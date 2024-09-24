G7 Ülkelerinden Ukrayna'ya Enerji Desteği - Son Dakika
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G7 Ülkelerinden Ukrayna'ya Enerji Desteği

G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji saldırılarını kınadı ve Kiev'e destek verdiklerini vurguladı.

24.09.2024 03:21
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G7 üyeleri ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırıları kınarken, Kiev'e bu konudaki desteklerini teyit etti.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Slovakya ve İsveç'in dışişleri bakanları, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nun oturum aralarında G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eş başkanlığında, Ukrayna'nın enerji güvenliğini ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantıyla ilgili İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "G7+ Bakanlar Grubu olarak, Rusya'nın, ülkenin enerji altyapısına yönelik acımasız ve adaletsiz saldırıları karşısında Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi yinelemek için toplandık." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini sağlama konusundaki güçlü kararlığın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına ve şehirlerine yönelik başlattığı füze ve dron saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Mart 2024'ten bu yana artan bu saldırılar, Ukrayna'nın enerji güvenliğini ve Ukrayna halkının en sert kış aylarında elektrik, ısınma ve su gibi temel hizmetlere erişimini ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu tür saldırıların, özellikle Moldova Cumhuriyeti'nin enerji güvenliği açısından bölgesel etkilerini vurguluyoruz. Rusya'nın bu saldırı savaşına son vermesi ve verilen zararın bedelini ödemesi gerekiyor."

Açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapısını korumaya dönük Kiev'in hava savunma yeteneklerini güçlendirmek de dahil bu konuda yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olunduğu bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne el koymasını ve kontrol altında tutup asker yığmaya devam etmesini kınıyoruz. Bu enerji güvenliği için tehdit teşkil ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Ukrayna enerji sisteminin kısa ve uzun vadede yeniden inşasının, küresel enerji güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi açısından işlevsel olacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, bu konuda Ukrayna'ya gerekli her türlü yardımı sağlaması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel G7 Ülkelerinden Ukrayna'ya Enerji Desteği - Son Dakika

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