BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.426
|Toplam Seçmen
|:
|1.078.130
|Açılan Sandık
|:
|3.426
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|816.872
|Geçerli Oy
|:
|777.972
|Katılım Oranı
|:
|% 75,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 44,48
|346.078
|CHP
|LÜTFÜ SAVAŞ
|% 43,98
|342.188
|YENİDEN REFAH
|NURİ PARLAK
|% 2,62
|20.379
|TİP
|GÖKHAN ZAN
|% 2,02
|15.688
|İYİ PARTİ
|NÜSRET CÖMERT
|% 1,81
|14.090
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÇAKIR
|% 1,28
|9.938
|DEM PARTİ
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|% 1,08
|8.412
|SAADET
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,81
|6.303
|TKH
|NURAY YENİL
|% 0,36
|2.777
|BTP
|YUSUF GÜL
|% 0,22
|1.704
|EMEP
|HALİL İMREK
|% 0,21
|1.627
|MEMLEKET
|HALİL KILIÇ
|% 0,2
|1.561
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ÇELİK
|% 0,19
|1.445
|YTP
|MESUT SAZ
|% 0,18
|1.444
|HÜDA PAR
|FIRAT GÜLTEKİN
|% 0,11
|832
|DSP
|TUĞÇE BABUÇÇU
|% 0,08
|629
|AP
|ORHAN DEDE
|% 0,07
|548
|VATAN PARTİSİ
|EDİB HADİMOĞULLARI
|% 0,06
|472
|AB PARTİ
|FATİH ÇAĞAN
|% 0,06
|454
|MİLLET
|HÜSNÜ AYHAN
|% 0,04
|330
|ABP
|FATİH ŞENGÜL
|% 0,04
|311
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KATIRCIOĞLU
|% 0,04
|287
|HAK-PAR
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,04
|278
|BAĞIMSIZ
|MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
|% 0,02
|197
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RİFAT SARI
|% 60,34
|19.042
|CHP
|EROL MENGÜÇ
|% 25,09
|7.918
|YENİDEN REFAH
|RASİM ÖZTÜRK
|% 6,06
|1.913
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULGANİ TAZEOĞLU
|% 2,33
|734
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN YILMAZ
|% 1,91
|602
|İYİ PARTİ
|MEHMET TUNCAY
|% 1,64
|517
|SAADET
|MAHMUT ŞAN
|% 1,63
|515
|HÜDA PAR
|AHMET ARSLANER
|% 0,57
|181
|BTP
|RİYAT ARSLAN
|% 0,25
|80
|HKP
|YÜKSEL GENÇ
|% 0,09
|29
|MİLLET
|ZÜBEYDE ÖRÜN
|% 0,05
|15
|VATAN PARTİSİ
|METİN GÜRLEK
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|% 52,97
|70.646
|CHP
|HÜSEYİN AKSOY
|% 38,25
|51.019
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN DOĞRU
|% 2,63
|3.501
|İYİ PARTİ
|FERHAT KÜÇÜKLER
|% 2,25
|3.005
|TİP
|ECEVİT ALKAN
|% 1,23
|1.642
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL AKKOÇAK
|% 1,04
|1.383
|SAADET
|ABDULHADİ BÜK
|% 0,5
|668
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR ÇAKILI
|% 0,44
|592
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YAŞAR OKAY
|% 0,26
|353
|BTP
|FEHİM BAYIR
|% 0,26
|344
|HÜDA PAR
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|% 0,09
|117
|DSP
|ALİ HAYDAR GENÇAY
|% 0,04
|58
|MİLLET
|MEHMET SAPMAZ
|% 0,04
|55
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SAMİ ÜSTÜN
|% 64,48
|38.228
|AK PARTİ
|DEĞER TULTAK
|% 20,06
|11.894
|TİP
|EŞREF KARAYÜN
|% 8,53
|5.055
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
|% 3,02
|1.789
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAYA
|% 1,22
|723
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BURAK GÜRBÜZ
|% 0,95
|565
|DEVA PARTİSİ
|İLKER KÖYBAŞI
|% 0,42
|248
|TKP
|UĞUR GÜNDÜZ
|% 0,4
|235
|BTP
|MÜMTAZ CEYLAN
|% 0,28
|164
|BÜYÜK BİRLİK
|EDİP TAZE
|% 0,24
|142
|SAADET
|ALİ AVCI
|% 0,16
|98
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLANER
|% 0,13
|76
|AB PARTİ
|ÇAĞLA ÇAĞAN
|% 0,05
|29
|MİLLET
|HANİFİ KARAHASAN
|% 0,04
|21
|VATAN PARTİSİ
|ŞEBNEM DİLŞEN
|% 0,02
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM GÜL
|% 53,16
|10.019
|CHP
|ÖMER SAĞLAM
|% 24,16
|4.553
|İYİ PARTİ
|REŞİT ÖZUĞUR
|% 9,09
|1.713
|YENİDEN REFAH
|AHMET EŞKİL
|% 4,14
|780
|BÜYÜK BİRLİK
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|% 3,62
|683
|SAADET
|ZEKERİYA EĞE
|% 2,27
|429
|ZAFER PARTİSİ
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|% 1,83
|345
|AB PARTİ
|AHMET ŞENAY
|% 0,57
|108
|MİLLET
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|% 0,34
|65
|HKP
|DEVRİM SATI
|% 0,31
|58
|BTP
|MEHMET KÜÇÜK
|% 0,24
|45
|HÜDA PAR
|AHMET ÖZER
|% 0,14
|26
|VATAN PARTİSİ
|MURAT SOYER
|% 0,13
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|% 45,83
|32.693
|TKP
|HİZAM HASIRCI
|% 39,62
|28.268
|AK PARTİ
|GÖKHAN KÖSE
|% 7,09
|5.061
|TİP
|MEHMET GÜZELYURT
|% 5,23
|3.729
|SOL PARTİ
|SERBAY MANSUROĞLU
|% 0,66
|474
|HKP
|BEDİ GENÇ
|% 0,3
|211
|BTP
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|% 0,3
|211
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ATEŞ
|% 0,25
|176
|İYİ PARTİ
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|% 0,23
|165
|SAADET
|ADNAN MANSUROĞLU
|% 0,12
|89
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT ERASLAN
|% 0,1
|71
|HÜDA PAR
|ABDULGANİ TARHAN
|% 0,1
|69
|ABP
|MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU
|% 0,07
|53
|DSP
|HÜSEYİN DERTOP
|% 0,07
|49
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET AZAZİ
|% 0,03
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BAHADIR AMAÇ
|% 46,93
|32.443
|MHP
|ÖMER OĞUZ UÇAR
|% 31,37
|21.684
|DP
|YAŞAR TOKSOY
|% 10,18
|7.039
|DEM PARTİ
|SABUHA AKDAĞ
|% 3,23
|2.232
|SAADET
|HALİL OLĞUN
|% 1,99
|1.375
|İYİ PARTİ
|CİHAN TUFAN
|% 1,63
|1.123
|YENİDEN REFAH
|YILDIRAY YILDIZ
|% 1,35
|935
|AP
|İBRAHİM GÜLEN
|% 0,94
|651
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 0,7
|483
|ZAFER PARTİSİ
|KAZIM YALÇIN
|% 0,53
|366
|BÜYÜK BİRLİK
|FADIL KESKİN
|% 0,44
|302
|HÜDA PAR
|EMRE PEKÖZ
|% 0,38
|265
|MİLLİ YOL
|MUHAMMET ESABİL DUYMAZ
|% 0,19
|132
|MİLLET
|RECEP GÜÇLÜBİLEK
|% 0,07
|51
|BAĞIMSIZ
|MESUT TUNÇ
|% 0,07
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|% 44,09
|10.662
|MHP
|ERHAN AKI
|% 34,36
|8.311
|DEM PARTİ
|BEŞİR KATMIŞ
|% 9,43
|2.281
|YENİDEN REFAH
|MİTHAT BOZDAĞ
|% 5,93
|1.434
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|% 3,53
|853
|SAADET
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|% 1,36
|328
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAVALLI
|% 0,64
|154
|BTP
|AHMET SAVCUN
|% 0,27
|66
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|% 0,14
|34
|MİLLET
|FADİMA IŞIK
|% 0,14
|34
|BAĞIMSIZ
|ALİ ÖZSOY
|% 0,11
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELAHATTİN ÇOLAK
|% 43,53
|13.327
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARATAŞ
|% 24,68
|7.557
|İYİ PARTİ
|YUSUF PERİŞAN
|% 21,5
|6.583
|CHP
|HÜSEYİN BAĞCI
|% 3,67
|1.123
|YENİDEN REFAH
|ALİ KARAKAYA
|% 2,66
|815
|ZAFER PARTİSİ
|TALİP AŞIK
|% 1,15
|353
|DEVA PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 1,1
|336
|SAADET
|MUSTAFA YAVŞALAK
|% 0,77
|235
|BTP
|KANAN KARA
|% 0,27
|82
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DEMİREL
|% 0,19
|57
|TİP
|ARDA SARIGÜN
|% 0,11
|35
|BAĞIMSIZ
|ALİ TARAK
|% 0,1
|31
|MİLLİ YOL
|MEHMET ALİ ABUZAR
|% 0,09
|27
|MİLLET
|AHMET DAŞGIN
|% 0,05
|16
|VATAN PARTİSİ
|EDİP BİÇER
|% 0,05
|16
|HÜDA PAR
|VEFA SARI
|% 0,05
|15
|HKP
|SÜLEYMAN SERGEN GENÇ
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DÖNMEZ
|% 43,08
|51.077
|CHP
|MEHMET DUDUOĞLU
|% 42,17
|50.000
|İYİ PARTİ
|NAZMİ CEYLAN
|% 6,81
|8.071
|YENİDEN REFAH
|AYDIN KAYA
|% 2,06
|2.449
|DEM PARTİ
|MAHMUT AYDINCI
|% 1,53
|1.821
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ KIRGIN
|% 1,47
|1.740
|TİP
|ALİ AVCI
|% 0,52
|618
|HÜDA PAR
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|% 0,44
|518
|SAADET
|SABAHADDİN ÇINAR
|% 0,44
|518
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER SEZGİN
|% 0,29
|340
|BAĞIMSIZ
|LİVAİ KAYA
|% 0,24
|288
|DEVA PARTİSİ
|HATİCE ESRA DOĞAN
|% 0,22
|258
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA BEBEK
|% 0,13
|151
|GELECEK PARTİSİ
|ZAFER DOĞANTAN
|% 0,11
|131
|TKP
|VASİL KOÇKAZI
|% 0,11
|126
|BTP
|YUSUF DOĞAN
|% 0,1
|117
|ANAP
|NUREDDİN FİDAN
|% 0,08
|100
|AB PARTİ
|HASAN ADİGÜZEL
|% 0,05
|59
|TKH
|MEHMET EYNALLI
|% 0,04
|50
|MİLLET
|ALİ İÇİN
|% 0,04
|46
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BULAR
|% 0,03
|38
|BAĞIMSIZ
|YUSUF KABA
|% 0,02
|30
|MİLLİ YOL
|AHMET URHAN
|% 0,02
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|% 52,14
|27.460
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF VARDİ
|% 31,39
|16.529
|CHP
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|% 7,04
|3.710
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAN YILDIRIMHAN
|% 5,05
|2.657
|İYİ PARTİ
|AHMET KAYA
|% 1,93
|1.017
|SAADET
|ATİLA EROL
|% 1,09
|572
|DEVA PARTİSİ
|MEMET ŞİRİKÇİ
|% 0,35
|186
|DEM PARTİ
|MEDİHA YÜKSEL
|% 0,27
|142
|BAĞIMSIZ
|NEŞAT KÖNKER
|% 0,26
|136
|BTP
|ÖMER ÖZSOY
|% 0,17
|91
|VATAN PARTİSİ
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|% 0,1
|54
|HÜDA PAR
|HASAN KOCA
|% 0,08
|42
|HKP
|SAHİNAZ AKTAŞ
|% 0,06
|33
|TİP
|SEDA ELHAN
|% 0,04
|19
|MİLLET
|ETEM GAVUN
|% 0,03
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|İBRAHİM PAÇ
|% 42,82
|3.413
|MHP
|MEHMET DELİ
|% 32,86
|2.619
|CHP
|ALİ ÇİMER
|% 13,05
|1.040
|İYİ PARTİ
|AHMET UÇAR
|% 7,09
|565
|YENİDEN REFAH
|FEVZİ KURMUŞ
|% 2,89
|230
|SAADET
|MAHMUT ARAL
|% 0,63
|50
|BTP
|SALİH BOZDOĞAN
|% 0,41
|33
|MİLLET
|İSRAFİL ŞİMŞEK
|% 0,12
|10
|HÜDA PAR
|CEVZET AYÇOBAN
|% 0,09
|7
|VATAN PARTİSİ
|SADIK KARAKAŞ
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR ALTAN
|% 46,62
|11.193
|SAADET
|RECEP BAYSAL
|% 30,93
|7.426
|CHP
|MEHMET YILMAZ
|% 13,89
|3.334
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KILIÇ
|% 2,08
|500
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMMET KAYA
|% 1,53
|367
|İYİ PARTİ
|AYVAZ YAKAR
|% 1,51
|362
|DEM PARTİ
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|% 1,07
|258
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH KADAYIF
|% 0,93
|224
|BAĞIMSIZ
|ABDULCABBAR YILMAZ
|% 0,8
|192
|BTP
|HAMİDE BOZDOĞAN
|% 0,3
|71
|MİLLİ YOL
|ATNAN YETİŞ
|% 0,1
|25
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM BEDİR
|% 0,1
|24
|MİLLET
|NEVZAT METİN
|% 0,08
|20
|HKP
|TÜRKAY AKTAŞ
|% 0,06
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET YUMUŞAK
|% 52,16
|24.911
|CHP
|FEVZİ SUVAROĞLU
|% 30,79
|14.706
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YILDIZ
|% 12,42
|5.931
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ORTAK
|% 2,29
|1.095
|ZAFER PARTİSİ
|SALİH SAVAŞLI
|% 0,75
|360
|SAADET
|KASIM ALKURTAR
|% 0,63
|303
|BAĞIMSIZ
|ALİ EKER
|% 0,46
|218
|BTP
|ATIF CEYLAN
|% 0,22
|103
|HKP
|METİN BAKIMCI
|% 0,15
|74
|HÜDA PAR
|AHMET AYTEKİN
|% 0,08
|36
|MİLLET
|ZEKİ KABCI
|% 0,05
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TİP
|EMRAH KARAÇAY
|% 47,06
|30.377
|CHP
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|% 42,07
|27.154
|AK PARTİ
|SEYİT ALİ ASLAN
|% 6,96
|4.490
|BAĞIMSIZ
|ÇAĞLA CEMALİ
|% 0,84
|542
|MİLLET
|HAMDİ UYGUN
|% 0,56
|362
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,54
|349
|İYİ PARTİ
|ELANUR GÜLŞAN
|% 0,42
|272
|GELECEK PARTİSİ
|ESER YÜCEL
|% 0,37
|240
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ YÜKSEK
|% 0,35
|225
|YENİDEN REFAH
|ÖZCAN ŞİRİN
|% 0,35
|224
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ YILDIZ
|% 0,27
|178
|VATAN PARTİSİ
|ATİYE DÖNER
|% 0,13
|82
|HÜDA PAR
|SELAHATTİN KESİK
|% 0,08
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YALÇIN
|% 60,87
|14.015
|YENİDEN REFAH
|AHMET SAĞLAM
|% 36,23
|8.343
|SAADET
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|% 1,26
|291
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|% 0,92
|211
|HKP
|SEZGİN REYHANOĞLU
|% 0,26
|59
|BTP
|MALİK SÖKMEN
|% 0,19
|43
|HÜDA PAR
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|% 0,14
|33
|MİLLET
|İSMAİL ÖRÜN
|% 0,13
|31
Son Dakika › Güncel › HATAY SON - Son Dakika
Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?