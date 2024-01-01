İstanbul\'a 2023\'te 16 Milyon Yabancı Turist Geldi

İstanbul'a 2023'ün ilk 11 ayında gelen yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak, 16 milyon 51 bin 324 oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kente 2023'ün ocak-kasım döneminde 16 milyon 51 bin 324 yabancı turist geldi.

14 milyon 714 bin 474 kişinin ziyaret ettiği 2022'nin aynı dönemine göre yabancı turist sayısı 1 milyon 336 bin 850 ve yüzde 9 arttı.

Megakente, kasım ayında ise 1 milyon 288 bin 610 yabancı turist geldi. 2022'nin aynı döneminde İstanbul'a 1 milyon 341 bin 948 yabancı turist giriş yaptığı kaydedildi. Kasımda gelen yabancı turist sayısı, 2022'ye göre yüzde 4 azaldı.

Kasım ayında kente gelen turistlerin 1 milyon 245 bin 518'i hava yolunu tercih etti. Deniz yoluyla kenti ziyaret edenlerin sayısı ise 43 bin 92 oldu. İstanbul'a uçakla gelenler 2022'ye göre yüzde 6 azalırken deniz yoluyla gelenler ise yüzde 131 arttı.

Atatürk Havalimanı'ndan 1419, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 339 bin 9, İstanbul Havalimanı'ndan 905 bin 90 kişi İstanbul'a ulaştı.

Tuzla Limanı'ndan 1465, Karaköy Limanı'ndan 36 bin 803, Sarayburnu Limanı'ndan 2 bin 581, Zeytinburnu Limanı'ndan 1267, Ambarlı Limanı'ndan 344, Haydarpaşa Limanı'ndan 577, Pendik Limanı'ndan 46, Marmara Limanı'ndan ise 9 yabancı ziyaretçi geldi.

Kente gelenlerin yüzde 72,67'si İstanbul Havalimanı'nı kullanırken yüzde 27,22'si Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

Turist sayısında Ruslar ilk sırada

Geçen ay kente ulaşan yabancı ziyaretçiler arasında 135 bin 696 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla 89 bin 810 turistle Almanya, 88 bin 727 ile İran, 61 bin 566'yla ABD, 51 bin 371 turistle İngiltere, 48 bin 403 kişiyle Suudi Arabistan, 43 bin 442 ile Fransa, 36 bin 842 turistle İtalya, 30 bin 214'le Özbekistan, 27 bin 113 kişiyle Azerbaycan, 26 bin 369 turistle Irak, 25 bin 948 ile Kazakistan, 24 bin 474'le Hollanda, 24 bin 290 turistle Cezayir, 21 bin 859 kişiyle Çin, 20 bin 343 ile İspanya, 18 bin 924'le Hindistan, 17 bin 988 turistle Romanya, 16 bin 754 kişiyle Fas takip etti.

İstanbul'u kasımda ziyaret edenlerin yüzde 10,53'ünü Ruslar, yüzde 6,97'sini Almanlar, yüzde 6,89'unu İranlılar oluşturdu. Gelen turistlerin yüzde 4,78'inin ABD'liler, yüzde 3,99'unun İngilizler (Birleşik Krallık), yüzde 3,76'sının Suudi Arabistanlılar, yüzde 3,37'sinin Fransızların oluşturduğu kayıtlara geçti.

Geçen kasımda İstanbul'a 195 ülkeden turist gelirken Kuzey Kore'den birer, Sao Tome ve Principe, Vatikan, Doğu Timor, Saint Vincent ve Grenadinler (St. Vincent), Guyana'dan ikişer kişi kenti ziyaret etti.

Öte yandan İstanbul'u 2019'un kasım ayında 1 milyon 88 bin 372, 2020'nin kasımında 439 bin 920, 2021'in kasımında ise 997 bin 620 turist ziyaret etmişti.