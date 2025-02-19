Hakan Fidan G20 Dışişleri Toplantısına Katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, 20-21 Şubat'ta yapılacak toplantının "Küresel Jeopolitik Durum" ile "2025'teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" temalı oturumlarında hitaplarda bulunacak.

Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda katılacağı oturumlarda, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya- Ukrayna Savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu paylaşarak, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20 platformunun önem kazandığına dikkati çekecek.

Bakan Fidan, G20 toplantısı kapsamında düzenlenecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak ederek hitapta bulunacak.

Türkiye ve G20

Türkiye, son dönemde "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali" ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları bağlamında siyasi konuların da ele alındığı bir platform olan G20'yi, küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm bakımından önemli bir platform olarak değerlendiriyor.

Türkiye, 2015'te yürüttüğü G20 Dönem Başkanlığı sırasında "küresel ekonominin siyasi meselelerden bağımsız ele alınamayacağı" gerçeğinden hareketle, G20 gündemine küresel siyasi konuları taşımıştı.

1 Aralık 2014'te üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını, 15-16 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'yle tamamlayan Türkiye'nin dönem başkanlığı öncelikleri kapsayıcılık, uygulama ve yatırım olarak belirlenmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında, G20 tarihinde ilk kez terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi siyasi konular G20 Liderler Zirvesi gündemine dahil edilmiş, G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve terörizmle mücadele konusunda G20 Liderleri ilk kez bir bildiri kabul etmişti.

Zirve'nin Sonuç Bildirgesi'nde mülteci krizine de yer verilmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında, G20 açılım gruplarından olan W20 (Kadın-20) oluşturulmuş, G20 tarihindeki ilk Enerji Bakanları Toplantısı 2 Ekim 2015'te İstanbul'da yapılmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G20 Dönem Başkanlığını Brezilya'dan devralmıştı.

Rotasyon-sepet sistemi çerçevesinde, G20'nin dönem başkanlığını son yıllarda yükselen ekonomiler üstleniyor. G20 gündeminin belirlenmesinde, dönem başkanı ülke belirleyici rol oynuyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının öncelikleri arasında afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması, adil enerji geçişi için finansman sağlanması ve kapsayıcı büyüme ile sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallerden istifade edilmesi yer alıyor.