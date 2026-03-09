İran\'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep\'te boş arazilere düştü

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen füzenin bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Bakanlık, imha edilen mühimmatın bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.
MSB açıklamasında Türkiye'nin bölgesel istikrara önem verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımlar kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır" denildi.
Geçtiğimiz günlerde de İran'dan ateşlendiği belirtilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca havada imha edildiği açıklanmıştı. Söz konusu mühimmatın parçalarının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirilmiş, olay incelemeye alınmıştı.
