İbb Davası'nda 16. Gün Başladı... İmamoğlu, Tutuksuz Yargılama Çağrısında Bulundu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın 16. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Duruşmada söz alan İmamoğlu, "Bana göre birçok insan masumdur ve tamamının tutuksuz yargılanması gerekmektedir. Bu nedenle, yalnızca ara kararları beklemek yerine daha hızlı ve insani adımlar atılmasının, adalet duygusuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan da "Tutukluluk değerlendirmelerinin süreç içerisinde devam edeceğini zaten ifade etmiştik" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 89'u tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması 16. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 89 tutuklu sanık katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" "Ekrem Başkan, seni seviyoruz" ve "Ekrem başkanım, her şey çok güzel olacak" sloganları attı.

Aykut Erdoğdu: "Aşağıda işkence başladı, ekmek yok, su yok..."

Daha sonra sanık sandalyeleri arasından, tutuklu yargılanan Aykut Erdoğdu'nun sesi yükseldi. Erdoğdu, "Aşağıda işkence başladı. Ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, su yok, etrafımız pislik içinde. Bu kadar olur mu? Ben milletvekiliyim. Benden kimseye zarar gelmez" dedi.

Ekrem İmamoğlu ile Aykut Erdoğdu uzaktan konuştu. Ekrem İmamoğlu, "Benim notlarım arasında var, söz alabilirsem ileteceğim" dedi.

Mahkeme heyeti, saat 10.36'da duruşmayı başlattı.

İmamoğlu: "Onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüğünden mahrum bırakılması can yakmaktadır"

Ekrem İmamoğlu, Erdoğdu'nun bahsettiği konu ile ilgili söz aldı ve ek taleplerini de dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu davada hayra ihtiyacımız çok yüksek. Önce güncel bir hususu size aktarmak istiyorum. Arkadaşlarımızın da bu konuda yoğun şikayeti var. Bazı hazır paket ürünleri alıp buraya getirenler, sabah cezaevinden çıkışta bu ürünleri getirememiş, alamamışlar. Bu hususta mahkemenin bir iradesi var mıdır ya da bu uygulama cezaevine mi aittir? Eğer sadece cezaeviyle ilgiliyse, biz de kendi yazılarımızla cezaevlerine bunu iletebiliriz. Ancak sizin de katkınız olabilir mi diye bu notu iletmek istedim. Bir başka husus, öğle vakti yemek meselesidir. Bu hafta çözülebileceği konusunda katkı talep etmiştik. Komutanlarımızla süreci takip ediyoruz. Yine sizin de katkınız olursa memnun oluruz. Çünkü anladığım kadarıyla bu konuda da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve buradaki yürütme yetkili olabiliyor."

"Burada yürütülen yargılama süreci, yüce Türk yargısının itibarına doğrudan katkı sunmaktadır"

Bir diğer husus Sayın Başkan, Sayın heyet, Perşembe günü çok geç saatte biten savunmalar oldu ve 18 arkadaşımız tahliye edildi. Tahliyeler elbette bizleri sevindirmiştir. Tahliye öncesi, verdiğiniz kararın bir başlangıç olduğu, bizlerin bakış açısından hem vicdani hem de adalet açısından kıymetli bir değerlendirmedir. Bu yaklaşımınızı önemsediğimizi özellikle ifade etmek isterim. Ancak bu çerçevede bazı hatırlatmalar yapmayı da önemsiyorum.

"Yargılamaya farklı bir bakış açısıyla yön verilmesi gerektiği bir ihtiyaç"

Yargılamaya farklı bir bakış açısıyla yön verilmesi gerektiğini bir ihtiyaç olarak vurgulamak isterim. Gerçekte onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüğünden mahrum bırakılması can yakmaktadır. Bu durum, telafisi mümkün olmayan bir zaman kaybına dönüşmektedir. İnsanların bir gün dahi tutuklu kalmaması gerektiği inancı, sadece bu yargılamaya değil, genel olarak yargıya olan güveni de doğrudan etkilemektedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, burada yürütülen yargılama süreci, hepimiz için yaşamsal bir dayanak olan yüce Türk yargısının itibarına doğrudan katkı sunmaktadır. Alınan her karar, bu itibarı ya olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir.

"Ağır ameliyat geçirmiş, nekahat dönemini cezaevinde geçirenler var, dikkatle takip edilmeli"

Bugün şunu da söylemem gerekir: Sadece tutuklu olanlar değil, adli tedbir uygulanan kişiler de ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Dosyada da yer aldığı üzere, bazı insanların gelirleri tamamen ortadan kaldırılmış, kurumlarına, şirketlerine ve yaşam alanlarına el konulmuştur. Ev hapsinde olanlar ve farklı adli kontrol tedbirlerine maruz kalanlar bulunmaktadır. Bu durum, insanların hayatlarını derinden etkilemektedir. Daha da önemlisi, burada hala babalarından dolayı tutuklu bulunan evlatlar, akrabalık ilişkisi nedeniyle tutuklanan kişiler vardır. Büyük bir ıstırap içinde olan kadınlar, hayatını bürokrasiye ve devletine hizmete adamış insanların yaşadığı acılar ortadadır. Bana göre birçok insan masumdur ve tamamının tutuksuz yargılanması gerekmektedir. Bu nedenle, yalnızca ara kararları beklemek yerine daha hızlı ve insani adımlar atılmasının, adalet duygusuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca burada olmayan ancak hala bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şoförler, emekçiler ve bürokratlar da vardır. Ağır ameliyat geçirmiş, nekahat dönemini cezaevinde geçiren kişiler bulunmaktadır. Tüm bunların dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

"Kadınlar, çocuklar, aileler bu süreçten ağır şekilde etkilenmektedir"

Bir diğer önemli husus ise etkin pişmanlık uygulamalarına ilişkindir. Bu kapsamda bazı uygulamaların, toplumun adalet duygusunu zedeleyecek şekilde, adeta ödüllendirme gibi algılanabilecek biçimde yürütüldüğünü görüyoruz. Hukukçuların da ifade ettiği üzere, bu durum ciddi hak ihlallerine yol açmaktadır. Tüm bu hususları bir hatırlatma ve iyi niyet temennisi olarak ifade etmek istiyorum. Bu tedbirlerin alınması, adil yargılanma sürecine daha sağlıklı bir zemin hazırlayacaktır. Bu da hem bizler hem de tüm Türkiye açısından yargıya olan güveni artıracaktır.

Çünkü bir yandan operasyonlar gündemi yaşanırken, diğer yandan bazı kişiler kısa sürede serbest kalabilmekte, buna karşın hayatını devletine adamış insanların tutuklu yargılanması toplumda ciddi bir çelişki yaratmaktadır. Tekrar altını çizmek isterim, kadınlar, çocuklar, aileler bu süreçten ağır şekilde etkilenmektedir.

"Adil bir yargılama sürecinde atacağınız her adımda yanınızda olacağız"

Omuzlarınızda çok büyük bir sorumluluk vardır. Bizler, adil bir yargılama sürecinde atacağınız her adımda yanınızda olacağız. Ancak aksi durumda da gereken tepkiyi göstereceğimizi ifade etmek isterim. İnşallah bu mahkemede, tüm arkadaşlarımız için hayırlara vesile olacak şekilde tutuksuz yargılama süreci sağlanır."

Mahkeme Başkanı: "Tutukluluk değerlendirmelerine süreç içerisinde devam edeceğiz"

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan da Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği hususlara ilişkin, "Tutukluluk değerlendirmelerinin süreç içerisinde devam edeceğini zaten ifade etmiştik. Dosya kapsamında, bildiğimiz kadarıyla konutu terk etmeme tedbirine tabi olan herhangi bir kişi bulunmamaktadır. Zira duruşma başlamadan önce bu tedbirlerin tamamı kaldırılmıştır" dedi.

Kumanya sorunlarıyla ilgili konunun da daha önce kendilerine iletildiğini aktaran Başkan Aylan, "Şu an için yalnızca akşam yemeğine yönelik sınırlı bir servis imkanı sağlanabildiği belirtilmiştir. Mevzuat açısından bunun tam anlamıyla uygun olmadığı ifade edilmekle birlikte, duruşmaların uzun sürmesi nedeniyle bu yönde bir inisiyatif kullanıldığı anlaşılmaktadır. Cezaevinden getirilen yiyecekler konusuna ilişkin ise mevcut uygulama hakkında net bir bilgim bulunmamaktadır. Esasen bu konuda doğrudan müdahale etme imkanımız da yoktur. Ancak, şifahi olarak gerekli görüşmeleri yapabilirim. Mümkün olması halinde, bu konuda bir çözüm yolu bulunması için girişimde bulunacağım" diye konuştu.

Duruşmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'in savunması dinleniyor. Demirel, "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" iddiası ile suçlanıyor.