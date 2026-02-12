TBMM ve Bakanlardan Önemli Görüşmeler - Son Dakika
TBMM ve Bakanlardan Önemli Görüşmeler

12.02.2026 00:10
6 Nisan 1920 tarihinde gerçekleştirilecek önemli etkinlikler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüşmesi, Çevre Bakanı'nın BM İklim Değişikliği Sekreteri ile ortak basın toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı'nın yerel ziyaretleri ve TBMM Genel Kurulu'nun toplanması yer almakta. Ayrıca, ekonomik veriler ve uluslararası diplomasi konuları da gündemde.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/11.50/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 süreciyle ilgili hazırlıklara yönelik Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i makamında ziyaret edecek.

(Eskişehir/14.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları, yılın ilk toplantısında Brüksel'de bir araya gelecek.

(Brüksel)

2-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek 2026 yılı ramazan ayı tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda yapılacak "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması" toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

(Brüksel/20.00)

2- Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın da katılımıyla Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.

(Mersin/19.00)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, B Grubu'nda Halkbank, Polonya'nın Bogdanka takımını ağırlayacak.

(Ankara/19.30)

***

Kaynak: AA

