Türkiye ve Brezilya arasındaki ilişkiler güçleniyor

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile düzenlenen ortak basın toplantısında; "BRICS'in küresel ekonomik sistemde yaklaşım, kimlik ve siyaset çeşitliliğini arttıran bir örgüt olduğunu bir kez daha gördük. BRICS, mevcut sistemin çeşitlenmesi bakımından bizim değerlendirmemize göre önemli bir işlev üstlenmekte" dedi. Brezilya Dışişleri Bakanı Vieria ise, "Sayın Hakan Fidan ve ben Gazze'de acil bir şekilde ateşkes olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bölgede Filistinli mağdurların çektikleri acıların ve ekledikleri insani yardımların acil bir şekilde götürülmesi, acıların dindirilmesi gerektiğini vurguladık" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmenin detaylarına değinen Bakan Fidan "İkili ilişkilerimizin özellikle son yıllarda daha da güçlendiğini, her alanda geliştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva arasında samimi dostluk ülkelerimiz arasındaki ilişkilere elbette olumlu yansımakta. Ülkelerimiz liderlerimizin çizdiği rota doğrultusunda pek çok uluslararası meselede aynı hassasiyetleri, aynı vizyonu paylaşmakta. Türkiye ve Brezilya aradaki coğrafi uzaklığın aksine birbirleriyle son derece yakın diyalog içerisindedir. İlişkilerimizi geliştirirken birbirimizin yanında olmaya özen gösteriyor, sevinçlerimiz de acılarımızı da paylaşıyoruz.

"Brezilya Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız"

Bakan Vieira ile bugün ikili ilişkilerimizin tüm meselelerinde ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldık. Brezilya bizim Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmimiz geçen yıl itibariyle 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunu daha yeni bir şekilde daha da artmayı hedefliyoruz. Değerli dostumla karşılıklı yatırımları nasıl artırabileceğimizi de ele aldık. Aynı zamanda turizm konusunu tartıştık. Geçtiğimiz yıl 103 bin Brezilyalı turist ülkemize gelmişti. Bu sayıyı daha da artırmak ayrıca turizm sektöründe iş birliği yapma hususunda da hemfikiriz.

"Gazze konusunda Brezilya ile aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz"

Görüşmemizde küresel gelişmeler hakkında da istişarelerde bulunduk. Ülkelerimizin yaklaşımlarını birçok konuda örtüştüğünü müşahede ettik. Gazze konusunda da Brezilya ile büyük oranda aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. Brezilya'nın İsrail-Filistin meselesinin duruşunu takdirle karşılıyoruz. Katledilen Filistin sayısı 36 bini aştı. Bunların çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. 7 Ekim'den bu yana 100'den fazla gazeteci öldürüldü. Çeşitli ülkelerden iki yüzü aşkın insani yardım görevlisi katledildi. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkeler bu katliamın hala görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bununla da yetinmeyip İsrail'e durmadan silah ve mühimmat yardımı yapıyorlar. Durum apaçık ortada. Fundamentalist Netanyahu hükümeti sistematik katliamını sürdürüyor.

Katliamı görmezden gelenler vebal altındadırlar. Filistin coğrafyasında barışın tek yolu iki devletli çözümdür. Bizler Gazze'de akan kanın durması için önümüzdeki süreçte de yoğun çaba harcamaya devam edeceğiz. Brezilya'nın Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmasını takdirle karşılıyoruz. Brezilya Filistin'in Birleşmiş Milletler'de (BM) tam olarak üye olarak tanınması için aktif bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca Brezilya'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine uluslararası adalet başlattığı davayı desteklediğini açıklamasından da memnuniyet duyuyoruz. Brezilya'yı başarıyla sürdürdüğü G20 Dönem Başkanlığı için ayrıca tebrik ediyorum. 2025 yılında üstleneceği BRICS dönem başkanlıkları için de şimdiden kendilerine başarılar diliyorum."

Vieira: Son 10 yılda 5 milyar dolara varan bir ticaret hacmine kavuştuk

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda da sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Vieira, devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Lula da Silva, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkiler yürütmekte ve yine Türkiye'ye çok saygı duymakta. Biz de bu fırsattan istifade hem ikili hem de bölgesel hususları konuşma fırsatı yakaladık. Bugün Ankara'ya ziyaret gerçekleştirmek bizim için büyük memnuniyet verici oldu. Çünkü böylece Türkiye ile ilişkilerimizi derinleştirme fırsatı yakaladık.

Bakan Fidan ile birlikte ikili ilişkilerimizdeki ilerlemeyi nasıl başka bir noktaya taşıyabiliriz ve stratejik ortaklığa çevirebiliriz bunun üzerinde durduk. Her iki ülkenin çıkarları için neler yapabileceğimizi dikkatle inceledik. Bölgesel ve küresel seviyedeki olayları Türkiye ve Brezilya çok aktif üyeler olmakla birlikte buradaki ekonomik potansiyeli de gözden kaçırmamak lazım. Birlikte gerçekleştireceğimiz işbirlikleri ile çok daha iyi bir seviyede stratejik ortaklık yapabiliriz. Son 10 yılda 5 milyar dolara varan bir ticaret hacmine kavuştuk. İnanıyoruz ki ticari faaliyetlerimiz çok daha iyi bir seviyeye taşınacak ve bu hacmi önümüzdeki yıllarda daha öteye taşıyabileceğiz.

Yatırım alanında da olumlu fırsatlar olduğunu müşahede etmekteyiz. Türkiye pazarında faaliyet göstermek isteyen Brezilyalı şirketler var. Farklı alanlarda başkaca şirketlerin girmesini istiyoruz.

"Gazze'de acil bir şekilde ateşkes olması gerektiğinin altını çiziyoruz"

Sayın Hakan Fidan ve ben Gazze'de acil bir şekilde ateşkes olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bölgede Filistinli mağdurların çektikleri acıların ve ekledikleri insani yardımların acil bir şekilde götürülmesi, acıların dindirilmesi gerektiğini vurguladık. Yine BM üyesi ülkeler olarak bizler de Gazze konusunda Türkiye'nin iki devletli çözüm teklifini destekliyoruz. Bölgede barış ve güvenliğin ancak 1967 sınırları öncesine dönülerek getirilebileceğini savunmaktayız."

Fidan: BRICS toplantısı oldukça önemliydi

Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularına geçildi. Yoğun diplomasi trafiği ve temaslarına dair değerlendirmesi sorulan Fidan, Prag'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Çin ziyareti ve İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Doha'daki Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunduğunu belirtti. BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'ya gittiğini belirten Fidan, devamında şunları kaydetti:

"Rusya'da iki ayaklı bir ziyaret gerçekleştirdim. Moskova'da ikili temaslarda bulunurken Nijniy Novgorod'da BRICS, BRICS Plus toplantısına katıldık. Moskova'da Rusya Devlet Başkanı sayın Putin tarafından kabul edildim. Dışişleri Bakanı Lavrov, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şoygu, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu. Özellikle Ukrayna'da devam eden savaş ve buna yönelik neler yapılabilir. Tabii ki Suriye meselesi başka konular arasındaydı.

Nijniy Novgorod'daki BRICS toplantısı oldukça önemliydi. BRICS gündemini anlamak ve üyelerin görüşlerini ilk elden dinlemek bakımından oldukça faydalı oldu. BRICS'in küresel ekonomik sistemde yaklaşım, kimlik ve siyaset çeşitliliğini arttıran bir örgüt olduğunu bir kez daha gördük. BRICS, mevcut sistemin çeşitlenmesi bakımından bizim değerlendirmemize göre önemli bir işlev üstlenmekte.

Yarın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gideceğiz. Orada Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesi'ne katılıp ertesi gün İtalya'da yapılacak G7 toplantısında sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edeceğiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimizi aktarıp Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını her zamanki gibi gündeme orada da taşıyacağız. Arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'nde ülkemizi temsil edeceğiz, adil bir barışın sağlanmasına yönelik görüşlerimizi paylaşacağız."