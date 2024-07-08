İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-50\' Operasyonlarında 24 Şüpheli Yakalandı

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Cinsel taciz' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 13 ildeki 'Sibergöz-50' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla'da 'Sibergöz-50' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Cinsel taciz' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarını işledikleri belirlenen, banka hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün, 24 saat görevlerinin başında" dedi.