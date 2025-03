İmamoğlu Ön Seçim Çalışmaları İçin Kayseri'de.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(KAYSERİ)- CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim çalışmaları için ikinci durağı Kayseri oldu. İmamoğlu, "Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçim evine göndereceğiz. Seçim sandığı milletin önüne bereketiyle gelecek. Ülkemiz gayretli, adaletli, çalışkan, yepyeni bir yönetime kavuşacak. 'O gitsin, bu gelsin' yaklaşımı içerisinde değiliz. Bizim derdimiz kişilerle değil. Biz bu eşitsiz, adaletsiz düzeni değiştirmek için yola çıktık. Biz bu israf ve istibdat düzenine son vermek için yola çıktık. Biz milletin hakkını millete vermek için yola çıktık" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 23 Mart'ta yapılacak ön seçim startını İzmir'den verdi. İmamoğlu'nun ikinci durağı ise Kayseri oldu. İmamoğlu, Erciyes Kültür Merkezi'nde (EKM) Kayserililerle buluştu. Bazı vatandaşlar salon dolduğu için İmamoğlu'nun konuşmasını ayakta dinledi. "Yürü önümüzden", "Seninleyiz İmamoğlu", "Cumhurbaşkanı adayımız" yazılı pankart açan vatandaşların İzmir'in ardından Kayseri'de de vatandaşların "Ceketini çıkart" sloganları atması üzerine ceketini çıkaran İmamoğlu, kollarını sıvayarak konuştu.

İmamoğlu burada şöyle konuştu:

"Ramazan bizi Rabbimize yaklaştıran, birbirimizle gönülden buluşmamızı sağlayan mübarek bir ay. Bir rahmet ve bereket ayı. Ben ailemden esnaflık terbiyesiyle, kültürüyle yetiştim. Tam da Ahi Eran'ın bu topraklardan yaydığı güzel duygular üzerinden hem evimizde hem dükkanımızda bereket çok önemli bir kavramdı. Birini gördüğümüzde iş yerine selamla, 'Allah bereketinizi versin' diyerek gireriz. Sofrası kurulu bir aile gördüğümüzde 'bereketiniz bol olsun' deriz. Anadolu'nun her yanında öyledir. Hepimiz evimizin, işlerimizin bereketli olması için dualar ederiz. Birbirimize bereket dileriz. Sevgili hanımefendiler ve beyefendiler, bereket sadece bolluk demek değildir. Bereket aynı zamanda o bolluğun, zenginliğin adaletli bir biçimde paylaşılmasıdır. İnsana iç ferahlığı vermesi demektir. 'Bereket' denildiği zaman benim içim ferahlar. Bereket dileğinde bulunduğum zaman karşı tarafa en güzel duyguyu verdiğimi hissederim. Biri bana bereket dilediği zaman ona olan sevgim,

saygım artar. Sevgili dostlarım, bereket kapısının iki anahtarı vardır. Bu anahtarlar gayret ve adalettir. Gayret göstermez ve adalette olmazsanız hiçbir işinizde bereket olmaz. İşte bu ne biliyor musunuz sevgili dostlarım? İşte tam da bugünkü hükümetin hali gibi. İktidarın hali ortada. Millete hizmet etme hevesini, enerjisini kaybettikleri için özellikle adaletten ayrıldıkları için memleketin bereketini kaçırıyorlar.

"Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçim evine göndereceğiz"

O nedenle Kayseri'de de ülkenin dört bir yanında da Orta Anadolu'dan Kuzey'e, Güney'e, Doğu'ya, Batı'ya, herkes bereketsizlikten şikayetçi değil mi? Zenginler de yoksullar da aynı şeyi söylemiyorlar mı? 'Elimizdeki paranın bereketi kaçtı' diyorlar. Çözüm nedir? Vallahi tek bir çözüm var sevgili hemşehrilerim. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçim evine göndereceğiz. Seçim sandığı milletin önüne bereketiyle gelecek. Ülkemiz gayretli, adaletli, çalışkan, yepyeni bir yönetime kavuşacak. 'O gitsin, bu gelsin' yaklaşımı içerisinde değiliz. Bizim derdimiz kişilerle değil. Biz bu eşitsiz, adaletsiz düzeni değiştirmek için yola çıktık. Biz bu israf ve istibdat düzenine son vermek için yola çıktık. Biz milletin hakkını millete vermek için yola çıktık. Sevgili dostlarım, bu kolay bir yolculuk değildir. Ama bilin ki başarmak için her şeye sahibiz. Evet, taşlı, tozlu bir yol. Evet, heyelanlı olabilir bu yol. Evet, bütün zorluklar içerisinde olabilir. Ama başarmak için bizim çok büyük gücümüz var. Ama her şeyden önce güzel bir söz vardır ya, 'Önce yola koyulmak gerekir'. Yerinde sayanlar değil, ayağa kalkıp hedefe yürüyenler başarır,"

"Çığ gibi büyüyerek hep birlikte hedefe ulaşacağız"

İmamoğlu, konuşmasının bu bölümünde ceketini çıkartıp kollarını sıvayarak, "Bu ceketi çıkartıp kolları sıvayınca her şey çok güzel oluyor. Öyle değil mi? Çünkü bunun arkasında milletin gücü var. Gençlerin yüreğinden çıkan o ses var. İşte onun için ne olacak? Biz de ayağa kalkacağız ve çığ gibi büyüyerek hep birlikte hedefe ulaşacağız" dedi

"Milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz"

İmamoğlu, hedeflerinin yalnızca seçim kazanmak olmadığını, milli birlik ve kardeşliğin yeniden kazanmanın da peşinde olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sevgili dostlarım, hedefimiz bellidir. Biz yalnızca seçimi kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Sevinçte ve kederde, büyük acılarda ve mutluluklarda milletçe tek yürek olabilmenin peşindeyiz. birbirimizi sevmenin peşindeyiz. Birbirini incitmenin peşinde olanları biz istemeyiz. Biz Hacı Bektaş-ı Veli'nin terbiyesini alanlardanız. CHP ne zaman önüne koyduğu hedefe ulaşmaya başarsa bundan ülkemizde, milletimizde kazançlı çıkar. Kurtuluş Savaşımıza, Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın, milli ekonominin inşa edilmesi sürecine bakın, ülkemizin ulaşım altyapısının sağlanmasına, açılan ilk fabrikalara, ilk bankalara, ilk ekonomi teşekkürlerine bakın, Kayseri'deki teyyare fabrikasına bakın. Bunların hepsi en zor şartlarda milletimiz için yapılmıştır. Ve hepsinin arkasında CHP'nin gücü ve iradesi vardır.

" Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri bugün herkes tarafından çok daha iyi anlaşılıyor"

Sevgili dostlarım, çok partili hayata ve demokrasiye geçişte hukuk devleti, laiklik, sosyal devlet yolunda atılan adımların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü ve iradesi vardır. Partimizin ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri bugün herkes tarafından çok daha iyi anlaşılıyor. Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi birleştiren güç olduğunu açıkça görüyor. Partimizin kime yapılırsa yapılsın her türlü baskı ve hukuksuzluğa karşı sergilediği onurlu, cesur tavrı herkese güç veriyor. İcraatçı ve halkçı CHP'li belediyelerin büyük başarısı milletimize umut oluyor."

"Oy verdikleri iktidarın ne kadar büyük yanlışlar yaptıklarını gördüler"

Daha evvel mevcut iktidara oy vermiş vatandaşların Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarısını ve mevcut iktidarın eksiklerini gördüğünü belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili dostlarım, Türkiye'miz bu iktidarın, milletimizi hapsetmeye çalıştığı ayrışma ve kutuplaşma cenderesinden kurtuluyor. Bu iktidara oy veren milyonlarca vatandaşımız hep en temiz, en halis duygularla hareket ettiler. Kendileri ve ülkemiz için en iyisinin o olduğuna inandıkları için oy verdiler. Ama elbette zaman içinde onlar da oy verdikleri iktidarın ne kadar büyük yanlışlar yaptıklarını, milleti nereden alıp nereye indirdiklerini, itibarımızı, paramızı, yaşamamızın kalitesini, çocuklarımızın umutlarını, gençlerimizin geleceğe bakış ışığını söndürdüklerini gördüler.

"İktidardaki bir avuç insan hep milletimizi aldattılar"

Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz var. Bütün grubun imzasıyla bu yola çıktım. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili grubumuza hepinizin huzurunda her birisine teşekkür ediyorum. Burada milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız var. Birlikte çok büyük işler başarmak zorundayız. İktidarın bugün eleştirilmesinden daha ötede çok büyük ve önemli işlerin milletimize anlatılması gerekiyor. İktidardaki bir avuç insan hep milletimizi aldattılar. Hep milletimize 'Cumhuriyet Halk Partisi gelirse çok daha kötü olur' diyerek sürekli yalanlar ve iftiralar ürettiler. Fakat işler dayanılmaz bir noktaya geldi. İktidarın yanlışları arttıkça arttı. Bu güzel ülkenin meseleleri hiç azalmadı, aksine daha da büyüdü. vatandaşa daha da ağır yük olmaya başladı. Bu iktidara oy veren vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin farkını gördü. Şehrinde nasıl sevildiğini biliyorum Kırşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın her birinin emeğine sağlık. ve milletimiz bizleri yürekten takdir etti. 'Cumhuriyet Halk Partisi gelirse çok daha kötü olur' diye düşünenler, gerçeğin çok farklı olduğunu bizzat görüp yaşadılar. Bu nedenle 31 Mart 2024'te milletimiz, sizlerin büyük çabalarıyla, ezici bir çoğunlukla yerel yönetimlerde iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Birinci parti yaptılar hepimizi.

"İktidarın koltuğu altlarından kayıyor"

31 Mart'tan bugüne iki şey sürekli artıyor. Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden duyduğu memnuniyet sürekli artıyor. Ama diğer yandan başka çaresi kalmayan iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürüttüğü siyasi operasyonlar sürekli artıyor. Adaletsizlikleri sürekli artıyor Sevgili dostlarım, çünkü iktidarın koltuğu altlarından kayıyor. Ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerden yılmış milyonların gözü umudu artık Cumhuriyet Halk Partililerde. Milletimiz, Cumhuriyet Halk Partililerde gördüğü icraatçı, halkçı, adaletli, şeffaf yönetim anlayışını ülke yönetiminde de görmek istiyor ve artık rahat bir nefes almak istiyor. Milletimiz israfa, ranta, partizanlığa, geçit vermeyen bütün engellemelere rağmen rekor düzeyde icraat ve yatırım yapan bir anlayış artık ülke yönetiminde de hakim olsun istiyor. Onun için her birimizin bu heyecanı ve bu isteği görmesi şart. Her birimizin büyük sorumluluk alması şart. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, iktidar olmaya hazır mıyız? Sorumluluk almaya hazır mıyız? Vatandaşlarımızın artık can havliyle dile getirdiği erken seçim talebinin nedeni budur."

"Nasıl ki vatandaşlar ülkenin sahibi, üyeler de partinin sahibidir"

CHP'nin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimin önemini vurgu yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Onun için araştırmalarda sonuçlar öyle çıkıyor. Milletimiz aradığı alternatifi bulmuştur ve iktidarı ona teslim etmek için gün saymaktadır. Partimizin cumhurbaşkanı adayını işte böyle bir atmosferde hep birlikte belirliyoruz. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi tek yürek halinde iradesini ortaya koyduğunda Türkiye'de siyaset yeniden şekillenmeye başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayımızın bizzat üyeler tarafından belirlenmesi meselesi her birimizi tek tek ayağa kaldıran, güçlendiren, bir demokrasi devrimi yapan, kahramanlar haline getirecek. Buradan bu kararı alan, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, bütün merkez yönetimimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuza, hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, tek adamların, dar kadroların idaresiyle şekillenen siyasete meydan okumaktır bu. Biz cumhuriyetçiyiz, biz demokratız. Bizim anlayışımıza göre nasıl ki vatandaşlar ülkenin sahibi üyeler de partinin sahibidir. Onlar ne derse o olur. Onun için bir demokrasi devrimine imza atmaya bütün Cumhuriyet Halk Partililer hazır mı? Bakın sorumluluğumuz çok büyük.

"Ön seçimde iktidara en korktuğu şeyi yani sandığı göstereceğiz"

Biz kendilerini bu cumhuriyetin ve bu devletin özellikle düştüğü bu ortamda kurumların çürüyen ilişkilerin yozlaştığı, partizanlığın her koridoruna girdiği, bu ortamda kendilerine devletin sahibi görüp, milletten itaat bekleyenlere benzemeyiz. Bizim anlayışımıza göre millet, devletin efendisidir. Yöneticiler, yani bizler, vatandaş karşısında haddine bilmelidir. İşte 23 Mart'ta bu inancı, bu özgüveni hep birlikte bütün ülkeye yayacağız. Yapacağımız ön seçimde iktidara en korktuğu şeyi yani sandığı göstereceğiz. 102 yaşına giren bizim bu güzel Cumhuriyetimizin ilanından bugüne bu ülkede artık seçilmişlerin değil, seçenlerin üstün olduğunu herkese hatırlatacağız. Ön seçimde atacağınız her oy demokrasinin milli iradenin değerini gösterecek. Sandıktan kaçanları zangır zangır titretecek. Ön seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi oy kullanmaya, arkadaşlarını oy kullanmayı teşvik etmeye tek tek il başkanımızdan ilçe başkanımıza bütün görev alan herkes bütün üyelerimizi eksiksiz sandığa taşımaya bir oy eksiğin bile karşı tarafa bugünün hükümetine prim tanıyacağını bilerek hareket etmeye ve en yüksek seviyede katılımla ön seçime bütün üyelerimiz hazır mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimde zulme karşı

nasıl tek yürek, nasıl tek bilek olduğunu göstereceğiz. Zalimlik yapanların uykularını kaçıracağız. Partimizin bütün üyeleri, bütün yöneticileri yapacağımız ön seçimin ülkenin bugünkü koşulları altında taşıdığı önemi tüm boyutlarıyla anlamak ve hissetmek zorundadır. Ben onun için sizlerin arasındayım. Benim bu konuda hiçbir kuşkum yok. Elbette ben kendimi sizlere emanet etmeye geldim. Elbette bu ön seçimi

sizlere emanet etmeye geldim."

SÜRECEK