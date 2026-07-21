Haliç\'te tekne kazası: Personel denize düştü

HALİÇ'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
DÜŞME ANI KAMERADA
Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.
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