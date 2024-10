Gürcü Hayali Partisi'nin Zaferi

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerine ilişkin, "Gürcü halkının barışı seçmesi ve bu yönde aldığı kararı anlıyoruz." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a gelen Macaristan Başbakanı Orban, başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda Gürcü mevkidaşi İrakli Kobakhidze tarafından resmi törenle karşılandı.

Daha sonra gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmeler ardından Kobakhidze ile Orban ortak basın toplantısını düzenledi.

Burada konuşan Kobakhidze, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonuna büyük önem verdiklerini ifade ederek "Temel dış politika önceliğimiz Avrupa Birliğine entegrasyondur. Bu açıdan Macaristan'a büyük önem veriliyor." dedi.

Gürcistan'ın AB üyeliği sürecine verdiği desteklerinden dolayı Orban'a teşekkür eden Kobakhidze, iki ülkenin benzer değerlere sahip olduklarını kaydetti.

Turizm ile ticaret gibi birçok alanda ülkeler arasındaki ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Kobakhidze, "Biliyorsunuz (farklı) projelerde birlikte çalışıyoruz, şunu da belirtmekte fayda var, ülkelerimizin diğer ortak devletlerle birlikte katıldığı Karadeniz enerji nakil hattı ve internet iletim kablosu projeleri var." diye konuştu.

Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteklerinden dolayı Macaristan'a teşekkür etti.

"Gürcistan halkı (parlamento seçimlerinde) barışı destekledi"

Macaristan Başbakanı Orban da 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinde zafer kazanmaları dolayısıyla iktidardaki Gürü Hayali Partisi ve Başbakan Kobakhidze'yi tebrik etti.

Seçim sonuçlarıyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların yayınladığı değerlendirmeleri de dinlediğini aktaran Orban, Gürcistan'daki seçimlerin demokratik ve özgür bir ortamda yapıldığını ifade etti.

Gürcistan'daki seçim sonuçlarıyla ilgili Avrupa ülkelerinde görüş ayrılığı ve eleştirilerin olmasına değinen Orban, şunları kaydetti:

"Avrupa'da sonuçta tartışmalar olacaktır, ciddiye almamak lazım çünkü bu genel bir durum. Tartışmalar benzer şekilde devam ediyor, Brüksel'de bu her zaman oluyor. Doğası olarak muhafazakar olan partiler kazandığında bu tür tartışmaları her zaman görüyoruz çünkü Avrupa siyaseti bir kılavuza dayanıyor. Liberaller kazanırsa demokrasi vardır, muhafazakarlar kazanırsa demokrasi yoktur. Bu tür tartışmalar Brüksel'de her zaman yaşanıyor."

Tiflis yönetiminin, bir yandan ülkenin AB ile entegrasyonunu sürdürürken, aynı zamanda mevcut şartlarda ülkenin "Ukrayna gibi bir savaşa sürüklenmesine" izin vermemesi konusunda başarılı olduğunu söyleyen Orban, "Savaşın ne anlama geldiğini biliyoruz çünkü komşu bir ülkede (Ukrayna) yaşanıyor. Barışın ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Macaristan, Avrupa'da barışı seven bir ülkedir ve siz de barıştan yana olduğunuz için çabalarınızı çok takdir ediyoruz. Hiç kimse kendi ülkesini yok etmek ve anlamsız bir savaşa dahil olmak istemez, bu nedenle Gürcü halkının barışı seçmesi ve bu yönde aldığı kararı anlıyoruz. Macaristan'da da durum aynı." diye konuştu.

Orban, Gürcistan halkı ve hükümetinin, ülkenin AB ile entegrasyonuna sadık kaldığını belirterek Gürcistan'ın mutlaka bir AB üye ülkesi olacağını savundu.

Gürcistan Anayasası'nda da ülkenin AB ile entegrasyonu maddesinin yer aldığını hatırlatan Orban, Tiflis yönetimine bu yönde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyon" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Kasım ayında, Merkezi Seçim Komisyonunun hazırladığı "seçim özet protokolünün" yayımlanmasının ardından anayasaya göre 10 gün içerisinde yeni parlamentonun toplanması bekleniyor.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre 150 koltuklu parlamentoda, Gürcü Hayali Partisinin 89, muhalefetin ise toplam 61 milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına hükümet olabilecek.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve yüzde 5 seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçim sonuçlarını tanımadı.