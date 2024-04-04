İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı - Son Dakika
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İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı

İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Sabah Abdusselam'ın gözaltı süresini 12 gün daha uzattı. Abdusselam hakkındaki suçlamalara, "yabancı bir ajanla temasa geçme" şüphesinin de eklendiği öğrenildi.

04.04.2024 17:29
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İsrail hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Sabah Abdusselam'ın gözaltı süresini 12 gün daha uzattı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, hakkında şüphelerin ciddi oranda artması sebebiyle Abdusselam'ın gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

12 GÜN DAHA HAPİSTE KALACAK

Abdusselam hakkındaki suçlamalara, "yabancı bir ajanla temasa geçme" şüphesinin de eklendiği, bu kişinin kardeşi İsmail Heniyye olup olmadığının ise bilinmediği belirtildi. Heniyye'nin kardeşi Abdusselam'ın gözaltı süresinin 12 gün daha uzatıldığı kaydedildi.

İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

İSRAİL, GAZZE'DE ALIKOYDUĞU 101 FİLİSTİNLİYİ BIRAKTI

İsrail, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu 101 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistin Sınır Kapıları İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda alıkoyduğu 101 Filistinli, Refah kentindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı. AA muhabirine konuşan sağlık alanından kaynaklar, İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasından çok sayıda kişinin, maruz kaldıkları darp nedeniyle meydana gelen kırık ve yaralardan dolayı Refah'taki hastanelere götürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, daha önce de Gazze'de alıkoyduğu çok sayıda Filistinliyi serbest bırakmış, serbest bırakılan Filistinliler, İsrail askerlerinin işkence, darp ve kötü muamele gibi uygulamalarına maruz kaldıklarını söylemişti.

İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı

HENİYYE'NİN KARDEŞİ "HAMAS İLE BAĞLANTILI OLDUĞU" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsrail güçleri, 1 Nisan'da, "Hamas aktivistleriyle bağlantısı olduğu, harekete sempati duyduğu ve kışkırtmalar yaptığı" iddiasıyla Heniyye'nin kardeşi 57 yaşındaki Abdusselam'ı gözaltına almıştı. Negev'de ikamet eden Abdusselam'ın "evinde belgeler, iletişim araçları ve cep telefonlarının bulunduğu; ciddi güvenlik ihlalleri yaptığına dair şüpheli diğer durumlarının da olduğu" iddia edilmişti.

İSRAİL GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı

GAZZE'DE ÇOĞU ÇOCUK 33 BİNDEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 456 Filistinli hayatını kaybetti.

600 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı

ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Hamas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hamas liderinin kız kardeşinin gözaltı süresini uzattı - Son Dakika

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