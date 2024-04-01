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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 3.426
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 816.872
Geçerli Oy : 777.972
Katılım Oranı : % 75,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 44,48346.078
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 43,98342.188
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 2,6220.379
TİPGÖKHAN ZAN% 2,0215.688
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,8114.090
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 1,289.938
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 1,088.412
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,816.303
TKHNURAY YENİL% 0,362.777
BTPYUSUF GÜL% 0,221.704
EMEPHALİL İMREK% 0,211.627
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,21.561
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,191.445
YTPMESUT SAZ% 0,181.444
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,11832
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,08629
APORHAN DEDE% 0,07548
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,06472
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,06454
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,04330
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,04311
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,04287
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,04278
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,02197
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRİFAT SARI% 60,3419.042
CHPEROL MENGÜÇ% 25,097.918
YENİDEN REFAHRASİM ÖZTÜRK% 6,061.913
BÜYÜK BİRLİKABDULGANİ TAZEOĞLU% 2,33734
ZAFER PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,91602
İYİ PARTİMEHMET TUNCAY% 1,64517
SAADETMAHMUT ŞAN% 1,63515
HÜDA PARAHMET ARSLANER% 0,57181
BTPRİYAT ARSLAN% 0,2580
HKPYÜKSEL GENÇ% 0,0929
MİLLETZÜBEYDE ÖRÜN% 0,0515
VATAN PARTİSİMETİN GÜRLEK% 0,0412
ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 52,9770.646
CHPHÜSEYİN AKSOY% 38,2551.019
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 2,633.501
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,253.005
TİPECEVİT ALKAN% 1,231.642
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 1,041.383
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,5668
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,44592
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,26353
BTPFEHİM BAYIR% 0,26344
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,09117
DSPALİ HAYDAR GENÇAY% 0,0458
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,0455
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 64,4838.228
AK PARTİDEĞER TULTAK% 20,0611.894
TİPEŞREF KARAYÜN% 8,535.055
İYİ PARTİSÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI% 3,021.789
YENİDEN REFAHORHAN KAYA% 1,22723
ZAFER PARTİSİMEHMET BURAK GÜRBÜZ% 0,95565
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 0,42248
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 0,4235
BTPMÜMTAZ CEYLAN% 0,28164
BÜYÜK BİRLİKEDİP TAZE% 0,24142
SAADETALİ AVCI% 0,1698
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLANER% 0,1376
AB PARTİÇAĞLA ÇAĞAN% 0,0529
MİLLETHANİFİ KARAHASAN% 0,0421
VATAN PARTİSİŞEBNEM DİLŞEN% 0,0215
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 53,1610.019
CHPÖMER SAĞLAM% 24,164.553
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 9,091.713
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 4,14780
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 3,62683
SAADETZEKERİYA EĞE% 2,27429
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 1,83345
AB PARTİAHMET ŞENAY% 0,57108
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,3465
HKPDEVRİM SATI% 0,3158
BTPMEHMET KÜÇÜK% 0,2445
HÜDA PARAHMET ÖZER% 0,1426
VATAN PARTİSİMURAT SOYER% 0,1324
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 45,8332.693
TKPHİZAM HASIRCI% 39,6228.268
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 7,095.061
TİPMEHMET GÜZELYURT% 5,233.729
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,66474
HKPBEDİ GENÇ% 0,3211
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,3211
YENİDEN REFAHKEMAL ATEŞ% 0,25176
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,23165
SAADETADNAN MANSUROĞLU% 0,1289
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,171
HÜDA PARABDULGANİ TARHAN% 0,169
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,0753
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,0749
VATAN PARTİSİMEHMET AZAZİ% 0,0320
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 46,9332.443
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 31,3721.684
DPYAŞAR TOKSOY% 10,187.039
DEM PARTİSABUHA AKDAĞ% 3,232.232
SAADETHALİL OLĞUN% 1,991.375
İYİ PARTİCİHAN TUFAN% 1,631.123
YENİDEN REFAHYILDIRAY YILDIZ% 1,35935
APİBRAHİM GÜLEN% 0,94651
BTPERDİNÇ SAY% 0,7483
ZAFER PARTİSİKAZIM YALÇIN% 0,53366
BÜYÜK BİRLİKFADIL KESKİN% 0,44302
HÜDA PAREMRE PEKÖZ% 0,38265
MİLLİ YOLMUHAMMET ESABİL DUYMAZ% 0,19132
MİLLETRECEP GÜÇLÜBİLEK% 0,0751
BAĞIMSIZMESUT TUNÇ% 0,0750
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 44,0910.662
MHPERHAN AKI% 34,368.311
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 9,432.281
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 5,931.434
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 3,53853
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 1,36328
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,64154
BTPAHMET SAVCUN% 0,2766
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,1434
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,1434
BAĞIMSIZALİ ÖZSOY% 0,1127
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 43,5313.327
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 24,687.557
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 21,56.583
CHPHÜSEYİN BAĞCI% 3,671.123
YENİDEN REFAHALİ KARAKAYA% 2,66815
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 1,15353
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 1,1336
SAADETMUSTAFA YAVŞALAK% 0,77235
BTPKANAN KARA% 0,2782
BAĞIMSIZHÜSEYİN DEMİREL% 0,1957
TİPARDA SARIGÜN% 0,1135
BAĞIMSIZALİ TARAK% 0,131
MİLLİ YOLMEHMET ALİ ABUZAR% 0,0927
MİLLETAHMET DAŞGIN% 0,0516
VATAN PARTİSİEDİP BİÇER% 0,0516
HÜDA PARVEFA SARI% 0,0515
HKPSÜLEYMAN SERGEN GENÇ% 0,038
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 43,0851.077
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 42,1750.000
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 6,818.071
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 2,062.449
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 1,531.821
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 1,471.740
TİPALİ AVCI% 0,52618
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,44518
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,44518
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,29340
BAĞIMSIZLİVAİ KAYA% 0,24288
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,22258
VATAN PARTİSİMUSTAFA BEBEK% 0,13151
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,11131
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,11126
BTPYUSUF DOĞAN% 0,1117
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,08100
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,0559
TKHMEHMET EYNALLI% 0,0450
MİLLETALİ İÇİN% 0,0446
BAĞIMSIZMEHMET BULAR% 0,0338
BAĞIMSIZYUSUF KABA% 0,0230
MİLLİ YOLAHMET URHAN% 0,0219
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 52,1427.460
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 31,3916.529
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 7,043.710
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 5,052.657
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,931.017
SAADETATİLA EROL% 1,09572
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,35186
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 0,27142
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,26136
BTPÖMER ÖZSOY% 0,1791
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,154
HÜDA PARHASAN KOCA% 0,0842
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,0633
TİPSEDA ELHAN% 0,0419
MİLLETETEM GAVUN% 0,0315
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM PAÇ% 42,823.413
MHPMEHMET DELİ% 32,862.619
CHPALİ ÇİMER% 13,051.040
İYİ PARTİAHMET UÇAR% 7,09565
YENİDEN REFAHFEVZİ KURMUŞ% 2,89230
SAADETMAHMUT ARAL% 0,6350
BTPSALİH BOZDOĞAN% 0,4133
MİLLETİSRAFİL ŞİMŞEK% 0,1210
HÜDA PARCEVZET AYÇOBAN% 0,097
VATAN PARTİSİSADIK KARAKAŞ% 0,043
PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 46,6211.193
SAADETRECEP BAYSAL% 30,937.426
CHPMEHMET YILMAZ% 13,893.334
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 2,08500
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 1,53367
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 1,51362
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 1,07258
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,93224
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,8192
BTPHAMİDE BOZDOĞAN% 0,371
MİLLİ YOLATNAN YETİŞ% 0,125
VATAN PARTİSİİBRAHİM BEDİR% 0,124
MİLLETNEVZAT METİN% 0,0820
HKPTÜRKAY AKTAŞ% 0,0615
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 52,1624.911
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 30,7914.706
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 12,425.931
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 2,291.095
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,75360
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,63303
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,46218
BTPATIF CEYLAN% 0,22103
HKPMETİN BAKIMCI% 0,1574
HÜDA PARAHMET AYTEKİN% 0,0836
MİLLETZEKİ KABCI% 0,0522
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 47,0630.377
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 42,0727.154
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 6,964.490
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,84542
MİLLETHAMDİ UYGUN% 0,56362
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,54349
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,42272
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,37240
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,35225
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,35224
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,27178
VATAN PARTİSİATİYE DÖNER% 0,1382
HÜDA PARSELAHATTİN KESİK% 0,0851
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 60,8714.015
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 36,238.343
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 1,26291
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,92211
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,2659
BTPMALİK SÖKMEN% 0,1943
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,1433
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,1331

Kaynak: AA

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