78 yıl hapis cezası sürekli erteleniyordu, 5\'inci hamileliği bu kez kurtarmadı

Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde "Hırsızlık" suçundan 90'ın üzerinde kaydı, ifadeye yönelik 13 aranması ve 4 ayrı hırsızlık suçundan 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seher C. (24) ve akrabası Sultan C. yakalandı.

BELGELERİ YETİŞTİREMEYİNCE TUTUKLANDI

Seher C. ile Sultan C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Seher C.'nin tüm cezalarının hamile veya küçük çocuk sahibi olduğu için ertelendiği ortaya çıktı. 5'inci çocuğuna 4 aylık hamile olan Seher C, cezaevinde kalmasının uygun olmadığına ilişkin doktor raporu yetiştiremeyince tutuklandı. Sultan C. ise serbest bırakıldı.

RAPORU VERİRSE TAHLİYE EDİLECEK

Cezaevine girmemek için sıklıkla hamile kaldığı öne sürülen Seher C'nin söz konusu raporu ibraz etmesi halinde tahliye edileceği öğrenildi.