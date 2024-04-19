Gaziosmanpaşa\'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24\'e Yükseldi

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Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 24 binanın tahliye edildiğini, 78 kişinin otellere yerleştirildiğini bildirdi.

24 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24'e yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20 Nisan cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan ilk açıklamada, olayda toplam 14 gecekondu etkilendiği, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Valilik daha sonraki açıklamasında ise tahliye edilen bina sayısının 24'e yükseldiğini belirtti.

TOPRAK KAYMASI KAMERADA

Toprak kaymasının yaşandığı anları, bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

"BURANIN SORUNU 1-2 AYLIK DEĞİL, 10 SENELİK MEVZU"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zakir Cezayiroğlu, evinde oturan kiracısının da tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi: "Buranın sorunu bir, iki, üç aylık değil. On senelik mevzu. Burası bayağı dik, uçurum. Burası aslında kayalık. Sağlam bir zemini var ama herhalde aşağıdan boşalttılar. Yıldıztabya Futbol Sahası'nı boşalttılar, birinci etabı yaptılar. İkinci etap için de muhtemelen oydular, herhangi bir kazık çalışması yapmadılar, diye düşünüyoruz."

"ÇOK MAĞDUR İNSAN VAR, AŞAĞIDA EVLERİ YIKILANLAR VAR"

Yarın olay yerine bakılacağını aktaran Cezayiroğlu, "Çok mağdur insan var. Aşağıda evleri yıkılanlar var. Aşağısı dik bir bayır. Antalya falezleri gibi. Yokuş falan değil. Çok büyük çalışma yapmaları lazım önlem almaları için." diye konuştu. Cezayiroğlu, evlerin oturulacak durumda olmadığını da sözlerine ekledi.