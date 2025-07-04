GÜNDEM / 4 Temmuz 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 4 Temmuz 2025

04.07.2025 09:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Hankendi şehrine gidecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Hankendi şehrine gidecek. Erdoğan, resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Zirve oturumuna ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resepsiyona katılacak.

(Hankendi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Genç Canlarımızla Muharrem Ayı Lokma Sofrası Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Giresun Valiliğini ziyaret edecek, sağlık yöneticileri toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edecek. Memişoğlu, Ordu Valiliği ziyareti sonrası sağlık yöneticileri toplantısına iştirak edecek, Ordu Şehir Hastanesi inşaatını inceleyecek, Ordu Devlet Hastanesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Giresun/10.30/Ordu/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı süreli yayın istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kursu açılışına katılacak, Edirne Eski Cami'de cuma namazı kıldırıp hutbe irad edecek ve Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Edirne/11.00/13.20/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı'nın açılışı ile bisiklet ve kaykay dağıtımına katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak. Organizasyonun ilk günü alt boylarda güreşler yapılacak, ağa karşılama ritüeli ve resmi açılış seremonisi gerçekleştirilecek.

(Edirne/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu kura çekimi, İspanya'da yapılacak. Türkiye'den Türk Telekom, Beşiktaş Gain ve Bahçeşehir Koleji yer alacak.

(Barselona/13.45)

5- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Çeyrek final ilk maçında Fluminense ile Al Hilal karşılaşacak.

(Orlando/22.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Hankendi, Ekonomi, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Temmuz 2025 - Son Dakika

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