Haydar Aliyev İlkokulu Açılışı Gerçekleştirildi

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HAYDAR ALİYEV İLKOKULU'NUN AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'teki programın ardından Kahramanmaraş'a geçerek Azerbaycan Devleti tarafından yaptırılan Haydar Aliyev İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler halk oyunları gösterileri yapıp şiirler okudu.

'ÖNÜMÜZDEKİ EYLÜL AYI İTİBARIYLA DERSLİK SAYIMIZ ÖNCEKİ SAYININ YÜZDE 10 FAZLASINA ULAŞMIŞ OLACAK'

Daha sonra kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan olarak katıldığı ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, "Deprem bölgesi sizin ikinci adresiniz olacak. Sürekli gidip geleceksiniz. Oradaki işleri takip edeceksiniz" diye talimat verdiğini ve kendilerinin de bu kapsamda deprem bölgesindeki yatırımları ve inşaatları takip etmek üzere bakanlıkta bir koordinasyon birimi oluşturduklarını söyledi. Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu idi; '6 Şubat sabahı yani felaketi yaşamadan önce 11 ilde kaç dersliğimiz varsa o dersin sayısını aşacak şekilde derslikli okul yapacaksınız' dedi. Biz de bu şekilde yürüyoruz. Şu an itibarıyla illerin tamamında neredeyse 6 Şubat sabahı derslik sayımıza ulaştık. Devam eden ihaleler, inşaatı devam eden çalışmalar, ihale programına alınan çalışmalarla beraber önümüzdeki eylül ayı itibarıyla 11 ilin tamamında önceki sayının yüzde 10 fazlasına ulaşmış olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BU BİRLİKTELİK GELECEK KUŞAKLARA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILIR"

Asrın felaketinde Azerbaycan'ın çok büyük desteklerde bulunduğunu kaydeden Bakan Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

"Tabii bu tür felaketlerde tek başınıza yürütebileceğiniz süreçler var, bir de dostlarınızın yakın çevremizin size vereceği katkılar inanın gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor. Tam bu noktada can Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan sıradan vatandaşına kadar her düzeydeki Azerbaycanlı dostlarımız Türkiye'deki bu yaraların sarılması için çaba sarf etti. Ben Sayın Aliyev başta olmak üzere değerli dostum Emin Bey dahil olmak üzere, büyükelçimiz Reşat Bey dahil olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada çok güzel bir birliktelik yani bu okulun fiziki yapısından ziyade iki devlet tek millet anlayışıyla birbirine yaklaşan iki liderin birlikteliği, sıkıntı anında bir arada bulunmasının çok güzel bir örneği bu. İnşallah gelecek kuşaklara bu tür birliktelik daha güçlü bir şekilde ulaştırılır diyorum."

'AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE'NİN KARDEŞLİĞİ SÖZDE DEĞİL ÖZDEDİR'

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise "Depremden sonra Kahramanmaraş'ta okulun açılışını sizlerle birlikte kutluyoruz. Şuşa'da, Hocalı'da okullarımız açılacak. Orada da çok uzun bir yıldan sonra öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okula geri dönecek. Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliği yalnız sözde değil özdedir. Bunu tekrar etmekte bir sakınca görmüyorum çünkü bunu tekrar ve tekrar genç nesillere söylememiz lazımdır. Biz 5 yıl, 10 yıl değil yüzyıllar boyu bir olduk, bir aile olduk. Bu ailenin daha da büyümesi Türk ailesinin ve Türk dünyasının daha da sık olması, öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize verilecek en önemli mesaj olmalıdır" diye konuştu.

Daha sonra dualar edilip, çocukların kestiği kurdele ile okulun açılışı yapıldı. Açılıştan sonra Bakanlar Yusuf Tekin ile Emin Amrullayev, okul bahçesine yapılan Mustafa Kemal Atatürk ile Haydar Aliyev'in büstlerine çiçek bıraktı. Okulu gezen bakanlar, çocuklara boyama seti hediye etti.

TEMEL ATMA TÖRENİNE ERDOĞAN VE ALİYEV VİDEO KONFERANS İLE KATILMIŞTI

Açılışı yapılan Haydar Aliyev İlkokulu, Azerbaycan tarafından inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yer alıyor. 24 derslikli ve 3 katlı olarak fore kazıklar üzerine inşa edilen, içerisinde çok amaçlı salonundan yemekhanesine, kantininden kütüphanesine kadar sosyal alanların da yer aldığı okulun temeli, 29 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video konferans ile katıldığı törenle atılmıştı.