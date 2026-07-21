Haliç'te tekne kazası: Personel denize düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haliç'te tekne kazası: Personel denize düştü

Haliç\'te tekne kazası: Personel denize düştü
21.07.2026 07:37  Güncelleme: 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Köprüsü altında tur teknesinin köprü ayağına çarpması sonucu gemi personeli Yasin Konya denize düştü. Cesedi bulundu, düşme anı kameralara yansıdı.

HALİÇ'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Konya, Haliç, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç'te tekne kazası: Personel denize düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

07:46
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
07:29
CHP’li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
07:16
Fenerbahçeli İsmail’e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
06:46
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri
06:38
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
06:04
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi
YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 08:12:20. #7.13#
SON DAKİKA: Haliç'te tekne kazası: Personel denize düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.