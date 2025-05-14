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Gündemdeki Önemli Etkinlikler

Cevdet Yılmaz Özbekistan'da, CHP lideri Özel çeşitli sempozyumlara katılacak. TBMM toplanıyor.

14.05.2025 00:10
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'da düzenlenecek Türk İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Taşkent)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da "Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu"na, Ataşehir'de "Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Etkinliği" ile Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Manisa/10.00/İstanbul/14.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin, Çankaya Birlik Mahallesi Lozan Parkı'nda düzenlenecek Meclis Grup Toplantısı'na katılacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı'na ve Ankara SanTek Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/13.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İstatistiklerle Aile" bültenini, mart ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek. Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak.

(Antalya)

2- ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi'ne iştirak edecek, daha sonra Katar'a geçerek Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

(Riyad)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni'ne katılacak, Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini takip edecek.

(Rize/10.00/Gaziantep/20.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İzmir/19.00)

3- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamında, açık deniz yarışının startı Anadolu Feneri'nden verilecek. Organizasyon 19 Mayıs'ta Samsun'da tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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