İstanbul\'da Kargo Üzerinden Çek Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde, kargo üzerinden gönderilen çeklerin çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin düzenlenen "Mahzen-14" operasyonunda yakalanan 50 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 50 kişi, işlemleri için Şube'ye getirildi.
Ekiplerin, karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 2'si avukat 52 şüphelinin 50 ayrı eylemini tespit ettiği öğrenildi.
Bu kapsamda, suç geliriyle elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 34 taşıt ile İstanbul'da 11 daire, 3 arsa, Edirne'de 2 daire, Çanakkale'de 5 arsa, Kocaeli'nde 1 arsa, İzmir'de 1 daire, Ankara'da 1 iş yeri ve Tekirdağ'da 1 daireye el konulduğu belirtildi.
Şüphelilerden 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.
Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen "Mahzen-14" operasyonlarında, elebaşı dahil 50 şüphelinin gözaltına alınmasıyla bir organize suç örgütünün çökertildiğini belirtmişti.
Yerlikaya, çalınan çeklerin şüpheli şahıslar tarafından kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği, avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon lira haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini kaydetmişti.
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