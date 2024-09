İstanbul'da Dünya Barış Günü Eylemi Düzenlendi

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul'daki Kadıköy İskelesi önünde 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla eylem düzenlendi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) adına konuşan Ertuğrul Eroğlu, "Ülkemizde 31 Mart seçimleriyle iktidar gücünü kaybettiği açığa çıkan AKP- MHP iktidar bloğu, meşruiyet krizini siyasal ve ekonomik baskıyla kapatmaya çalışırken faşizmi kurumsallaştırma adımlarını devam ettiriyor" dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, ülkenin dört bir yanında eylemler düzenlendi. İstanbul'da da Kadıköy İskelesi önünde İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla yapılan eyleme çok sayıda sendika, dernek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilciyle birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.

"Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" ve "Savaşa değil, emekçiye bütçe" sloganları atılan eylemde, kurumlar adına hazırlanan ortak açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertuğrul Eroğlu okudu. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama dikkati çeken Eroğlu, şunları söyledi:

" Gazze'nin boşaltılması sırasında yaşananlar, insanlığın utanç görüntülerine bir yenisini eklemiştir. Savaşın çıkmasında hiçbir rolü olmayan coğrafyanın emekçi yoksul halkları, sürgün yollarında tarifsiz acılar yaşamakta, sığındıkları ülkelerde insanlık dışı şartlar nedeniyle yaşayan ölüler haline gelmektedirler. Ne yazık ki bölgemizdeki bu savaşlar komşu ülkelere de sıçrama tehlikesi barındırıyor. 1,5 yıldır Ukrayna'da devam eden savaşta sivil halkın yaşadıkları savaşın yüzünü açıkça gösteriyor. Ülkemizde ise 31 Mart seçimleriyle iktidar gücünü kaybettiği açığa çıkan AKP-MHP bloğu, meşruiyet krizini siyasal ve ekonomik baskıyla kapatmaya çalışırken faşizmi kurumsallaştırma adımlarını devam ettiriyor. Hukuksuzluklarla, gerici kuşatmayla var olmaya çalışıyor. Diğer yandan grev yapan işçinin, birçok şehirde traktörüyle eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan çiftçinin, hayvan katliamını önlemeye çalışan hayvanseverlerin, meslek onurlarına sahip çıkan eğitim emekçilerinin, tacize ve şiddete karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesi yürüten kadınların, nefrete karşı yaşam mücadelesi veren LGBTİ+'ların, açlık sınırının çok altında bir maaşa mahkum edilen emeklilerin, astronomik rakamlardaki eğitim masraflarına karşı eylem yapan öğrencilerin, ağacına, suyuna, ormanına, toprağına sahip çıkan çevreci yaşam savunucularının taleplerini karşılamak yerine güvenlik güçlerini dikiyor.

"Kürt sorunundaki çözümsüzlükte ısrar ediliyor"

Sorunları barışçıl ve demokratik yollarla çözme yerine yok sayma bastırma, kriminalize etme politikası her alanda olduğu gibi Kürt sorunu konusunda da karşımıza en katı haliyle çıkmaktadır. Kürt sorununda çözümsüzlük politikasında ısrar edilmesi artık halaylara, düğünlere, müziğe müdahale etme, gözaltı ve tutuklama gerekçesi olma noktasına kadar gelmiştir. İktidar bloğu en ufak demokratik talebi, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylem ve etkinlikleri gözaltı, tutuklama gerekçesi haline getirirken halkın seçme ve seçilme hakkını da gasp ederek üçüncü kez halkın iradesini yok sayarak yeniden kayyum politikasına sarılmaktadır. AKP iktidarı, tercihini barıştan yana koymadığını ekonomik krize rağmen sadece 2023 yılında silahlanmaya 15,8 milyar dolar harcayarak sınır ötesi operasyonları Irak'ta onlarca üs kurmaya vardırarak da göstermektedir. Ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen savaş, şiddet politikalarına bir an önce son verilmelidir. Savaşlar, yükselen ırkçılık, hak ihlalleri ve neoliberal politikaların dayattığı derin yoksulluk ve emek sömürüsü her gün can almaya devam ediyor."