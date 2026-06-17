İstanbul'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı

İstanbul\'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı
17.06.2026 17:44
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İstanbul'da mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliği ve dönüşüm ihtiyacı ele alınıyor.

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstinye Üniversitesi iş birliğinde 'Alanlardan Geleceğe: İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Çalıştayı' başladı. Yarın sona erecek çalıştayda İstanbul'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde yer alan 50 mesleki alanın mevcut durumu, sektörle uyumu, staj ve istihdam olanakları ile gelecekteki dönüşüm ihtiyaçları ele alındı. Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Artık stajın da ötesine geçtik. Fabrikaların içerisinde okul açıyoruz. Eğitim programlarını sektör temsilcileriyle şekillendiriyoruz. Bu modelin daha da yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

İki gün süren çalıştayda, İstanbul genelindeki mesleki ve teknik eğitim alanlarının güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, sektör beklentileriyle eğitim süreçleri arasındaki uyumun değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çalıştaya, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan okul müdürleri, il zümre başkanları, alan şefleri, rehber öğretmenler, sektör temsilcileri, akademisyenler ve İŞKUR personeli katıldı.

Çalıştay kapsamında ilk gün alanların mevcut durumu ile sektördeki yeri masaya yatırılırken, staj ve işletmede beceri eğitimi süreçleri de değerlendirildi. İkinci gün ise mezunların istihdam olanakları, alanların geleceği ve dönüşüm ihtiyacı ile mesleki eğitim alanlarına yönelik bakış açısı konuları ele alınacak.

YENTÜR: GÜZEL SÖZLERDEN ÇOK UYGULANABİLİR SONUÇLARA İHTİYACIMIZ VAR

Çalıştaydan somut sonuçlar beklediklerini belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Artık güzel sözlerden çok uygulanabilir sonuçlara ihtiyacımız var. Mesleki ve teknik eğitimde eylem zamanıdır. İstanbul'da sektör içi okul ve sektöre bağlı okul sayısının artırılmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

'FABRİKALARIN İÇERİSİNDE OKUL AÇIYORUZ'

Mesleki eğitimde sektörle kurulan iş birliklerine dikkat çeken Yentür, "Artık stajın da ötesine geçtik. Fabrikaların içerisinde okul açıyoruz. Eğitim programlarını sektör temsilcileriyle birlikte şekillendiriyoruz. Bu modelin daha da yaygınlaşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesleki ortaokulların yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Yentür, "2026-2027 eğitim öğretim yılında mesleki ortaokulların daha görünür ve etkili hale gelmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitimin sunduğu fırsatları ve başarı hikayelerini kamuoyuna daha fazla anlatmalıyız" dedi.

Sanayi ve ticaret odalarının eğitim kurumlarına sağladığı desteklerin önemine değinen Yentür, "Okullarımıza sağlanan atölye, ekipman ve eğitim desteklerinin daha fazla duyurulması gerekiyor. İnsanlar bu örneklerden etkileniyor ve mesleki eğitime olan bakış değişiyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerine de değinen Yentür, "Öğretmenlerimizin dünyadaki gelişmeleri takip edebilmeleri ve sektörün öncü kurumlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurabilmeleri için desteklerin artırılmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

'STAJ İMKANLARININ ARTIRILMASI GEREKİYOR'

Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında istihdam edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yentür, "Bunun için en önemli unsur öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesi. Özellikle staj imkanlarının artırılması ve öğrencilerimizin sektörü yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın meslekleriyle ilgili öngörü geliştirmelerini ve uygulama alanlarını yakından görmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Yentür, "Öğrencilerimiz sektörlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olacak, uygulama alanlarını görecek ve buna göre kendilerini geliştirecekler. Böylece hem iş gücü kaybının önüne geçilecek hem de insan kaynağı planlamasında yaşanabilecek eksiklikler azaltılacak. Tüm paydaşların aynı masa etrafında buluşması öğrencilerimizin geleceği adına umut verici" diye konuştu.

Her öğrencinin farklı yeteneklere sahip olduğunu vurgulayan Yentür, "Herkes için akademik başarı tek seçenek olmayabilir. Her öğrencinin farklı bir becerisi, ilgisi ve yeteneği vardır. Biz eğitimciler olarak çocuklarımıza uygun altyapıları ve ekosistemleri oluşturmak, onların mutlu ve başarılı olabilecekleri mesleklere ulaşmalarını sağlamakla sorumluyuz" dedi.

Ailelerin de bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirten Yentür, "Anne babaların, öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte hareket ederek tercihlerde duygulardan çok gerçekleri dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı planlamanın yolu da buradan geçiyor" ifadelerini kullandı.

ÇELİKCAN: ÇOK PAYDAŞLI VE GENİŞ KATILIMLI BİR ÇALIŞTAY OLACAK

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan da "Bu çalıştayı çok önemsiyoruz ve değerli buluyoruz. Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim alanında sektörle iş birliği çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitim veren Anadolu liselerindeki 50 alanla ilgili analizlerin yapıldığı, sektörle ilişkilerin değerlendirildiği, sektör beklentileriyle eğitim arasındaki uyumun tartışmaya açıldığı, öğrencilerin staj ve istihdam imkanlarının ele alındığı çok paydaşlı ve geniş katılımlı bir çalıştay olacak" dedi.

Çelikcan, "Üniversite olarak mesleki ve teknik eğitime çok büyük önem veriyoruz. Çok sayıda mesleki ve teknik eğitim programımız bulunuyor. Ortaöğretim kurumlarıyla iş birliği halinde yürütülen bu çalışmanın, üniversitemizdeki mevcut ön lisans programlarıyla ilişkilendirilmesi konusunda da özel bir gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda çalıştayda görev alan çok sayıda meslek yüksekokulu akademisyenimiz de yer alıyor" diye konuştu.

Çalıştayın farklı paydaşları bir araya getirdiğini belirten Çelikcan, "Bugün burada İstanbul Milli Eğitim camiasının değerli yöneticilerini, öğretmenlerini, 50 alanla ilgili sektör temsilcilerini ve üniversitemizin akademik kadrosunu buluşturan, verimli ve keyifli geçeceğine inandığımız bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: MESLEKİ EĞİTİM İŞ DÜNYASINDA DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELİYOR

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Hilal Çakar Özcan ise mesleki eğitimin günümüz iş dünyasında giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, "Meslek liseleri ve mesleki eğitim dediğimiz kavram bugün iş hayatında çok daha önemli bir yerde bulunuyor. İş dünyasının beklentileriyle mesleki eğitimde kazandırılan yetkinliklerin birbiriyle uyumlu olduğunu görüyoruz" dedi.

Üniversitelerin de değişen teknolojiye uyum sağlayan eğitim modelleri geliştirdiğini ifade eden Özcan, "Meslek yüksekokulları olarak değişen teknolojiyi ve bu teknolojinin beraberinde getirdiği yetkinlikleri destekliyoruz. Aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle öğrencilerimizin bu yetkinlikleri kazanmasına katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Çalıştayın farklı paydaşları bir araya getirmesinin önemine dikkat çeken Özcan, "Üniversitelerin ve meslek liselerinin bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirmesi, gelecekte neler yapılabileceğini tartışması son derece kıymetli. Bu nedenle çalıştayın çok verimli geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TOKEL: İTO OLARAK MESLEKİ EĞİTİM, GÜNDEMİMİZİN EN ÖNCELİKLİ MADDELERİ ARASINDA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) genel sekreter yardımcısı Özcan Tokel de mesleki eğitimin iş dünyası açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "İstanbul Ticaret Odası olarak mesleki eğitim, gündemimizin en öncelikli maddeleri arasında bulunuyor. İş dünyasının oluşturduğu bir kuruluş olarak sanayimizin ve iş dünyamızın en önemli eksikliklerinden bir tanesinin mesleki uzman olduğu konusunda sürekli geri bildirimler alıyoruz. Bu nedenle 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen hamilik projesinin içerisinde en başından beri büyük bir gayretle yer alıyoruz" dedi.

'HAMİ OKUL SAYISINI 100'E ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

İTO olarak İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki 59 okula hamilik yaptıklarını belirten Tokel, "Bu okullarda sanayimizin ve iş dünyamızın çok tecrübeli sanayicileri müdürlerimizle, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle bir araya geliyor. Okulların ihtiyaçları bize iletiliyor, çeşitli konularda destek sağlıyoruz. Yeni laboratuvarlar, teknik ekipmanlar ve teknolojik malzemeler konusunda okullarımıza katkı sunuyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız sayın Şekib Avdagiç'in önümüze koyduğu hedef ise hami okul sayısını 100'e çıkarmaktır" diye konuştu.

ÇOBAN: İSOME BUGÜN TÜRKİYE'DE ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) genel sekreter yardımcısı Dr. Hakan Çoban ise mesleki eğitimin kurumun en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu belirterek, "2019 yılında İstanbul Ticaret Odası ile birlikte başlattığımız model bugün Türkiye'de örnek gösterilen bir yapıya dönüştü. Şu anda 44 okulda, 150 sanayicinin katkısıyla çalışmalar yürütüyoruz ve önemli sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin istihdamına dikkat çeken Çoban, "Mesleki eğitimde en büyük sorunlarımızdan biri, mezun olan öğrencilerimizin yalnızca yüzde 10'unun kendi alanında çalışıyor olmasıdır. Bu oranı artırabilmek burada bulunan tüm paydaşların ortak misyonu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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