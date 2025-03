İmamoğlu'ndan Öğrencilere: "Cumhuriyetin Değerlerini Koruyun"

Güncel

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayının üçüncü iftarını, İBB'nin Küçükçekmece'deki Filenin Sultanları Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle yaptı. Ardından erkek öğrencilerle de çay sohbetinde bir araya gelen İmamoğlu, "Cumhuriyetin değerlerini koruyun. Demokrasiye önem verin. Adil olmaya, hayat boyu adil olmaya önem verin. Hak, hukuku korumaya önem verin. Doğayı, şehirlerimizi, ülkemizin her kaynağını korumayı önem verelim hep birlikte." dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü iftarını, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki Filenin Sultanları Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle yaptı. İmamoğlu, İBB'nin, 7 Kasım 2023'te faaliyete geçen en yüksek kapasiteli yurdunda kalan erkek öğrencilerle de çay sohbetinde bir araya geldi. Öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan İmamoğlu'na, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti. İmamoğlu, kız ve erkek öğrencilere yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:

"İstanbul'da beni en çok etkileyen, en çok mutlu kılan…"

"Yurtlarımızı çok önemsiyorum. İstanbul'da beni en çok etkileyen, en çok mutlu kılan yaptığımız hizmetler arasında, çok özel bir yere koyduğum işlerin bir tanesi de yurtlarımız. Hem kız yurtlarımız hem erkek yurtlarımız iyi bir sayıya ulaştı. Yeni yurtlarımız da şu anda gelmekte Mecidiyeköy'de, Kadıköy'de. Gücümüzün yettiğince de biz yurtlarımızı çoğaltmak istiyoruz. ve yurtlarımızı belli bir kalitede, belli bir seviyede tutarak, Türkiye'ye örnek olmasını da istiyoruz. Fiziksel özellikleriyle, güvenliğiyle, temizliğiyle, hizmetleriyle, sunduğu imkanlarla, fırsatlarla çok özel bir konumda olmasını da istiyorum. Yurtlarımızda kalan gençlerimizi dönem dönem bazı etkinliklerimizde misafir ediyoruz. İştiraklerimizde, kurumlarımızda, belli birimlerinde staj imkanları sunuyoruz.

"Bizim başlattığımız bu gelenek, yarın sizlere emanet olacak"

Daha dün gibi diyoruz ama 5 yaşını bitirdi yurtlarımız. 6 yaşına gidiyor. İleride 10 yaşında, 15 beş yaşında olacak. Burada kalıp, yetişip, hayata dair çok güzel işlere imza atan muazzam kadın yöneticiler, kadın siyasetçiler, kadın bilim insanları, öğretmenler, teknik insanlar, başarılı insanlar olacaksınız. Buradaki anılarınızı unutmamak, hatta 'İBB Öğrenci Yurtları' markasını desteklemek için de yarınlarda artık sorumluluğu ve bayrağı sizlere bırakacağız belki de. Bırakmalıyız. Siz, buraları korumalısınız, geliştirmelisiniz. Belki sayılarını arttırmalısınız. Yarın bir gün aranızdan çok başarılı, çok para kazanan iş insanları çıkabilir. Onlardan buraya gelip destek olan, yardım eden insanlar olur. Dolayısıyla sizi burada misafir eden bu yurtların kalıcı bir biçimde var olmasını sağlamış oluruz hep beraber. Sonuçta bizim başlattığımız bu gelenek, yarın sizlere emanet olacak.

"Gurur duyduğumuz bir iş öğrenci yurtları"

Her insanın kendi kişisel yaşamına, kendi kişisel görüşüne, bakışına, giyimine, kuşamına, ailesine, yaşadığı yöreye, her şeyiyle saygı duyan ve gerçekten her birisini tek tek önemseyen bir bakış açısıyla sizlerle ilgileniyoruz. Biz diliyor ve istiyoruz ki; yurtlarımızdan genç kızlarımız, genç erkekler, her biriniz aslında iyi bir eğitim dönemi geçirin ve bu ülkeye ve hatta insanlığa faydalı bireyler olun. Temennimiz, dileğimiz bu. O bakımdan gurur duyduğumuz bir iş öğrenci yurtları. Tabii öğrencilerimizin eksikleri olabiliyor, sıkıntıları olabiliyor. Onlarla da ilgileniyoruz. Açıkçası bu dönemde en çok zorlanan, hayata dair sıkıntı çeken konulardan bir tanesi de ebeveynlerin çocuklarını okutabilme sorunları olabiliyor. Özellikle şehir dışına yollamaları sırasında doğan zorluklar birçok aileyi etkileyebiliyor. Hatta bazen öğrencilerin eğitim yaşamını dahi etkileyebiliyor. Gidemeyenler bile olabiliyor. O bakımdan öğrenci yurtlarımızın işte tam da bu eksiği kapatma sorumluluğu var.

"Cumhuriyeti ve demokrasiyi niye çok seviyorum ve içselleştiriyorum?"

Cumhuriyeti ve demokrasiyi niye çok seviyorum ve içselleştiriyorum? İnsanlar arasında farklar olabilir. İnsanlar arasında, evet bir ailenin fazla varlığı vardır, bir başka ailenin yoktur. Ama esas olan, Cumhuriyetin ve demokrasinin olduğu yerde, sosyal devlet anlayışının olduğu yerde bazı konular vardı ki, hiç kimse eksiğini yaşamamalıdır. Bunlardan bir tanesi eğitim. Mesela bu kadar özel eğitimin Türkiye genelinde bu kadar yoğun bir biçimde var olması, aslında çok da iyi bir şey değil. Aslında bizim devlet olarak, her evdeki çocuğumuza, okul öncesi eğitimden üniversiteyi bitirene kadar ya da meslek eğitimini alana kadar, onu yalnız bırakmayan, onu iyi bir mesleğe hazırlayan ve eğer parası olmasa bile, parası olanla olmayan arasında fark bırakmayan kalitede eğitim veren kurumları, sizlerin önüne fırsat olarak sunabilme mecburiyetimiz var. Eğer bir sosyal devlet, bir cumhuriyet, bir demokrasi anlayışı ve bir eşitlik anlayışı var ise… Bizim ülkemizin temelinde bu duygular var. Bugün bazı eksiklikler yaşanıyor. Ama inşallah hep birlikte bunları da aşıyor olacağız.

"Cumhuriyetin değerlerini koruyun"

Ben de bir köy çocuğuyum ve köy çocuğu olarak büyüdüm. Ama bugün İstanbul'da belediye başkanlığı yapıyorum ve sizlere hizmet etmenin keyfini, onurunu, gururunu yaşıyorum. Bu, beni en üst seviyede sizlere borçlu kılan bir durum. Aynı şekilde sizlerin de iyi yetişerek, ülkenize, milletimize ve insanlığa iyi hizmetler sunmanıza katkı sunma sorumluluğumuzu bir şekilde yerine getiriyoruz. İşte onun için Cumhuriyetin değerlerini koruyun. Demokrasiye önem verin. Adil olmaya, hayat boyu adil olmaya önem verin. Hak, hukuku korumaya önem verin. Doğayı korumaya önem verelim hep birlikte. Şehirlerimizi, ülkemizin her kaynağını... Gerçekten zengin olmamız gereken, zengin yaşamamız gereken bu cennet vatanın, bu toprakların üzerinde ne yazık ki hak ettiğimiz seviyede değiliz. Çok daha iyi olmak zorundayız. Çok daha iyi bir geleceğe uzanmak zorundayız. Bütün bu iyi dileklerimle ve temennilerimle Ramazan ayında, bu iftar sofrasında sizinleyim. Bütün bu dileklerimi ve temennilerimi, hepimiz adına bir dua olarak kabul edin.

"Çok şeyi sorguladığımız bir dönemin içindeyiz"

Belki çok şeyi sorguladığımız bir dönemin içindeyiz. Mesela ben, açıkçası, nasıl bir dönemden nasıl bir döneme gidiyoruz, kısmını çok fazla sorguluyorum. Bu konuda çok çalışma yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Dünya, enteresan bir evrede şu an. Belki de çok yakın bir zaman dilimi sonrasında şöyle bir tarif yapacağız: 'Bugünden önceki, bugünden sonraki dünya' diyecek kadar büyük değişimleri yaşayabilir dünyamız. Hem teknolojideki gelişmeler hem dijital mekanizmaların tahmin edilemeyen seviyeye ulaşması, işte yapay zeka ayrı bir gündem, birçok konu dünyanın gündeminde. Tabii bunun yanı sıra dünyanın farklı riskleri var. Kutuplaşma, insanların birbirine karşı, daha doğrusu ülkelerin birbirine karşı daha fazla zıtlaştığı bir dönemdeyiz. Biraz güç gösterisi ya da bir ülkenin başka bir ülkeyi, hani tabiri caizse, zaptı altına almayı, hükmü altına almayı kendine ilke edinen, böyle gerçekten dünyanın çok da tahammül edemeyeceği anlayışlara sahip birtakım otoriter akılların var olduğu bir dönemdeyiz.

"Bu dönemde çoklu tedbir almalıyız"

Şimdi bu dönemde, çoklu tedbir almalıyız. En önemli tedbirin birinci sahası burası. Yani gençler. En önemli tedbir. Nedir o? Geleceğe iyi hazırlanması şart olan bir nesilden bahsediyoruz. Mesleğiyle, donanımıyla, eğitimiyle, aldığı bilgilerle, yarın dünyanın neye ihtiyacı var, ülkelerin neye ihtiyacı var, Hangi meslekler öne çıkacak? Bu çerçevede çok iyi hazırlanan bir genç nesile ihtiyacımız var. Gerçekten bu fırsatı kaçırırsak, ülkemizi bomboş meselelerin içerisinde boğar isek, ülkemizin eğilmesi gereken eğitim, teknoloji, üretim, tarım, sanayi, kültür, sanat, yaşamla ilgili nitelikli işlerin üretildiği yaratıcı sektörleri bütün bu alanlara sevk etmezsek, büyük bir fırsatı kaçırırız ve bedeli çok ağır olur. ve bu bedel, inanın en çok sizin sırtınıza binecek yük haline gelir. Bu bağlamda ben, bugünkü sorumluluğumuzu, bugünkü görevimizi elbette çok önemsiyorum. Onun için bu fırsatları, bu imkanları, öğrenci yurtlarını, bursları, elimizden geldiğince, yapabildiğimiz kadar sizlere ulaştırmayı düşünüyoruz.

"Attığımız bu adım, kamuya ait yurtlara bir standart anlamında örnek haline geldi"

Bunlar, bizim önceliklerimiz değil sevgili kardeşlerim. Yani bizim yapmak zorunda olduğumuz hizmetler de değil. Ama biz, bunu birkaç yönüyle yapmak zorunda hissettik kendimizi. Bir; yeterli değil. Yetersizliği gidermek için. İki; bir kalite standardına ihtiyacı vardı öğrenci yurtlarının. 'Biz, en kaliteliyi yapalım ki, kaliteli yurtlara dönüşsün bütün yurt hizmetleri' dedik. Yani bir nevi, 'Kalitenin ölçüldüğü merkez bizim yurtlarımız olsun' dedik. Üçüncüsü de tabii bu yurtlarımızda maddi olarak sunduğumuz bazı imkanlarla beraber, aynı zamanda birtakım sosyal imkanları da sunmanın özeniyle iştiraklerimizde, kurum, kuruluşlarımızdaki staj imkanları, faaliyetlerimizin bir parçası olma imkanları, gönüllü olabileceğiniz birtakım hususlar… Bütün bu çerçeve, sizlerin İstanbul'u daha iyi yaşama, İstanbul'da daha nitelikli bir öğrenci hayatı geçirme ve bütün bu fırsat alanları aslında sizin için aynı zamanda bir hayat okulunu en iyi şekilde yaşamınızı sürmeniz anlamına gelecek. Bu bağlamda attığımız bu adım, gerçekten o regülasyon normlarıyla beraber, yurt alanında birçok okula, birçok yurtlara, daha doğrusu kamuya ait yurtlara bir standart anlamında örnek haline geldi. İnşallah daha fazla yaparız."

Edip Akbayram'lı mesaj

İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin de seslendiği öğrencilerden soruları yanıtlayıp, onlardan gelen öneri, talep ve istekleri dinledi. Bir öğrenci, "Güzel günler göreceğiz Başkanım" diyerek, önceki gün vefat eden sanatçı Edip Akbayram'ın plağını İmamoğlu'na hediye etti.