Gemlik'teki Sarsıntılar Uyarı Niteliğinde - Son Dakika
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Gemlik'teki Sarsıntılar Uyarı Niteliğinde

03.07.2025 11:10
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Jeoloji mühendisleri, Gemlik'teki depremlerin büyük bir Marmara depreminin habercisi olabileceğini belirtti.

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gün arayla meydana gelen depremlerin uyarıcı olduğunu belirterek, "Gemlik merkezde sıcak su çıkışları var. Bu suların son 1 ayda sıcaklıkları göz önünde bulundurulsa gerilmenin daha arttığını, büyük depremin biraz daha yaklaştığını, bu gerilmenin 2 gündür yaşadığımız depremleri tetiklediğini söyleyebiliriz" dedi.

Gemlik ilçesinde 1 gün arayla meydana gelen 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler, kent merkezi, çevre ilçeler ile Yalova ve İstanbul'da paniğe yol açarken, olası büyük Marmara depremi yine gündeme geldi. Depremlerin meydana geldiği Şahinyurdu bölgesinin, büyük ve yıkıcı bir deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, "Resmi kanallardan yapılan açıklamalara göre, herhangi bir kaybın olmaması sevindirici. Deprem ülkesindeyiz. 6 Şubat'ın izleri daha silinmemişken, vatandaşlarda bu durum hassasiyet oluşturuyor. 2 gündür yaşadığımız depremler, insanların hissettiğine bakılırsa 3 tane deprem yaşadık diyebiliriz. Ancak Temmuz'un 1'inde toplam 8 adet deprem meydana geliyor. 2 Temmuz tarihinde de yine akşam saatlerine kadar toplam 6 adet, toplamda 14 deprem meydana geliyor. Depremlerin hangi noktada oluştuğu bizim için önemli. Deprem çözümlerine baktığımız zaman, depremin olduğu bölge, Gemlik Şahinyurdu bölgesinde ve dar bir bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Depremlerin mekanizma çözümlerine baktığımız zaman da eğim atımlarının normal faylar üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bakarsak çok büyük, yıkıcı depremler üretebilme potansiyeli olmayan bir bölge. Ancak bu depremlerin devamı gelebilir. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın" dedi.

'BÜYÜK MARMARA DEPREMİ HER AN OLABİLİR'

Mehmet Yıldız, "Bizi korkutan büyük Marmara depremi. 17 Ağustos Gölcük depreminden sonra artık daha batıda, Marmara'da bir deprem bekleniyor. Yine 1065 yılında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kolu olan Geyve, Mekece, İznik Gölü'nün güneyinden ve Gemlik merkezinden batıya doğru devam eden bir orta kolu var. Burada oluşabilecek bir deprem. Yakın tarihte 1065 yılında bir deprem gerçekleşiyor. Tekrarlama periyodu 1000 yıl. Özetle her an olabilir. Deprem bugün de olsa 10 sene sonra da olsa dünyanın yaşı göz önünde bulundurulduğunda, bu her an anlamına geliyor" diye konuştu.

'3 FAYDA DA OLABİLECEK DEPREMLER, BÖLGEMİZİ ETKİLEMEKTE'

1855 yılındaki Bursa depremini de hatırlatan Yıldız, "Bursa'yı yine etkileyebilecek olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu var. Burada da hepimizin yakından bildiği 1855 depremleri var. 41 gün ara ile depremler oluyor, ciddi yıkımlara sebebiyet veriyor. Bu 3 fayda da oluşabilecek depremler, bölgemizi etkilemekte. Sadece Bursa olarak değil, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir'i, Çanakkale'yi dahil edebilirsiniz" dedi.

'HİDROJEOTERMAL KÖKENLİ'

Gemlik depremlerinin olduğu bölgede termal su yatağı olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Depremin olduğu lokasyon ve fayın tipine baktığımız zaman, Eosen volkanizmasına bağlı, hidrojeotermal kökenli olduğu söylenebilir. Gemlik merkezde sıcak su çıkışları var. Bu suların son 1 ayda sıcaklıkları göz önünde bulundurulsa gerilmenin daha arttığını, büyük depremin biraz daha yaklaştığını, bu gerilmenin 2 gündür yaşadığımız depremleri tetiklediğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

'KOLON VE KİRİŞLERİ KONTROL ETSİNLER'

Gemlik depremlerinin ardından vatandaşların yaşadıkları binaların kolon ve kirişlerini kontrol etmeleri uyarısında da bulunan Yıldız, "Bu depremlerden sonra yapılarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Kolon ve kirişlerde herhangi bir çatlak varsa, yetkililerle iletişime geçilmesinde fayda var" dedi.

Haber: Denizhan TECİK-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

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