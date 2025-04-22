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İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik düzenlenecek

İstanbul'da bu hafta, yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

22.04.2025 14:03
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İstanbul'da bu hafta, yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 22-27 Nisan'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı", 22-26 Nisan'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Picasso" ve Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Parmak", 24-26 Nisan'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde çocuk oyunu "Çöp Canavarı", 24-27 Nisan'da Garibaldi Salon 2'de "Hepyek" oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 23-26 Nisan'da "Yoldan Çıkan Oyun", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Yenilmez", Ümraniye Sahnesi'nde bugün ve yarın çocuk oyunu "Sevdalı Bulut", 24-26 Nisan'da "Köpek Kalbi", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde 23-26 Nisan'da "Geçmişin Gölgesi", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Oscar" ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde 26 Nisan'da "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunlarını beğeniye sunacak.

Diğer tiyatro gösterileri

ENKA Sanat, Tiyatro BeReZe'nin, Anton Çehov'un "Martı" eserinden uyarladığı yeni yapımı "Martı mıyım?" oyununu, ENKA Oditoryumu'nda 24 Nisan'da izleyiciyle buluşturacak. Tiyatrocu Elif Temuçin'in uyarladığı ve rejisini üstlendiği oyunda, Sezin Akbaşoğulları, Sanem Öge, Tolga İskit, Nazlı Bulum, Erkan Uyanıksoy ve Şehsuvar Aktaş yer alıyor.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 26 Nisan'da Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın sahneye taşıdığı "Aşk Biter mi?", yarın Milli Mücadele'nin serüvenini ele alan "1923", 24 Nisan'da "Afife", 24-29 Nisan'da "İnsanlar Mekanlar Nesneler" oyunları sahnelenecek.

Biraderler Yapım'ın sahnelediği, Çocuk Genç Sanat Tiyatro oyuncularının rol aldığı DOLAP, 26 Nisan'da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Konserler ve opera

İki Grammy ödülü, 100'ü aşkın albüm kaydı ve 50 yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan ustalarından Pinchas Zukerman, 27 Nisan'da İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşacak.

Keman, viyola ve orkestra şefliği alanlarında uluslararası saygınlığı bulunan, eğitmen kimliğiyle de öne çıkan usta müzisyen, 30 yılı aşkın süredir Manhattan School of Music'te kendi adını taşıyan performans programını yürütüyor. Zukerman, CRR'deki konserinde Sinfonia Varsovia eşliğinde hem solist hem de şef olarak müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Arjantin asıllı Alman vokalist ve besteci Sabeth Perez, Nail Yavuzoğlu'nun şefliğinde, 25 Nisan'da CRR Caz Orkestrası ile Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) çocuklar için "Dans Et Şarkını Söyle" gösterisini, 24 ve 26 Nisan'da "Carmen" operasını sahneleyecek. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda da 25 Nisan'da "Apollo ve Dafne" eseri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Rami Kütüphanesi'nde yarın geleneksel "23 Nisan Çocuk Şenliği" düzenlenecek. Kütüphanenin bahçesinde başlayacak şenlik 12.30-19.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM'de yarın "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" verecek.

"AKM 23 Nisan Çocuk Festivali" kapsamında yarın gün boyu eğlenceli aktiviteler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Çocuk oyunu "Ormanlar Kralı Aslan" 26 Nisan'da, "Bremen Mızıkacıları" 27 Nisan'da seyirciye buluşacak.

Galataport İstanbul da 23 Nisan'da gün boyu eğlenceli ve ücretsiz etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Belgin Akın ve şair-yazar Sunay Akın tarafından 23 Nisan 2005'te kurulan İstanbul Oyuncak Müzesinin 20. yaş kutlaması kapsamında, 0-18 yaşındaki çocuklar yarın müzeyi ücretsiz gezebilecek. Çocuklar, müzenin 20. yılına özel hazırlanan afiş sergisini gezip, Mehmet Erbil'in oynayıp yönettiği çocuk tiyatrosunu izleyebilecek, çeşitli atölye çalışmalarına katılabilecek. Çocuklar ayrıca Üsküdar Çocuk Korosunun seslendireceği bayram şarkılarına eşlik edecek.

İstanbul Cevahir AVM'de "Yaratıcılık Kulübü" etkinlikleri kapsamında yarın "Atamızın İzinde" başlıklı heykel boyama çalışması gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Selamiçeşme Özgürlük, Yoğurtçu, Sahrayıcedit 23 Nisan ve Fikirtepe Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü parklarındaki etkinliklerle kutlayacak. Her parkta çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler, sahne gösterileri, dans aktiviteleri ve bilimsel deney alanları kurulacak.

Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği "Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği", çocuk tiyatroları, kukla gösterisi, müzikli drama ve pandomim gösterileriyle yarın akşama kadar sürecek.

Pera Müzesi yarın "Küçük Eller, Büyük Gölgeler" etkinliğinde çocukları ağırlayacak. Etkinlik kapsamında gölge tiyatrosunun usta ismi Cengiz Özek'in sahneye koyduğu "Eşek Karagöz" adlı oyun izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz izlenebilecek oyun, 3 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlerin katılımına açık olacak.

İstanbul Modern, 23-27 Nisan'da düzenlenecek "Müzede Oyun" ile bayramı kutlayacak. Programa, 2-10 yaşındaki çocuklarla aileleri ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Söyleşiler, film gösterimleri

Pera Müzesinin Atlas Publishing Lab işbirliğinde düzenlediği "Yazar Editör Sohbetleri" serisine, 25 Nisan'da sanatçı-yazar Gökçe İrten ile yazar-editör Gökçe Ateş Aytuğ konuk olacak.

İstanbul Modern Sinema'nın, yılın öne çıkan kısa filmlerinden oluşan seçkisi "Gelecek Kısa" 24-27 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Programda bu yıl 17 film yer alacak. Seçkide, dünya prömiyerini 70. Oberhausen Kısa Film Festivali'nde yapan "Mori", Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası bölümünde ilk kez izleyiciyle buluşan "Noksan" ve bu yıl Sinema Yazarları Derneğinin "En İyi Kısa Film" seçtiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" gibi yapımlara yer verilecek.

Sergiler

" İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi, 25 Nisan'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açılacak. Matteo Balduzzi küratörlüğünde hazırlanan, İtalyan fotoğrafçı Luigi Ghirri'ye saygı duruşu niteliğindeki sergi, 1984'te yapılan aynı adlı projenin 40. yıl dönümünü kutlamak amacıyla projeye ait 86 orijinal fotoğraf baskısını bir araya getiriyor.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar görülebilecek.

Prof. Dr. Münevver Üçer'in lalenin başrolde olduğu kişisel sergisi "Gelenek Gelecektir", 30 Nisan'a kadar MAJİ Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamit'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerimlerden oluşan "Sultanların Mushafları" sergisi, mayıs sonuna kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, 4 Mayıs'a kadar AKM Müzik Platformu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.

16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 13 Temmuz'a kadar Meşher'de izlenebilecek.

"Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi'nde, "2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı" sergisi ise İstanbul Lale Müzesi'nde 30 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Sanatçı Seyet Davoud'un daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış ve son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

"Bir Temsilin Hikayesi" adlı hüsnühat, tezhip ve minyatür sergisi, Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde 24 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik düzenlenecek - Son Dakika

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