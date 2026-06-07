Haftanın tarihine bakış

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün çiftlikleri ile mal varlığını 11 Haziran 1937'de Türk milletine bağışladı.

Tarıma ve çiftçiye değer veren Atatürk, çiftliklerde 1925'ten başlayarak 13 yıl süre ile planlı ve ciddi çalışmalar yaptırdı, toprakları ziraat için elverişli hale getirdi.

Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yerlerinde kurduğu çiftlikleri yerli ve yabancı uzmanlara incelettiren Atatürk, bu topraklarda bitkiler ve hayvanlar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptırdı.

Çiftliklerde, yerine göre araziyi ıslah ve tanzim ettiren, ziraatla ilgili okullar için örnek deney ve staj sahaları oluşturan Atatürk, halka gezip dolaşabilecekleri, gerektiğinde bilgi alabilecekleri yerler sunulmasını sağladı.

Mustafa Kemal Atatürk, bu çiftliklerinde sağlıklı gıdalar ürettirerek halkın ziraattan nasıl gelir elde edebileceğini öğretmeyi amaçladı. Çevre köylerle birlikte kooperatifler kurulmasına öncülük eden Atatürk, ziraatta işbirliğinin önemini gösterdi.

Atatürk, çiftliklerde yaptırdığı çalışmalarla tarımda büyük ivme yakalandığını gördükten sonra bunları Hazineye devretmeye karar verdi.

Büyük Önder, yasal hazırlıkları tamamladıktan sonra, Trabzon'dayken 11 Haziran 1937'de bütün çiftliklerini ve mal varlığını Türk ulusuna hediye ettiğini bildirdi.

Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de vefat etti

İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.

Hira Mağarası'nda 610 yılında vahiy meleği Cebrail'in ilk vahiy olan "Oku" emriyle kendisine peygamberlik verilen Hazreti Muhammed, ömrünü insanlığa ve ümmetine adayarak İslam'ı öğretmek ve yaymak için mücadele etti.

İslam'ı yayan ve insanlığı İslam'a davet eden Hz. Muhammed, 632 yılında gittiği hac görevinde verdiği Veda Hutbesi'nde Müslümanlara öğütlerini ileterek Allah'ın emirlerini bir kez daha hatırlattı.

Haccın ardından rahatsızlanan Hz. Muhammed, 8 Haziran 632 yılında Medine'de vefat etti.

Belli başlı öteki olaylar:

8 Haziran

632- Son peygamber Hazreti Muhammed hayata gözlerini yumdu.

1632- IV. Murat, Yeniçerilere karşı baskı dönemini başlattı.

1949- Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) hazırlanan raporda, aralarında film yıldızları Frederic March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın da bulunduğu Hollywood ünlüleri, Komünist Parti üyesi ilan edildi. Bu raporla, 1940'ların sonuyla 1950'ler boyunca ABD'yi saracak antikomünist histeri başladı.

1951- Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesi'nde yapıldı.

1952- Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika, Türkiye'ye geldi.

1958- İstanbul Beyazıt Meydanı'nda Kıbrıs için 300 bin kişinin katıldığı "Ya Taksim ya Ölüm" mitingi yapıldı.

1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladı. İstanbul'da 27 Mayıs'ı ve orduyu desteklemek amacıyla miting yapıldı.

1973- İspanya'yı 34 yıl tek başına yöneten General Franco, Luis Blanco'yu devlet başkanlığına atadı.

1973- İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.

1975- Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı.

1985- Atatürk'ün manevi çocuklarından, Cumhuriyet'in ilk tarih profesörlerinden Afet İnan, Ankara'da vefat etti.

1987- İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.

2010- Rusya'nın Mersin Akkuyu'da nükleer santral kurmasını öngören anlaşma imzalandı.

2011- "12 Eylül Darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesi alındı.

2015- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu, gazetenin eski sahibi Erol Simavi, Monako'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

2016- Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 3'ü polis 6 kişi şehit oldu, 23'ü sivil 51 kişi yaralandı.

2017- Türkiye'de ve dünyada tıp alanında önemli bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Rıdvan Ege, 92 yaşında vefat etti.

2018- FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.

2024- İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eş zamanlı yoğun saldırı başlattı.

2024- Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

9 Haziran

68- Roma İmparatoru Neron intihar etti.

1617- Padişah I. Ahmed'in isteğiyle Mimar Sedefkar Mehmed Ağa tarafından inşa edilen ve yapımı 8 yılda tamamlanan Sultanahmet Camisi ibadete açıldı.

1870- İngiliz yazar Charles Dickens hayatını kaybetti.

1928- Avusturyalı pilot Charles Kingsford-Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.

1934- Carl Barks'ın çizdiği "Vakvak Amca" (Donald Duck), ilk kez bir çizgi filmde yer aldı. Barks, 1935'te Walt Disney'e katıldı.

1942- Anıtkabir için açılan yarışmada Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.

1949- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1962- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında doğrudan telefon hattı açıldı.

1977- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıyı, "Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu" adlı terör örgütü üstlendi.

1985- Yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı "At" filmi, Tokyo Film Şenliği'nde büyük ödülü iki filmle paylaştı.

1989- Savarona gemisi, Sadıkoğlu ve Japon firmaları tarafından "restore et-işlet-devret" sistemiyle kiralandı.

1999- Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı.

2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.

2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri, Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden salıverildi.

2007- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde teröristlerce kara yoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucu 1 yarbay, 1 binbaşı ve 1 er şehit oldu, 4 asker yaralandı.

2010- BM Güvenlik Konseyi, İran'a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar getiren karar tasarısını, 12 "evet", 2 "hayır" ve 1 çekimser oyla kabul etti. Türkiye, "hayır" oyu kullandı.

2015 - Mısır'daki Port Said Ceza Mahkemesi, futbol maçından sonra çıkan olaylarda 72 kişinin hayatını kaybettiği ve "ülke futbol tarihinin en büyük trajedisi" olarak kabul edilen "Port Said katliamı" davasında 11 kişiye idam cezası verdi.

2016- Patlayıcı yapımında kullanılan nitratlı gübrenin satışı durduruldu.

2016- Somali'de Eş-Şebab örgütünün, Hiiraan vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonunda görevli Etiyopya güçlerine ait karargaha düzenlediği saldırıda 43 asker şehit oldu.

2017- Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında, başka bir araçla olay yerinden geçen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vurularak şehit oldu.

2018- Taliban, Afganistan'da ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

2019 - Ressam İbrahim Balaban, çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat etti.

2021- Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

2024- İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı. Tuğba Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı. Tuğba, atlamalarda Türkiye'ye 74 yıl sonra ilk madalyasını kazandırdı.

10 Haziran

1909- Telsizle ilk "S.O.S" sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1910- Sadayı Millet gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

1916- Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

1923- Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti öldü.

1927- Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1930- Türkiye ile Yunanistan arasında "Ahali Mübadelesi Antlaşması" imzalandı.

1934- İran Şahı Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

1935- Mülkiye Mektebinin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940- Mussolini, Hitler'in müttefiki olarak İkinci Dünya Savaşı'na girdi.

1946- İtalya'da krallık sona erdi, cumhuriyet ilan edildi.

1946- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1949- Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruldu. Devlet Tiyatro ve Operasının ilk genel müdürlüğüne Muhsin Ertuğrul atandı.

1955- Yapımı 2,5 yılda tamamlanan 300 odalı ve 500 yataklı, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli olan İstanbul Hilton Oteli açıldı.

1960- Celal Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.

1966- İlk Meclisin Antalya Milletvekili, ilk Basın Yayın ve Enformasyon genel müdürlerinden maarif vekili, şair ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, 81 yaşında vefat etti.

1967- Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.

1987- Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990- Teröristler, Şırnak'ın Çevrimli köyüne düzenledikleri saldırıda 26 vatandaşı katletti.

2000- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine, 17 Temmuz'da oğlu Beşşar Esad getirildi.

2001- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11. Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

2006- Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

2007- Habertürk'ün kurucusu, gazeteci Ufuk Güldemir 51 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2008- Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 80 yaşında yaşama veda etti.

2017- Batman dizisinin ilk başrol oyuncusu ABD'li aktör Adam West, 88 yaşında hayatını kaybetti.

11 Haziran

1868- Kızılay, "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı altında kuruldu.

1913- 31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa suikast sonucu yaşamını yitirdi.

1937- Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını Türk milletine bağışladı.

1960- 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için Hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

1967- İsrail ve Arap komşuları arasında 6 gün süren savaş, BM'nin araya girmesiyle sona erdirildi.

1970- Güreşçi Ahmet Ayık, dünya şampiyonu oldu.

1982- Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi.

1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmayın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde "irticaya karşı Batı Çalışma Grubu" oluşturuldu.

2008- TBMM Onur Ödülü'nün, Prof. Dr. Halil İnalcık'a verilmesi kararlaştırıldı.

2010- Futbolda 19. Dünya Kupası, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde başladı. 12 Temmuz'daki finalde şampiyonluğu İspanya kazandı.

2014- Terör örgütü DEAŞ militanları, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten bir gün sonra kent merkezindeki Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırdı. Başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil 49 personel ve bazı aile fertleri bilinmeyen bir yere nakledildi.

2015- Ukrayna, Rusya ile 5 askeri işbirliği anlaşmasını feshetti.

2015- İngiliz aktör Christopher Lee, 93 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye yönelik 2018'deki terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

2022- Mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürülmesi kararlaştırıldı. Böylelikle belirli bölgelerde yoğunlaşmalarının önlenmesi amacıyla yabancılara kapatılan mahalle sayısı 781'den 1200'e yükseldi.

2023 - Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, Ankara'da 87 yaşında hayatını kaybetti.

2025- Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayata veda etti.

12 Haziran

1826- Yeniçeri Ocağının yerine Eşkinci Askeri Teşkilatının kurulmasına başlandı.

1921- Yunan taarruzu öncesinde Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.

1924- Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.

1925- İstanbul Muallimler Cemiyeti Kongresi yapıldı.

1940- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkenin savaş dışı kalmasını kararlaştırdı.

1957- Kırşehir, yeniden il yapıldı.

1958- Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge 150 binden fazla kişi katıldı.

1960- Geçici anayasa açıklandı, TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, geçici anayasa gereğince Milli Birlik Komitesine verildi.

1966- Keban Barajı'nın temeli atıldı.

1967- Sovyetler Birliği, uzay aracı "Venera 4"ü Venüs gezegenine yolladı.

1984- Urfa'nın adı "Şanlıurfa" olarak değiştirildi.

1984- Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.

1988- Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgar ve şiddetli yağmur, 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

2012- Nobel Ekonomi Ödülü'nün ilk kadın sahibi Amerikalı Elinor Ostrom yaşamını yitirdi.

2015- Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Sümer Tilmaç, 67 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki bir gece kulübünü silahla basan 29 yaşındaki Afgan kökenli Amerikan vatandaşı Omar Mateen, 50 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı, ülke tarihinde en fazla kişinin öldüğü toplu saldırı oldu.

2016- Türkiye'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2016 kapsamında sosyal medyada en çok destek alan takım olmasıyla Eyfel Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

2016- İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı.

2018- Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

2018- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da yapıldı.

2019- Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezince, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı 5 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

2023- İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi.

2024- İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya elde etti. Ersu, bu branşta ilk büyükler Avrupa Şampiyonası madalyasını Türkiye'ye kazandırarak tarihe geçti.

2024- Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlediğini bildirdi.

13 Haziran

1550- Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camisi'nin temeli atıldı.

1859- Erzurum'daki şiddetli depremde kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi yaşamını yitirdi.

1872- Namık Kemal, İbret gazetesini yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı.

1878- Berlin Kongresi toplandı.

1928- Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

1952- Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.

1961- Federal Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran'da trenle yola çıktı.

1971- Kültür Bakanlığı kuruldu. Edebiyatçı, yazar Talat Halman, Türkiye'nin ilk kültür bakanı olarak atandı.

1987- Yazar ve çevirmen Cemil Meriç, 77 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

1991- Türkiye ile KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.

1993- Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığına Tansu Çiller getirildi.

1993- Kim Campell, Kanada'nın ilk kadın başbakanı seçildi.

2000- Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca'nın Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı.

2012- Devlet Denetleme Kurulunun 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin raporunda, görevi başında ve ani şekilde ölen bir cumhurbaşkanının ölümünün her zaman "şüpheli" olduğu belirtildi.

2016- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Irak'ın Felluce kasabasının geri alınması için yapılan operasyona katılan Şii milisler, 49 sivili öldürdü, 643 sivili kaçırdı.

2018- Rize'nin İkizdere ilçesi ile Erzurum'un İspir ilçesi arasında bulunan ve 14,3 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli açıldı.

2019- Türkiye'de ilk kez düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası, 8-13 Haziran tarihlerinde Tunceli'de Munzur Çayı'nda yapıldı.

2022- Karadeniz gazını milli iletim sistemine aktaracak boru hattı için Zonguldak Filyos'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni gerçekleştirildi.

2024- İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, altın madalya kazandı. Esra Bayrak, şampiyonada Türkiye'ye 100 metrede ilk altın madalyayı kazandırdı.

2025- Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.

14 Haziran

1839- Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

1909- Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi.

1923- Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.

1926- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikastta bulunulacağı haber alındı. Suikast girişimini Giritli Şevki, Vali Kazım Dirik'e ihbar etti. Suikast girişiminin failleri Ziya Hurşit ve arkadaşları tutuklandı.

1935- Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulmasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1936- Rus yazar Maksim Gorki yaşamını yitirdi.

1937- Hatay'ın bağımsızlığı TBMM'de onaylandı.

1940- İkinci Dünya Savaşı'nda Alman birlikleri Paris'e girdi.

1982- Falkland Adaları'nı işgal eden Arjantin birlikleri teslim oldu.

2000- İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan terörist Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi.

2017- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verdi.

2017- İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı, 127 daireli sosyal konutta çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti.

2018- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırıda bulunuldu. Milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız ile 3 kişi hayatını kaybetti.

2022- Televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşme hizmeti vermek üzere 19 Aralık 2021'de SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 5B Uydusu, törenle hizmete alındı.

2023- Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 82 kişi hayatını kaybetti.