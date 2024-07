Gökan Zeybek: "Parti Olarak Biz Öneri Yapıyoruz; Bunlar Çözülemezse de Milletin Önüne Seçim Sandığının Gelmesini Talep Edeceğiz"

Güncel

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(ADANA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu'nun başkanlığında Adana'da "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Konulu Toplantı" gerçekleştirildi. Toplantı öncesi ANKA'ya konuşan Zeybek, "CHP aslında ülkede var olan sorunların, ekonomiden, siyasete, sosyal alanlardan, spora kadar her konu başlığıyla ilgili artık tematik toplantılarını yapacak ve bu konuyla ilgili Türk milletine şunu söylüyor; biz hazırız. Bu milletin geçim derdi var. Bu milletin yaşam zorlukları var. ve bunları bir an önce çözülmesi gerekir. Parti olarak biz öneri yapıyoruz; bunlar çözülemezse de milletin önüne seçim sandığının gelmesini talep edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu'nun başkanlığında Adana'da "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Konulu Toplantı" gerçekleştirildi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelerin bu tür toplantılarının devam edeceğini belirten Zeybek, şöyle konuştu:

"CHP'li belediyeler tarafından yönetilen 14 büyükşehir belediyemizin genel sekreter yardımcıları, İtfaiye Daire Başkanları ve Afet İşleri Daire Başkanları'nın katıldığı, ev sahipliğini Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın yaptığı bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu aslında bizim yeni dönem CHP Genel Merkezi'nin ortaya koyduğu stratejinin bir uzantısı. Kurultayımızdan hemen sonra Gölge Bakanlık Sistemi'ni oluşturmuştuk. Ben de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'nden sorumlu gölge bakanı olarak, hem iktidarın uygulamalarını aynı zamanda CHP'li belediyelerin olası CHP iktidarındaki hayata geçirecekleri projeleri ortaya koyuyoruz. Bugünkü toplantı hem bir eşgüdüm toplantısı, hem ortak proje geliştirme toplantısı, basın aracılığıyla da bütün Türkiye'ye vereceğimiz önemli bir mesaj oluşturacak. Daha önce tarımla ilgili bugün afet ve orman yangınları, başka bir gün hayvan hakları, diğer zamanlarda toplumun gündeminde olan değişik konu başlıklarını masada yatırdığımız belediyelerimizin katıldığı bu tür toplantılar yapacağız.

Orman yangınları, sel felaketleri...

Bunu biz parlamentoda Türkiye gündemine de sıkça getirdiğimiz biçimiyle Türkiye afetlerle mücadeleyi bir kriz yönetimi mantığıyla götürmeye devam ediyor. ve herhangi bir orman yangını çıktığında ya da sel felaketi geldiğinde ya da bir deprem olduğunda AFAD üzerinden, Orman Genel Müdürlüğü üzerinden, yangın söndürme uçaklarıyla ya da sel felaketine uğramış olan bölgelerdeki enkazın kaldırılması biçimindeki bir çalışmayı Türkiye'ye gerekli çalışma gibi gösteriyor. Oysa bütün hepimiz biliyoruz ki bilimin bize yol göstericiliği gösteriyor ki bütün felaketler önlenebilir. Bu felaketleri önleyecek olan risk önlemleri alındığında da minimuma indirilebilir. Bugün konuştuğumuz orman yangınları... Orman yangınlarının çıkış sebeplerini bugün arkadaşlarımız anlatacak ama kamuoyunun bilmesi açısından ağırlıklı olarak ormanlar üzerinden geçen elektrik hatlarından kaynaklanan kimi arızalar ya da orman bölgelerine girecek olan insanların yapmış olduğu yanlış yangın ya da ateşin sonucunda ya da orman sahasının içinde bulunacaksa cam ya da metal gibi güneş ışınlarını yansıtacağını getirerek pek çok neden sayabiliriz? Ama biz bütün bunları azaltacak önlemler almak zorundayız. Şehirlerimizi orman yangınları riskinden kurtarmak için orman alanlarının içindeki planlama yanlışına düşmemek gerekir. Yangın sonrası oluşacak olan alanların imara açılarak, şehrin orman içlerine doğru gelişmesini engellemek gerekir. Su havzaları, afetlerin bir tanesi de artık bu iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çok net çıktı ki bizim yağış rejimimizde ciddi değişme var. Yani ilkbaharda ve sonbaharda yağmur, kışın kar olarak alıştığımız yağışlar yerine şimdi neredeyse toplam yağışın yüzde kırkını biz yaz aylarında birkaç saat içinde alıyoruz. Bu kimi zaman dolu ama çoğunlukla da şehirlerimizin yüksek merkezlerindeki ciddi yağışlar içinde oluyor ve beraberinde de şehirlerimiz tıpkı Kastamonu'da, Giresun'da, Ordu'da, Samsun'da ve Trabzon'da gördüğümüz gibi şehirlerimizin bir saat içinde tümüyle sular altında kalmasını görebiliyoruz.

"Bunlar çözülemezse milletin önüne seçim sandığının gelmesini talep edeceğiz"

Biz CHP olarak risk yönetimini, devletin tüm kurumlarına yaygın yerleşmesini ama aynı zamanda CHP'li belediyenin olası bir afet ve de işte yangın bugün temel konumuzdan bir tanesi de yangın. Bunlar karşısında nasıl eş güdüm içinde savunacaklar? Nasıl herhangi bir problem anında düğmeye basıldığında harekete geçilecek? Deneyim paylaşımı bilgi ve bu konularla ilgili uzmanların yer değiştirerek yeni kadroların eğitilmesi gibi pek çok konu başlığını tartışacağız. Milletimizin şunu bilmesi gerekir; Türkiye'nin son seçimlerdeki birinci partisi CHP... Türkiye'nin genel yönetiminde de ülkeyi yönetecek kadrolara sahip ve yerel yönetimlerdeki bilgi ve deneyimiyle siyasi kadrolarımızın yan yana gelerek ülkenin geleceğini inşa etme konusundaki yaptığımız çalışmaların birini burada gerçekleştiriyoruz. CHP aslında ülkede var olan sorunların, ekonomiden, siyasete, sosyal alanlardan, spora kadar her konu başlığıyla ilgili artık tematik toplantılarını yapacak ve bu konuyla ilgili Türk milletine şunu söylüyor; biz hazırız. Bu milletin geçim derdi var. Bu milletin yaşam zorlukları var. ve bunları bir an önce çözülmesi gerekir. Parti olarak biz öneri yapıyoruz; bunlar çözülemezse de milletin önüne seçim sandığının gelmesini talep edeceğiz."

"Birlikte çalışmanın örneğini göstereceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar da, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Gökhan Zeybek'in başkanlığında 14 büyükşehir belediye başkanı toplandı. O fikir oradan çıktı aslında. Artık doğa, insanlığın doğaya hunharca doğurmasının intikamını almaya başladı. Uzun süredir. Yani hiç olmadığı kadar yangın, sel, hortum, afet oluyor. Buna da deprem eklenince ülkemizin de bir deprem ülkesi olduğunu varsaydığımızda aslında bu felaketlerin daha çok can ve mal kaybına neden olacağını söylemek çok doğru olur. Dolayısıyla daha ciddi tedbirlerin çok güzel bir koordinasyonun ve birlikte çalışmanın çok zorunlu hale geldiğini biz belediye başkanlığı toplantısında söyledik. Onun bir yansıması bugün. Şimdi Adana aslında bu konuda çok deneyimli. Hem depremle mücadelede, hem yangınla mücadelede, hem de sel felaketiyle mücadelede çok deneyimli. CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesi'nin depremlerde nasıl bir rol üstlendiğini herkes gördü. Dolayısıyla çok deneyimli ama ayrı ayrı çalışan belediyelerin olası bir felakette, olası bir depremde, olası bir yangında birbirlerinin nasıl fayda görecekleri, nasıl istifade edeceklerini, hangi araçlarını isteyeceklerini, hangi portföylerinde, hangi araçlar var... Onları tartışmak, koordinasyon toplantısı gibi bir toplantı olacak bu. Türkiye'ye çok büyük faydası olacak. Bir ciğerlerimiz yanıyor. Ne kadar çok hızlı ve doğru müdahale ederseniz o kadar az zararla kurtulursunuz. Depremde ne kadar hızlı ve doğru müdahale ederseniz o kadar can kaybına o kadar az can kaybı olur. Dolayısıyla aramızda tartışacağız. Çok faydalı bir toplantı olacak. Birlikte çalışmanın örneğini göstereceğiz. Umuyorum bu bütün Türkiye'ye örnek olur."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "2019'dan bu yana büyükşehir belediyelerimizin iş birliği bir gelenek haline geldi. Hem başkanlar düzeyiyle, hem bürokratlar düzeyinde, hem genel belediyecilikle ilgili deneyimlerini aktarımı, bilgi paylaşımı, hem de güncel bazı sorunların çözümüne yönelik toplantılar yarar sağlıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yapıldığı yer itibariyle de hem orman yangınlarının, hem de çevre felaketlerinin çok yoğun görüldüğü bir bölge Akdeniz bölgesi..."dedi.

Akdeniz Bölgesi'nin her türlü afet riski taşıdığını vurgulayan Seçer, "31 Mart 2024 seçimlerinden sonraki yaptığımız yeni dönem ilk toplantısı olacak. Bizler de görüşlerimizi aktaracağız... Daha sonra bürokratların kendi aralarında yapacakları toplantılar, bilgi alışverişleri bundan sonraki belediyelerimizin bu anlamdaki hizmetlerine destek olacaktır, katkı sağlayacaktır" diye konuştu.