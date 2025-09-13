Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali Yapıldı - Son Dakika
Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali Yapıldı

Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali Yapıldı
13.09.2025 23:12
İBB'nin düzenlediği festivalde CHP lideri Özgür Özel, toplumsal eşitlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

İBB tarafından düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nin 4'ncüsü, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Festivalde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu topraklar çok acı gördü. Alevi toplumu acıyı hep sessiz taşıdı. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle ve sabırla taşıdınız. Her çağın Kerbelasında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında, dimdik duruyorsunuz, dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 4'ncüsünü düzenlediği Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Toplumsal dayanışma ve kültürel mirası vurgulayan festival, pazar gününe kadar sürecek. Birçok sanatçının katıldığı festivalde, kültürel müzik eşliğinde kültürel oyunlar oynandı. Alevi-Bektaşi inancında önemli yeri olan hızır lokması, aşure gibi gastronomik öğeler, inançsal ritüeliyle birlikte anlatıldığı festivale Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve birçok siyasetçi katıldı.

'MAĞDUR OLDUNUZ AMA ASLA ZALİM OLMADINIZ'

Festivalde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu topraklar çok acı gördü. Alevi toplumu acıyı hep sessiz taşıdı. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle ve sabırla taşıdınız. Her çağın Kerbelasında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında, dimdik duruyorsunuz, dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun her karış toprağını iyilikle sulayan Horasan Erenleri, tarihte olduğu gibi bugün de bu toprakların birliğine, beraberliğine hizmet için gönlünü birleştirmiştir. Horasan'dan gelen yıldızlar, hala bu memleketi aydınlatmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da kuruluşta da siz vardınız. Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'tan, Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye, acıyı içinize gömüp, kini değil sevgiyi büyüttünüz. Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bıraktınız. Deyişlerinizle, nefeslerinizle bu toprakları zenginleştirdiniz, zenginleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bile bize borçlusunuz, demediniz, size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Ama biz biliyoruz. Bu ülkenin size borcu çok. Aynı vergi verip aynı hakkı alamamak, aynı hizmeti alamamak. Cami ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir diyemeyenlerin egemenliğini bugüne kadar kıramamak, Aleviliğin inanç değil bir kültür olarak tanımlayanları, semahın ibadet değil müzik olduğunu sananları ve yapılanmaları buna göre kuranları görüyoruz. Bu borçları hepsini birden ve bir an önce ödemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ile iktidara yürüyoruz" diye konuştu.

'EŞİTLİĞİ HERKES KALBİNDE HİSSETMELİDİR'

Özel, "Aleviler devlet bana eşit davranmıyor diyorsa devletin eşitsin demesinin hiçbir önemi yoktur. Eşitliği herkes kalbinde hissetmelidir. Daha önce de grup toplantılarımızda vurguladım. Türkiye'de eşitsizlik hissediyorum, ayrımcılık hissediyorum diyen bir tek Kürt kalmayana kadar Kürt sorunu vardır. Ayrımcılığa uğruyorum, eşitsiz davranılıyor diyen bir Alevi kalmayana kadar bu haksızlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de mahkeme adaleti yoktur. Gelir adaleti yoktur. Ne yazık ki sosyal adalet yoktur. Bizim mücadelemiz 'Gelin canlar bir olalım' sözündeki hikmetle bu toprakların birliği ve beraberliği içindir. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil vicdanın terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa bu ülke kötülüklerden arınacaksa kalp gözüyle bakanlarla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlarla, kendine ağır geleni başkasına yapma diyenlerle kurtulacak. Bu ülke bir olalım, diri olalım, iri olalım sözünü laf olsun diye tekerleme gibi söyleyenlerle değil, bunun gereğini yapanlarla kurtulacak. Ne diyordu Pir Sultan 'Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz döner misiniz? Biz döner miyiz?' Bizler bu yoldan dönmeyeceğiz. Hangi saldırıyla karşı karşıya olursak olalım bu yoldan dönmeyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

