GÜNDEM / 3 Mart 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 3 Mart 2025

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.

03.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.

(TBMM/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluşacak.

(TBMM/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Arnavutköy Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, TÜMOSAN Konyaspor- Trabzonspor, Gaziantep FK-ikas Eyüpspor, Göztepe-Reeder Samsunspor ve RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Gaziantep/16.00/İzmir/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasından ev sahibi takım oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelenen Paris Basketbol- Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(Paris/22.30) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasından Beşiktaş- Rize Belediyespor karşılaşması yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Mart 2025 - Son Dakika

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