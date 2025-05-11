GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2025

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

11.05.2025 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı ile Anneler Günü Fotoğraf Sergisi açılışına ve 5. Uluslararası Ninni Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.30/13.30/15.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıklıgöl'ü, Hazreti İbrahim Türbesi'ni, esnafı ve şehit aileleri derneğini ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Şanlıurfa/12.00/12.45/13.00/13.30/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Sarıçam ilçesinde 21. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'ne iştirak edecek.

(Adana/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenecek 7. Aile Forumu'na katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına; Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Beşiktaş- Adana Demirspor ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/16.00/İstanbul/İzmir/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'de normal sezonun 38. ve son haftası, Kocaelispor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/16.00)

3- Beşiktaş Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray, Unicaja Malaga ile karşılaşacak. Üçüncülük maçında AEK ile La Laguna Tenerife karşı karşıya gelecek.

(Atina/20.00/17.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası; Semt 77 Yalovaspor- Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ ve Karşıyaka- Türk Telekom karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Yalova/13.00/Denizli/15.30/İzmir/18.00)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki altıncı ve son maçında Almanya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Stuttgart/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.