İBB'den Yılbaşı İçin Özel Önlemler

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada yılbaşında İstanbul'da metroların 24 saat hizmet vereceği, toplu taşımanın ise yılın ilk gününde ücretsiz olacağı açıklandı.

İBB İstanbul'da yılbaşı gecesi aldığı önemlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi için şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

25 FARKLI HATTA TOPLAM 304 EK SEFER

Açıklamada, yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandığı belirtildi. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlenecek. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu.

METRO, MARMARAY VE ŞEHİR HATLARI'NIN SEFERLERİ UZATILDI

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı- Hacıosman M3 Bakırköy- Kayaşehir M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar- Samandıra M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü M7 Yıldız- Mahmutbey M8 Bostancı-Parseller M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. T1 Kabataş- Bağcılar T3 Kadıköy- Moda T4 Topkapı-Mescidi Selam T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek ve yoğunluğa operasyonu sağlayacak personel görevlendirecek. Ayrıca toplu ulaşım araçlarının, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

MEYDANLAR, ANA ARTERLER VE SAHİLLERDE DENETİMLER ARTTIRILACAK

Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.

Zabıta Komuta Merkezi, gelen şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturmak için 7/24 hizmet verecek. Meydanlar, ana arterler ve sahillerde denetimler arttırılacak. Kamera sistemleriyle izleme yapılarak gerektiğinde ekipler yönlendirilecek.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI İÇİN ÖNLEM ALINACAK

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı İstanbul genelinde görev yaparak, ulaşımın kesintisiz sürmesi için çalışacak. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama tesislerine yerleştirilmesi sağlanacak.

İTFAİYE VE ACİL DURUM EKİPLERİ TEYAKKUZDA

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacak. Acil Yardım ve Cankurtarma ekipleri, sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet verecek.

ARIZALARA ANLIK MÜDAHALE

İSKİ ekipleri, su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale etmek için hazır bekleyecek. Atık Yönetimde görevli personel nöbet usulüne göre çalışarak kenti temiz tutacak. İstanbullular her zaman olduğu gibi ihtiyaç ve şikayetlerini iletmek için 153 Çözüm Merkezi'ne ulaşabilecek.