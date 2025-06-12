Günün Öne Çıkan Etkinlikleri - Son Dakika
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Günün Öne Çıkan Etkinlikleri

12.06.2025 09:06  Güncelleme: 09:55
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19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasına katılmayacağı açıklanırken, birçok siyasi ve sosyal etkinlik Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerde düzenlenecek.

09.30 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

10.00 - İBB'nin "Uygulama Bazlı Taksi İşletmeciliği" birinci etap taksi ihalesi Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TÜİK, nisan ayı inşaat maliyet ile sanayi üretim endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında bir bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması yapılacak. İmamoğlu ve avukatları, "duruşma yerinin hem mekan hem de zaman itibarıyla hukuka aykırı olarak belirlendiği" gerekçesiyle Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak duruşmaya katılmayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.30- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA )

10.30- MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in katılımıyla "MÜSİAD Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısı" Diyarbakır'da düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

11.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haymana'da sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HAYMANA)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egemenlik Evi'nde kent gündemine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İZMİR)

11.30 - Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, Türkiye Körler Federasyonu, Altınokta Körler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği, Görme Özürlüler Derneği ve Körlere Eğitim ve Destek Derneği, Mülkiyeliler Birliği'nde "eşit, erişilebilir bir yaşam" talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Çağdaş Gazeteciler Derneği, maaşlarını alamadıkları için iş bırakan KRT TV çalışanlarının Ankara ofisine dayanışma ziyareti düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabule devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MANİSA)

14.00- 15.30- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu partilerin genel merkezinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve ilçede yaşayan üniversite öğrencileri için ücretsiz "Çamaşırhane" hizmetini hayata geçiriyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.15- Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu, hazırlanacak rapor için üyelerin görüş ve önerilerini alacak. (ANKARA)

16.30 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Esenyurt Belediyesi işçilerinin grevini, İncirtepe pazar işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde " Gazze'ye insani yardım serbest bırakılsın" başlığıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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