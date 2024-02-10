Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika
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Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu

Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.

10.02.2024 20:11  Güncelleme: 22:52
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile 37 yaşındaki Selma Abacı ile çocukları 3 yaşındaki Kerim ve 2 yaşındaki Azat'ın cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, kanalete gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu 42 yaşındaki T.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu

9 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞLARDI

9 gün önce, bir anda ortadan kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.

Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu

HAMİLE KADIN VE 2 ÇOCUĞUNUN CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, İskenderun ilçesi Bekbele Bitişik Yaylası'nda anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Anne ile çocuklarının cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu

ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski köy koruyucusu T.K., cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenilirken şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu
Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu
Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu
Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu
Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu
Hatay\'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa POLAT: Hiç bir haklı gerekçe senin idam edilmeni engelleyemez. Allah’ından bul 2 yaşındaki yavrucuğa, daha doğmamış bebeğe nasıl kıydın. Allah rızası için şu idam gelsin artık.. 45 0 Yanıtla

İskenderun, Jandarma, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika


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