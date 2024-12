Gençİz Zirvesi\'ne katılan Bakan Göktaş ve Bakan Bak, gençlerle tecrübelerini paylaştı

Güncel

HALKBANK Gençİz Zirvesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Burada katıldığı oturumda söz alan Bakan Göktaş, "Avrupa'da ilk olan aslında hiç hayalimde olmayan, siyasete girmiş olan ilk başörtülü milletvekili oldum. Dolayısıyla bir şekilde benim üzerime bir başörtüsü mücadelesi inşa edilmiş oldu.Yıllar sonra da Afrika'da, Cezayir'de bir kadın Türk Büyükelçi olarak ilk defa göreve ben almış oldum" dedi.

"Kariyer ve Kişisel Gelişim", "Teknoloji ve Girişimcilik", "Sürdürülebilirlik" ve "Finansal Okuryazarlık" konu başlıkları altında uzmanlar ile gençlerin bir araya geldiği Halkbank Gençİz Zirvesi'nde, Kariyer ve Kişisel Gelişim Paneli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda ayrıca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Teknolojide Kadın Derneği'nin Kurucu Başkanı Zehra Öney ile Milli Paralimpik Sporcu Sümeyye Boyacı ile çok sayıda katılımcı da yer aldı.

'BABAM, BAŞÖRTÜLÜ AVUKAT OLAMAZSIN BELÇİKA'DA DEDİ'

Belçika'da doğduğunu ve çocukluğunda burada esnaflık yapan babasına yardım ettiğini belirten Bakan Göktaş, "Üniversitede hukuk fakültesini okumak istemiştim. Ancak bir gün yine marketi kapatıyorduk babam dedi ki; 'Biliyor musun kızım başörtülü avukat olamazsın Belçika'da, sen bu hayali kuruyorsun ama bence sen dişçi falan ol veya eczacı ben sana güzel bir eczane açarım, destek olurum, sen de annelik yaparsın çocuklarına bakarsın'. Hayır baba ben hukuk fakültesi okumak istiyorum avukat olmak istiyorum dedim çünkü buradaki adaletsizlikleri olayları görüyorum bunun için mücadele etmek istiyorum dedim. 'Hayallerin yarım kalabilir ama istersen sen yine de hukuk oku belki ilk başörtülü avukat sen olursun' dedi. Ben de ona ilklerin insanı olacak insan ben miyim? Ben marketçi Hasan'ın kızıyım, burada büyüdüm mümkün değil dedim. Ama şunu da dedim, acaba uluslararası ilişkiler mi okusam? Sen büyükelçi mi olacaksın, büyükelçi olarak nasıl hayatını kuracaksın, zor bu işler dedi. Ben hem işletme mühendisliğini okudum gizliden de uluslararası ilişkiler okudum ne zaman ki üniversiteyi tamamladım babama diplomalarımı sundum. Tabi okul sonrası babama yardım ediyordum, bütünlemeye kalıyordum, markette yardımcı oluyordum. Yani şunu söylemek istiyorum, hayat beni öyle farklı yerlere itti ki ben hep Avrupa'da ilk olan aslında hiç hayalimde olmayan, siyasete girmiş olan ilk başörtülü milletvekili oldum. Dolayısıyla bir şekilde benim üzerime bir başörtüsü mücadelesi inşa edilmiş oldu" şeklinde konuştu.

'YARININ LİDERLERİ SİZLER OLACAK OLACAKSINIZ'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Göktaş, "Kendime inanıyorum kendime güveniyorum ve bu zorluklar evet var ama ondan büyük ben varım. Benim inançlarım, benim çalışmam, benim azmim var. Dolayısıyla ben elimden geleni yapayım, belki bu eşiği aşarım. ve her seferinde aslında kendimize inanmanın, ailemizin desteği tabii bu anlamda çok kıymetli ama zaman zaman dediğim gibi babam bana dedi ki okuyamazsın, yapamazsın, yıllar sonra da Afrika'da, Cezayir'de bir kadın Türk Büyükelçi olarak ilk defa göreve ben almış oldum. Daha doğrusu Büyükelçiliğimiz vardı ama oraya atanan ilk kadın büyükelçi ben oldum ve ilk defa orada bir büyükelçiye devlet nişanı verdiler ve o da bana nasip oldu. Yani şunu söylemek istiyorum asla 'asla'demeyin çocuklar. Hayatınız hiçbir zaman toz pembe olmayacak, altın tepside bir şey sunulmayacak. Yeter ki azimli olun, yeter ki inanın karşınıza her zaman zorluklar çıkacak. Benim karşıma çok zorluk çıktı ama ben o zorluklarda tıkalı kalsaydım aynı olduğum yerde sayardım. Fakat her zaman inandım ve yapabildiğimin nerede olursam olayım en iyisini yapmak istedim. Yarının liderleri sizler olacak olacaksınız ve inşallah sizlere güzel bir ülke emanet etmek istiyoruz" diye konuştu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 91 SENESİNDE BANA BURS YOLLADI'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise, İngiltere'de okuduğu üniversite yıllarında yaşadığı maddi zorluklardan söz ederek, "6 bin sterlin okul ücreti, ilk taksit 2 bin sterlin. Parayı biriktirdik Nottingham Üniversitesi'nden kabul aldık gittik, parayı ödedik. Bir kısmını da kalma parası ödedik. Okul devam ediyor dersler çok iyi ikinci taksit geldi, para yok. Ne yapacaksınız? Araba tamir ediyorum o arada bizim arkadaşlar var, onların aracını tamir ediyordum, ücretler yüksek. İkinci taksit geldi üniversitede büronun bir burs programı var oraya başvurdum, burada anlattıklarımın hepsini yazdım oraya. Beni çağırdılar bir hafta sonra 'Sayın Bak, bunların hepsini yaptın mı' dediler. Evet dedim, yaptım ben çalışmak istiyorum, okumak istiyorum, bana fırsat verin dedim. Bursu kime verdiler, bana verdiler. İkinci taksiti gittim, kazandığım o bursla ödedim. Üçüncü taksit geldi ama yine para yok. Devam ediyoruz, dersleri bitirdik, sınavları verdik, hepsini verdik. Mezuniyet listesini astılar listede ismim yok. Neden? Taksiti ödemedik de ondan. Taksit ödememiz lazım, para lazım. Neyse tabi ben biraz şanslıyım Rizeli olunca, sayın cumhurbaşkanımızı tanıyoruz Kasımpaşa'da komşumuz bizim. Ona mektup yazdım, anlattım okurken de bana çok burs verdi, etrafındaki insanlar destek oldu. Refah Partisi İl Başkanıydı 91 senesinde. Bana burs yolladı, parayı ödedim, beni listeye koyun dedim. Mezuniyet töreni bitti, geldim yurtdışından. 92 senesi, hevesliyim, kardeşim de mühendis beraber iş kuracağız, başvuruyoruz ama kimse kredi vermiyor. İki mühendisiz ama kimse kredi vermiyor. Halkbank o zaman böyle değil, o yüzden Halkbank'ın bana kredi vermesi lazım, borçlu bana Halkbank" dedi.

'ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ'

Hayatınıza dokunan herkese teşekkür edin asla unutmayın sizin hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın, annenizi babanızı, çevrenizdekileri, öğretmeninizi asla unutmayın. Siyasette de biliyorsunuz, siyaset iletişim sanatıdır, dokunma sanatıdır. Tabii ben sayın cumhurbaşkanımızın yanında yetiştim iyi bir çırağım buralara kadar geldim. Üç dönem, dört dönem milletvekilliği yaptım. 65'inci hükümette de bakanlık yaptım, şimdi de bakanlık yapıyorum. Türkiye Yüzyıl'ında da inşallah gençlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Hayatta hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun ben 91 yılında yapay zeka çalışıyordum, döndüm üniversitede on yıl öğretim üyeliği yaptım İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde. Öğrencilerime ders verirken benim derslerim dolardı. Neden, çünkü geleceği anlatırdım. Heyecanımı anlatırdım, enerjimi paylaşırdım. Enerjinizi asla yitirmeyin, hayatı sevin, ülkenizi sevin, ülkeniz için çalışın. Çalışmaya devam. Çok çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.