. Sanatçının, “kasten öldürme” eylemini yetkililere bildirmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduğu ve bu nedenle suçluyu kayırma suçunu işlediği değerlendirildi. Ayrıca henüz yakalanamayan diğer şüphelilerle irtibat kurarak tanıklar üzerinde baskı oluşturma, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istemiş ve Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istemişti. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitmişti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirmiş ve kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:18:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.