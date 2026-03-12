GÜNDEM / 12 Mart 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 12 Mart 2026

12.03.2026 09:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdiminin ardından iftar programına katılacak.

(Ankara/17.00/18.00/18.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Emekçilerle İftar Programı"na iştirak edecek.

(TBMM/18.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KAGİDER'in "Kadın Girişimciler İçin Eşit Fırsatlar ve Eşit Erişim Yaratmak: Yirmi Yıllık Bir Yolculuk" etkinliği ile BM KSK 70. Oturumu marjında "Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katılacak, Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Gambiya ortaklığında düzenlenecek etkinlikte yer alacak, Maarif Okulu'nu ziyaret edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekçilerle İftar Programı"na iştirak edecek.

(TBMM/18.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin Swissotel'de düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Taceddin Dergahı'nda 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı'na ve "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı anma programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iftar programına katılacak.

(Van/18.17) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Bitlis İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bitlis Üç Kademe İl Yönetim Kurulu ve Üç Kademe İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak, parti teşkilatıyla iftarda bir araya gelecek; partisinin Van İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, teşkilat sahuruna iştirak edecek.

(Bitlis/15.30/16.00/18.30/Van/22.00/23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, partisinin Kongre Merkezi'nde "Kadın Mimarlar, Mühendisler, STK ve Meslek Odalarıyla İftar Programı"na katılacak.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin Beyoğlu İlçe Başkanlığının düzenleyeceği sahur programına katılacak.

(İstanbul/23.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valilik, belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile organize sanayi bölgesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek ve iftar programında yer alacak.

(Niğde/11.00-18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini, ocak ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüşecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 105. yıl dönümü programına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Final maçını izleyecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ziyareti edecek, gençlerle bir araya gelerek iftar yapacak.

(İstanbul/11.00/Lefkoşa/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, İspanya'nın Rayo Vallecano ekibini konuk edecek.

(Samsun/20.45) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK, Boluspor-Arca Çorum FK ve Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçlarıyla sona erecek.

(Iğdır/13.30/Bolu/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftası 2 maçla tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçlarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek; Avustralya-Japonya, Macaristan-Kanada ve Türkiye-Arjantin karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

7- Basketbol Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.30)

8- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Slovenya'nın ACH Volley takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Altekma, İtalya'nın Allianz Milano ekibini ağırlayacak.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

10- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, Sarıyer'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İstanbul/16.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Kaynak: AA

