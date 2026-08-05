"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Özgür Özel'in Çiçek'e yönelik övgü dolu sözleri yeniden gündeme gelirken, Çiçek'e ait olduğu iddia edilen ve belediyedeki rüşvet düzenine ilişkin dikkat çeken ifadeler içeren mesajlaşmalar da kamuoyunda tartışma yarattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 15 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Başkan Yardımcısı R.S.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖZEL'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU 

Olayın yankıları sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İlkay Çiçek için söylediği sözler yeniden gündem oldu. Bir mitingde Çiçek'ten övgüyle bahseden Özel, "Dedim ki, 'İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes'i, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, verin ona İçişleri Bakanlığı'nı yönetir." ifadelerini kullanmıştı. 

MESAJLAŞMALARI OLAY 

Çiçek'e ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar da sosyal medyada gündeme geldi. İddiaya göre sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda hem özel hayatına ilişkin ifadeler hem de belediye içerisindeki rüşvet düzenine yönelik dikkat çeken söylemler yer aldı.

Söz konusu yazışmalarda, "Veriyorum bebeğim yemlerini eksik etmiyorum, yem vermesem yumurtluyorlar bebeğim.", "Bu k*ltak Tülay Dişçi meclis üyesi, o da inşaat yapıyor. Birkaç tane müteahhidi getirdi, ruhsat çıkarmak için el altından para aldık.", "Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşmadılar, birbirlerini sattılar bebeğim.", "Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel bebeğim. Yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz.", "Ben yürüyen parayım bebeğim, ben muhtarlıktan gelmeyim, her işin karşılığında para alırım." ve "Ben para almaya alışkınım aşkım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen başka bir yazışmada ise deste deste para dolu bir çanta görselinin paylaşıldığı görüldü.

Ekran görüntülerinde yer alan diyaloglar ise dikkat çekti:

Karşı taraf: Aşkım bana niye para gösteriyorsun, yine kimden aldın para?

İlkay Çiçek (İddia edilen): Ben yürüyen parayım bebeğim, ben muhtarlıktan gelmeyim her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.

İçişleri Bakanlığı, İlkay Çiçek, Özgür Özel, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Duty Manager Duty Manager:
    Ikdirdardakilerin fefö ile ilgili onceki sözlerini ve yanilgilarinida paylaşin cok guzel yansız haber yapiyorsunuz 2 8 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    sandık gelecek tek adam gidecek. 1 8 Yanıtla
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Hiç gerçekçi gelmiyor bu mesajlaşmalar, adamların cevaplarını da haber yapmıyorsunuz. Bu davaların ergenekon ve balyozdan hiçbir farkı yok. öÖğrencileri öğrendikleri şeylere devam ediyor 1 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Duty maneger neden Fetö nün Şu andaki sözleri değilde Neden eski sözleri çünkü şu anda ki Sözleri sizleri destekliyor da Ondan değil mi az çkl değilsiniz 3 0 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Allah tan dinlememisler söylediklerini vermemişler büyük görevi yoksa içişlerine batiracakmis adam:) 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde
Dev bankadan altın için bomba tahmin Rakamı duyanın ağzı açık kaldı Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı
ABD diken üstünde Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm

11:10
Salah Trabzonspor formasını giydi İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:28
Fatih Terim’in aile mutluluğu Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
Fatih Terim'in aile mutluluğu! Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:42
84 yıllık Türk kulübü ligden çekildi
84 yıllık Türk kulübü ligden çekildi
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
08:04
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:28:46. #7.12#
SON DAKİKA: "İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.