GİRESUN SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|266
|Toplam Seçmen
|:
|87.432
|Açılan Sandık
|:
|266
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|68.182
|Geçerli Oy
|:
|65.425
|Katılım Oranı
|:
|% 77,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FUAT KÖSE
|% 54,56
|35.696
|AK PARTİ
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|% 37,62
|24.615
|YENİDEN REFAH
|MESUT AYDIN
|% 2,66
|1.741
|İYİ PARTİ
|HARUN CİCİ
|% 1,34
|879
|ZAFER PARTİSİ
|BEDRETTİN ÖZDEMİR
|% 1,12
|729
|SAADET
|ESRA BEKTAŞ
|% 0,93
|606
|BTP
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|% 0,28
|185
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH KISACIK
|% 0,28
|180
|MEMLEKET
|SUAT ÖNDAŞ
|% 0,27
|178
|ANAP
|SEMİH NEFES
|% 0,14
|93
|DEVA PARTİSİ
|HACI OSMAN UÇAR
|% 0,14
|92
|HÜDA PAR
|RIDVAN CEYLAN
|% 0,12
|77
|TKP
|ANIL ÇINAR
|% 0,11
|69
|BAĞIMSIZ
|İNAN ÜNSAL UNAT
|% 0,09
|61
|DP
|İBRAHİM ÜNYE
|% 0,08
|49
|DEM PARTİ
|FERİDE KIZGİT
|% 0,06
|42
|HKP
|NİHAT GÜLDEMİR
|% 0,06
|40
|DSP
|KOREL KARADAĞ
|% 0,05
|31
|MİLLET
|ABDULLAH ABANOZ
|% 0,04
|27
|TKH
|EFE AHMET ASLAN
|% 0,03
|21
|HAK-PAR
|NÜSRETTİN ÇETİN
|% 0,02
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FARUK DEMİRAĞ
|% 30,93
|661
|MHP
|METE METİNYURT
|% 28,5
|609
|YENİDEN REFAH
|AYDIN BODUR
|% 18,16
|388
|İYİ PARTİ
|SUAT AYBAR
|% 15,91
|340
|BÜYÜK BİRLİK
|EYÜP CAMCI
|% 2,25
|48
|SAADET
|DURSUN KILIÇKAYA
|% 2,24
|48
|CHP
|NECATİ KAVUKCU
|% 1,73
|37
|BTP
|KADRİYE AYCI
|% 0,28
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NECMİ SIBIÇ
|% 46,45
|13.019
|AK PARTİ
|EMRULLAH GUGUK
|% 43,67
|12.239
|YENİDEN REFAH
|ÖMER DUMAN
|% 2,96
|830
|İYİ PARTİ
|SELDA KONYA
|% 1,93
|541
|SAADET
|ETHEM AYDIN
|% 1,71
|478
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKAYA
|% 0,94
|264
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA SEMA KARATAŞ
|% 0,84
|235
|BAĞIMSIZ
|ÖZDEMİR KARADENİZ
|% 0,53
|148
|DEVA PARTİSİ
|BİLAL ARTUL
|% 0,3
|83
|BAĞIMSIZ
|SAVAŞ KÜTÜK
|% 0,29
|82
|BTP
|NECDET AYHAN
|% 0,24
|68
|MİLLET
|KENAN SARI
|% 0,14
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜN BAKIRHAN
|% 49,1
|953
|MHP
|FATİH DÜZ
|% 35,24
|684
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY YENİCE
|% 13,44
|261
|CHP
|UĞUR NAZLI
|% 1,03
|20
|SAADET
|SELAMİ ÖZYURT
|% 0,93
|18
|BTP
|ZEKAİ ÇITLAK
|% 0,26
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET
|TUNCAY KASIM
|% 59,18
|635
|AK PARTİ
|SEDAT KOCA
|% 38,96
|418
|BTP
|NECMİ PARLAYAN
|% 1,49
|16
|BAĞIMSIZ
|TAMER KOCA
|% 0,37
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU
|% 42,78
|1.425
|MHP
|CİHAN ÖZDEMİR
|% 40,95
|1.364
|CHP
|ÖZLEM UZUNER
|% 9,55
|318
|İYİ PARTİ
|MUHARREM ÇOLAK
|% 3,66
|122
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT TALIÇ
|% 2,55
|85
|ANAP
|YILDIZ KASAPOĞLU
|% 0,27
|9
|SAADET
|NURİ AKDEMİR
|% 0,15
|5
|BTP
|ARİF KARAKUŞ
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RÜŞAN ÖZDEN
|% 55,69
|1.325
|MHP
|RESÜL TEKİN
|% 37,91
|902
|CHP
|İRFAN TÜFEKCİ
|% 4,5
|107
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL HAKKI KARAGÖL
|% 1,26
|30
|BTP
|NUMAN AKKOL
|% 0,34
|8
|SAADET
|AHMET MUHAMMET ARAN
|% 0,17
|4
|HKP
|ALPER HALUK DEDE
|% 0,13
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EROL KARADERE
|% 44,84
|5.342
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARADERE
|% 33,99
|4.049
|MHP
|İBRAHİM YANIK
|% 15,35
|1.829
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÖZOĞUL
|% 2,13
|254
|YENİDEN REFAH
|MÜZEYYEN KÖKSALDI
|% 1,91
|227
|ZAFER PARTİSİ
|HALİL SOFU
|% 0,61
|73
|SAADET
|SELİM AKKAYA
|% 0,61
|72
|BTP
|ZİYA ÖNAL
|% 0,36
|43
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILMAZ
|% 0,2
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BARIŞ GÜDÜK
|% 61,44
|2.919
|CHP
|AHMET LATİF KARADENİZ
|% 33,49
|1.591
|BAĞIMSIZ
|HASAN GÜZEL
|% 1,73
|82
|YENİDEN REFAH
|GALİP USTA
|% 1,28
|61
|BAĞIMSIZ
|HALİL KAYA
|% 0,71
|34
|BTP
|AHMET KURUCU
|% 0,55
|26
|SAADET
|ÖMER FARUK KARACA
|% 0,48
|23
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA PEKDEMİR
|% 0,32
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASBİ DEDE
|% 47,28
|4.393
|AK PARTİ
|AHMET SÜLEYMANOĞLU
|% 40,35
|3.749
|MHP
|HASAN ALİ KODAL
|% 4,85
|451
|İYİ PARTİ
|HACI ÖMER ODABAŞ
|% 3,45
|320
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF BAŞKAN
|% 2,26
|210
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ŞAHİN
|% 0,61
|57
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET USTA
|% 0,52
|48
|SAADET
|HAYATİ FİKRİ TOPKAR
|% 0,45
|42
|BTP
|YAŞAR YETİM
|% 0,23
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYTEKİN BODUROĞLU
|% 54,01
|1.645
|CHP
|AHMET SALİH BAL
|% 42,84
|1.305
|MHP
|NECMİ MERT
|% 2,13
|65
|YENİDEN REFAH
|ADEM KURU
|% 0,82
|25
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,17
|5
|BTP
|FATMA ÖZDEMİR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN
|% 35,59
|2.041
|CHP
|METİN ÖZTÜRK
|% 23,74
|1.361
|MHP
|NİHAT YILMAZ
|% 21,71
|1.245
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMÜR
|% 17,25
|989
|SAADET
|FURKAN BAYRAM
|% 0,61
|35
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU
|% 0,49
|28
|ZAFER PARTİSİ
|EMEL ÖZDEMİR
|% 0,4
|23
|BTP
|ŞABAN ERKAN
|% 0,14
|8
|HKP
|HALE ARSLAN
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MAHMUT ESAT AYYILDIZ
|% 61,32
|3.423
|CHP
|HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
|% 33,02
|1.843
|İYİ PARTİ
|EMİN PEKDEMİR
|% 2,31
|129
|SAADET
|METİN ÖZTÜRK
|% 1,43
|80
|YENİDEN REFAH
|CEVDET MELİKOĞLU
|% 1,18
|66
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER ABANUZ
|% 0,63
|35
|BTP
|METİN YAKAN
|% 0,11
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ŞENTÜRK
|% 53,61
|3.141
|MHP
|UĞUR ERASLAN
|% 38,88
|2.278
|CHP
|MURAT KÖMBE
|% 4,78
|280
|İYİ PARTİ
|OSMAN ÇALIŞKAN
|% 0,99
|58
|BAĞIMSIZ
|ERDAL DEMİRALP
|% 0,6
|35
|SAADET
|ORHAN EROĞLU
|% 0,56
|33
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN GARGUN
|% 0,39
|23
|BTP
|FATMA TÜRKER
|% 0,19
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,56
|Katılım Oranı
|:
|% 80,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KARA
|% 38,3
|3.937
|AK PARTİ
|ÖMER HIDIR
|% 31,06
|3.192
|CHP
|BURHAN TAKIR
|% 27,91
|2.869
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA SİNAN KEŞMER
|% 1,52
|156
|SAADET
|AYHAN İNAL
|% 0,49
|50
|ZAFER PARTİSİ
|ADİL PATANOĞLU
|% 0,37
|38
|BTP
|MEHMET KÜÇÜKHASAN
|% 0,16
|17
|HKP
|HANİFE DEDE
|% 0,11
|11
|MİLLET
|ABDULLAH SARI
|% 0,07
|7
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR İBAŞ
|% 66,69
|2.899
|AK PARTİ
|ÖMER BAYRAM
|% 22,78
|990
|İYİ PARTİ
|METİN TURGUT
|% 5,84
|254
|CHP
|HALİT TEMÜR
|% 2,97
|129
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ÇAYAN
|% 0,92
|40
|SAADET
|ÖMER FARUK KARABİBER
|% 0,3
|13
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT DİZDAROĞLU
|% 0,25
|11
|BTP
|TEMEL DURAK
|% 0,25
|11
Son Dakika › Güncel › GİRESUN SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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