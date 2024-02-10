Hatay\'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile 37 yaşındaki Selma Abacı ile çocukları 3 yaşındaki Kerim ve 2 yaşındaki Azat'ın cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, kanalete gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu 42 yaşındaki T.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

9 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞLARDI

9 gün önce, bir anda ortadan kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.

HAMİLE KADIN VE 2 ÇOCUĞUNUN CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, İskenderun ilçesi Bekbele Bitişik Yaylası'nda anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Anne ile çocuklarının cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski köy koruyucusu T.K., cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenilirken şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.