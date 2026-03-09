İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü - Son Dakika
09.03.2026 14:57  Güncelleme: 15:15
İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi; füzenin bazı parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen füzenin bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü bildirildi.

NATO SAVUNMA UNSURLARI MÜHİMMATI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

PARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Bakanlık, imha edilen mühimmatın bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI GEREKLİ ADIMLARI ATAR"

MSB açıklamasında Türkiye'nin bölgesel istikrara önem verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımlar kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır" denildi.

HATAY SEMALARINDA DA FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de İran'dan ateşlendiği belirtilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca havada imha edildiği açıklanmıştı. Söz konusu mühimmatın parçalarının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirilmiş, olay incelemeye alınmıştı.

Gaziantep, Güncel, Nato, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • omerp571 omerp571:
    ALLAHIM ISLAMA VE MUSLUMANLARA YARDIM EYLE VATANIMIZI MILLETIMIZI HERTURLU TEHLIKELERDEN VE FITNELERDEN KORU VE MUHAFAZA EYLE AMIN 40 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ümmet önce birbirini vurmasın da dayı Allah yardım eder elbet. verilen aklı da kullansınlar. 11 7
  • SANAL MUZIKLER SANAL MUZIKLER:
    ırak İran sınırından atılan İsrail ABD füzesi bizi test ediyorlar. ilginize.!! 25 5 Yanıtla
    Ozan Ozan:
    Milli savunma bakanı irandan diyorsa irandandır. MSB yanılma payı yok 0 3
    Semih Can Sevgili Semih Can Sevgili:
    kardeşim iki sorum var, 1. sen bunu nereden biliyor olabilirsin? 2. madem böyle bi bilgin var buraya mı yazıyorsun tutup? 2 0
  • Zeynep Ece Aydın Zeynep Ece Aydın:
    iran kaşınmaya başladı artık 8 20 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    çekirdek çitleyen eşek heykeli havada imha etti 21 0 Yanıtla
  • dilara2003. dilara2003.:
    antepli hurdacilar zengin oldu desenise 9 1 Yanıtla
    Sezgin dogrucu Sezgin dogrucu:
    gül gül öldüm sana 1 0
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
