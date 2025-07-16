İsrail\'in Suriye\'ye saldırılarını kınayan tezkere TBMM Genel Kurulu\'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINAYAN TEZKERE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırıları, TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi. TBMM'de, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla okutulan tezkerede, İsrail'in saldırıları kınanırken, uluslararası toplum harekete geçmeye çağrıldı. Tezkere, Meclis Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edildi.

"İSRAİL, BÖLGESEL BARIŞI TEHDİ EDEN ÇATIŞMA STRATEJİSİ YÜRÜTÜYOR"

Tezkerede şu ifadeler yer aldı: "İsrail'in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye'de göstermiştir. Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım, Lübnan ve İran'a yapılan saldırıların ardından bugün de Suriye'nin başkenti Şam'ın hedef alınması, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekûn tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır.

"İSRAİL SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL ETMEKTE"

Uluslararası toplumun müşterek taahhüdü olan Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte, diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİ İSRAİL'E CESARET VERİYOR"

İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar, Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail'in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir. Bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece hem bölgemizde hem de dünyada barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceği aşikardır.

"SURİYE HALKININ YANINDAYIZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz.

Suriye'deki barış ve istikrarın bölge barışı ve istikrarına da hizmet edeceğini, tersine gelişmelerin ise sadece, varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağını ifade ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizdeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

"ULUSLARARASI TOPLUMU ÖNLEMLER ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

İsrail'in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili, tutarlı ve kararlı önlemler almaya bir kez daha davet ediyoruz. Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."