Mersin'de cip kazasında 4 ölüm: 22,5 yıl hapis talebi

02.06.2026 10:11
Mersin'de psikolog Melis Kuş'un cipla 4 kişinin ölümüne yol açtığı kazada, sürücüye 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kuş, TIR'a çarpmadığını iddia etse de bilirkişi raporu asli kusurlu olduğunu gösterdi.

MERSİN'de cip ile çarparak ikiz kardeşler Kübra ve Büşra Güney (15) ile 2 kuzeninin ölümüne neden olan sürücü Melis Kuş (25) hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaza, 2 Şubat günü saat 20.45 sıralarında Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Tarsus'tan Mersin yönüne giden psikolog Melis Kuş yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı cip, önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kuzenler Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kübra Güney'in ikiz kardeşi Büşra Güney (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Büşra Güney de 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kuş, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada ölenler, toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, sürücü Kuş hakkında iddianamesini hazırladı. Mersin Adliyesi 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kuş için 'Birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'TIR'A ÇARPMAMAK İÇİN SOLA KIRDIM'

İddianamede; tutuklu sürücü Kuş'un ifadesi de yer aldı. Kuş, "Olay günü saat 20.45 sıralarında tescili annemin üzerine olan aracımla Tarsus istikametinden Mersin istikametine doğudan batıya doğru, normal hızda seyir halindeyken Çilek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Bekirde ışıklarına geldim. Önümde plakasını alamadığım bir TIR vardı. TIR hafif sola benim üzerime doğru kırınca, TIR'a çarpmamak için ben de sola doğru kırdım. Buna rağmen TIR, benim aracımın sağ ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracım savruldu ve refüje çıktım. Bir ağaca çarptığımı hatırlıyorum. Herhangi bir vatandaşa çarpmadım. Hatta aracımdan çıktığımda orada bulunan tanımadığım şahıslar, bana '5-6 kişiye TIR çarptı, senin herhangi bir suçun yok. Sen kimseye çarpmadın, TIR'cı beş altı kişiye çarpıp kaçtı. Senlik bir şey yok' dedi. Aracımı kontrol ettiğimde, benim aracımda herhangi bir kan izi ya da herhangi bir kırılma yoktu. Kesinlikle hiç kimseye çarpmadım, üzerime atılı bir suçlama olursa kesinlikle kabul etmiyorum. Bu kazada plakasını alamadığım TIR suçludur. Kaza raporunu kabul etmiyorum. Kazada benim herhangi bir kusurum yoktur. Ben TIR'ın bana çarptığını hatırlıyorum. Aracımın sağ kısmında neden hasar yok, bilmiyorum. TIR çok büyük olduğu için onun rüzgarı bile benim savrulmama yeterlidir" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU, 'ÇARPMADIM' İFADESİNİ YALANLADI

Diğer yandan savcılık, bilirkişi görevlendirilerek araçta inceleme yapılmasını istedi. İncelemenin ardından düzenlenen raporda, "Araç üzerinde yapılan incelemede ve yetkili servisle yapılan mütalaada ilk çarpmanın kaldırıma, ikinci çarpmanın trafik lambası direği ve ağaca, üçüncü çarpmanın ise karşı yönden gelen TIR'a çarpma olduğu yöndedir. Aracın sağ tarafında herhangi bir hasar, çizik ve vuruk bulunmamaktadır. Araç öncesinden kirlidir ve çarpmayla kirli olan yüzeyde aynı kir izleri durmaktadır. Herhangi bir hasar, çizik ya da vuruk şiddetinde olmasa bile kir izleri durmaktadır. Bu durum sürücünün ifadesindeki beyanları desteklememektedir" denildi.

SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU' BULUNDU

Kazayla ilgili hazırlanan kusur raporunda; Melis Kuş'un 'asli kusurlu' olduğu, yaya geçidinin devamı niteliğinde orta refüjde bekleyen yayaların 'kusursuz' oldukları belirtildi. Ayrıca raporda; sürücü Kuş'un 50 kilometre/saat hız sınırı olan kara yolunda gece vakti aracını yolun durumuna ve hız sınırlarına uygun şekilde kullanması gerekirken buna riayet etmeyerek, tedbirsizce ve belirlenen hız sınırının çok üzerinde yaklaşık 149 kilometre/saat hızla kullanarak olayın meydana geldiği ışıklı kavşağa giriş yaptığı sırada, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarparak ölümlerine ve yaralanmalara olduğunu kaydedildi. Davanın ilk duruşması, temmuz ayında görülecek.

-Arşiv görüntülerle

Haber: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
