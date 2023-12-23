 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

İsrail ordusu, gelecek haftalarda Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor. Üçüncü aşama olarak adlandırılan plan; kara manevralarının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasında tampon bölge oluşturulmasını içeriyor.

23.12.2023 - 11:01,
Abone Ol

İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

KARA KUVVETLERİ AZALTILACAK, HAVA SALDIRILARINA BAŞVURULACAK

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor." denildi. İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." dediği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor! Kara saldırıları sonlandırılacak

"İSRAİL ORDUSU, GÜNEY BÖLGESİNDE İLERLEMEKTE ZORLANIYOR"

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini, ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu" paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor! Kara saldırıları sonlandırılacak

İSRAİL: 7 EKİM'DEN BU YANA 472 ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 472 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Ordu istatistikleri, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, 784 subay ve askerin yaralandığını gösteriyor. Ordunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bunlardan 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü ise hafif yaralı durumda.

İsrail ordusu, Gazze'de 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor! Kara saldırıları sonlandırılacak

GOLANİ TUGAYI GAZZE'DEN AYRILMIŞTI

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise İsrail ordusu içindeki "seçkin" piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, "saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak" için Gazze'den ayrıldığı ifade edilmişti. Walla internet sitesinde ise, "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayı'nın birkaç günlüğüne, askerlerin ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" kaydedilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'de 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor! Kara saldırıları sonlandırılacak
İsrail ordusu, Gazze'de 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor! Kara saldırıları sonlandırılacak
İsrail ordusu, Gazze'de 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor! Kara saldırıları sonlandırılacak
İsrail ordusu, Gazze'de 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor! Kara saldırıları sonlandırılacak
İsrail ordusu Gazze\'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:35:07. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement