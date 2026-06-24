İmamoğlu: Adalet terazisi hala buraya uğramadı - Son Dakika
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İmamoğlu: Adalet terazisi hala buraya uğramadı

24.06.2026 17:39  Güncelleme: 18:13
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İBB Davası’nda söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savunmasını yapan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz’ün küçük çocukları ve eşinin yaşadığı zorluklardan haberdar olduğunu belirterek, Sürmegöz'ün bir an önce yuvasına kavuşmasını diledi. Emekli aylıklarının yeniden bağlanmasına ilişkin kararı olumlu bulduğunu söyleyen İmamoğlu, “1,5 yıl boyunca insanların emekli maaşını kesmek, onları adeta açlığa mahkûm etmek anlamına geliyor. Bunun bugün düzeltilmesini memnuniyet verici bir gelişme gibi sunmak, yargı sistemi açısından son derece üzücü bir tablo. Dünkü kararınıza rağmen adalet terazisi hâlâ buraya uğramadı” ifadelerini kullandı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savunmasını yapan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz'ün küçük çocukları ve eşinin yaşadığı zorluklardan haberdar olduğunu belirterek, Sürmegöz'ün bir an önce yuvasına kavuşmasını diledi. Emekli aylıklarının yeniden bağlanmasına ilişkin kararı olumlu bulduğunu söyleyen İmamoğlu, "1,5 yıl boyunca insanların emekli maaşını kesmek, onları adeta açlığa mahküm etmek anlamına geliyor. Bunun bugün düzeltilmesini memnuniyet verici bir gelişme gibi sunmak, yargı sistemi açısından son derece üzücü bir tablo. Dünkü kararınıza rağmen adalet terazisi hala buraya uğramadı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 56'ncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Duruşmada savunmasını yapan ilk isim İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz oldu. Sürmegöz'ün savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

"EMEKLİ MAAŞLARININ KESİLMESİ BAŞTAN SONA ZALİMCE BİR UYGULAMAYDI"

Sürmegöz'e soru sormak üzere söz alan İmamoğlu, konuşmasına Sürmegöz ve ailesine destek vererek başladı. Sürmegöz'ün küçük çocukları ve eşinin yaşadığı zorluklardan haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, "İnşallah bir an önce yuvana kavuşmanı yürekten diliyorum" dedi.

Mahkemenin emekli aylıklarının yeniden bağlanmasına ilişkin kararını olumlu bulduğunu bildiren İmamoğlu, "1,5 yıl boyunca insanların emekli maaşını kesmek, onları adeta açlığa mahküm etmek anlamına geliyor. Bunun bugün düzeltilmesini memnuniyet verici bir gelişme gibi sunmak, yargı sistemi açısından son derece üzücü bir tablo" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR SUÇ ÖRGÜTÜ?"

Sürmegöz'ün 2006 yılından bu yana İBB bünyesinde görev yaptığını hatırlatan İmamoğlu, örgüt suçlamasının belediyenin kurumsal yapısını hedef aldığını söyledi. Özellikle bu dosyada kamuoyuna anlatılmak istenen "örgüt şeması" ile belediyenin gerçek işleyişi arasında derin bir çelişki olduğunu belirten İmamoğlu, "Kağan Bey 2006'da İBB'ye girmiş. Ben belediye başkanı olmadan tam 13 yıl önce burada görev yapmaya başlamış. Bugün burada örgüt üyeliği isnadıyla yargılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yöneticilerin yüzde 60'tan fazlası eski dönemlerden kalan kadrolardır. Yedi yıl geçti, hala yüzde 60'ın üzerinde. Bu nasıl bir suç örgütü?" diye konuştu.

"PARTİLİ OLABİLİRSİN AMA PARTİZAN OLDUĞUN AN BENİM EVLADIM DEĞİLSİN"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini devraldığı sabah babasının kendisine söylediği sözleri aktaran İmamoğlu, bu anlayışın tüm yöneticilik hayatına yön verdiğini bildirdi.

İmamoğlu, "Babam bana bir söz söyledi; 'Partili olabilirsin ama partizan olduğun an benim evladım değilsin.' Bu benim için çok kıymetli bir sözdür. Kamuda çalışan herkese de bu anlayışla baktım. Devlet memuruna devlet memuru olarak baktım. Önünde başka, arkasında başka hesap taşıyan bir gözle hiçbir zaman bakmadım" dedi.

"KAĞAN SÜRMEGÖZ'ÜN ATANMASI NEDENİYLE SİYASİ ELEŞTİRİ ALDIM"

Sürmegöz'ün daire başkanlığına yükseltilme sürecine ilişkin de konuşan İmamoğlu, bu atama nedeniyle kendi siyasi çevresinden dahi eleştiri aldığını ancak tüm atamaların kurumsal değerlendirme mekanizmalarından geçerek yapıldığını vurguladı.

İmamoğlu, "Bir kişiyi çok beğensem bile tek başıma karar vermem. En az 3-4 ayrı görüşmeden geçer. Üstleri değerlendirir, kurumsal mekanizmalar işler, sonra önümüze gelir. Çünkü ben bugün varım, yarın yokum. İnsanların kariyerini kişisel tercih belirleyemez" dedi.

"2019 SONRASI GELİR ARTIŞININ SEBEBİ DENETİM VE SAHA HAKİMİYETİ"

İmamoğlu, Sürmegöz'e İBB'nin emlak, reklam ve ecrimisil gelirlerindeki büyük artışın nedenini sordu.

Sürmegöz ise en önemli dönüşümün saha denetimi ve tespit mekanizmalarının güçlendirilmesi olduğunu, önceki dönemde saha tespit ekiplerinin zayıf kaldığını, özellikle kaçak reklam alanları ve işgallerin yeterince denetlenmediğini anlattı.

Sürmegöz, "Saha ekiplerimizi güçlendirdik. İşgalleri tek tek tespit ettik. Tahliyeleri artırdık. Ecrimisil süreçlerini etkinleştirdik. Kıymet takdir komisyonlarını genişlettik. Dışarıdan değerleme almaya başladık. Gelir artışı da doğrudan bu kurumsal dönüşümden geldi" dedi.

"KAÇAK PANOLAR KALDIRILDI, GELİRLER ŞEFFAF HALE GELDİ"

İmamoğlu, özellikle İstanbul genelinde kaçak billboard, reklam panosu ve dijital ekranlara ilişkin çok sayıda ihbar aldıklarını, bu alanların ciddi kamu zararına neden olduğunu söyledi.

Sürmegöz de bu tespitleri doğrulayarak, "Bu işgallerin tamamını kaldırdık. Hepsini ihale süreçlerine dahil ettik. Sayıştay da 2020 sonrası bu eleştirileri raporlarından kaldırdı. Gelirler bu sayede şeffaf ve denetlenebilir hale geldi" ifadelerini kullandı.

"BENDEN YA DA BENİM ADIMA HİÇBİR HUKUKSUZ TALEP GELDİ Mİ?"

İmamoğlu, Sürmegöz'e, görev yaptığı süre boyunca kendisi veya kendisi adına hareket eden herhangi bir kişi tarafından, "Benim adıma olabilir, dolaylı olabilir… 'Şunu halledelim', 'Bu işi çözelim', 'Şuna göz yumun', 'Bunu geçirin' gibi hukuksuz, ahlaksız ya da mevzuata aykırı tek bir teklif aldınız mı?" diye sordu.

Kağan Sürmegöz, "Yok Başkanım. Hiçbir şekilde yaşamadık" yanıtını verdi.

"BURADA BİR BİLİRKİŞİ RAPORU CİNAYETİ YAŞANIYOR"

İmamoğlu, dosyada yer alan bilirkişi raporlarının sanıkların hayatını doğrudan etkilediğini belirterek, bu raporların yalnızca hukuki değil, insani sonuçlar da doğurduğunu söyledi.

Sürmegöz'ün üç küçük çocuğundan ayrı bırakıldığını, eşinin ve ailesinin ağır bir süreç yaşadığını hatırlatan İmamoğlu, özellikle Bolu Cezaevi sevkini anımsattı.

İmamoğlu, "Burada bir bilirkişi raporu cinayeti yaşanıyor. Bu raporlar insanların hayatına, çocuklarına, ailelerine doğrudan tesir ediyor. Kağan Bey'in küçücük çocukları var. Ailesiyle birlikte ağır bir mağduriyet yaşadı" dedi.

"ADALET TERAZİSİ BURAYA UĞRAMADI"

Konuşmasının sonunda mahkeme heyetine çağrıda bulunan İmamoğlu, uzun tutukluluk halinin kabul edilemez noktaya geldiğini söyledi.

İmamoğlu, "Dünkü kararınıza rağmen adalet terazisi hala buraya uğramadı Sayın Başkan. Kaç ay daha uğramayacak? Bir yıl daha mı? Lütfen bu tabloyu yeniden değerlendirin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Adalet terazisi hala buraya uğramadı - Son Dakika

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