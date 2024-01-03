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İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıların failleri ve planlayıcılarının en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacağını belirtti. Reisi, terör eylemini kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini iletti.

03.01.2024 - 19:50,
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıların failleri ve planlayıcılarının en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacağını belirterek, "terörle kararlı mücadele" mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınladı. Mesajında, terör eylemini kınayan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileten Reisi, yetkililerden saldırılardan zarar görenlerin acılarının hafifletilmesi ve Kirman'ın huzur ve sükunete kavuşturulması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Süleymani'nin mezarı yakınındaki saldırıların faillerinin tespit edileceğini söyledi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

"EN KISA SÜREDE TESPİT EDİP CEZALANDIRACAĞIZ"

Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Reisi, "Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır." dedi. Reisi, mesajında "Düşmanlar, bu tür eylemlerin İran halkının İslami ideallerini savunma konusundaki demir kararlılığını hiçbir zaman sekteye uğratamayacağını bilmelidir. İran, savaş meydanında terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden daha kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama: Tespit edip cezalandıracağız

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE TERÖR SALDIRISI

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi. Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Süleymani'nin mezarı yakınındaki saldırıların faillerinin tespit edileceğini söyledi

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani 1957 yılında Kirman'da dünyaya geldi. Süleymani, 1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun bünyesinde yer alan ve İran dışındaki askeri-istihbari operasyonlardan sorumlu "Kudüs Gücü Komutanı" olarak resmi pozisyonunun çok ötesinde askeri hatta bazı zamanlarda da siyasi figür olarak görülen Süleymani, İran'ın Orta Doğu'daki politikalarının da baş mimarı olarak biliniyordu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Süleymani'nin mezarı yakınındaki saldırıların faillerinin tespit edileceğini söyledi
Kasım Süleymani

Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu. Doğrudan Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.

Süleymani, 1998'de başına geçtiği Kudüs Gücü'nün bölgedeki etkisini büyük oranda artırdı ve Suriye başta olmak üzere Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerde İran'ın nüfuzunu genişletti. Kasım Süleymani, özellikle Suriye'deki iç savaş sürecinde Beşşar Esed rejimi safında savaşmak üzere getirdiği yabancı milisler üzerinden Kudüs Gücü'nün bu ülkedeki etkinliğini artırdı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Süleymani'nin mezarı yakınındaki saldırıların faillerinin tespit edileceğini söyledi

SÜLEYMANİ, ABD'NİN İHA'LI SALDIRISINDA ÖLMÜŞTÜ

Suriye'de yakın ilişki içinde olduğu Esed rejimine karşı başlayan iç savaşta, Esed'in yanında savaşmak üzere Afganistan'dan, Irak'tan, Lübnan'dan hatta Pakistan'dan Şii milis güçlerini Suriye'ye gönderen Süleymani, 2011'de başlayan iç savaş boyunca Esed rejiminin en önemli destekçilerinden biriydi. 3 Ocak 2020 tarihinde, ABD'nin İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlemiş olduğu saldırı sonucunda öldü.

İran\'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
Kaynak: AA
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