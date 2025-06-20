Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon - Son Dakika
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Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon

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Dilan Polat\'ın korumasına saldıranlara operasyon
20.06.2025 13:27  Güncelleme: 14:07
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Dilan Polat\'ın korumasına saldıranlara operasyon
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İstanbul'da motosikletle kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 69 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı düzenleyenlerin de olduğu öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de bir müzikhole el bombalı saldırı düzenleyen şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişilerin 'Gündoğmuşlar' çetesi olarak bilinen organize suç örgütü üyelerinin olduğu saptandı.

15 FARKLI EYLEME KATILMIŞLAR

Çalışmalarda aynı çete üyelerinin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer'de de farklı 15 eyleme karıştıkları belirlendi. Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon

DİLAN POLAT'IN KORUMASINA YÖNLELİK SALDIRIYI DALTONLAR YAPTI

Öte yandan polis ekipleri çalışmalarına devam ederken Ümraniye'de bir hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından organize polisi, olaya ilişkin incelemelere başladı. Polis ekipleri, saldırının azmettiricisinin Yunanistan'da gözaltına alınıp serbest bırakılan 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü yöneticilerinden Bünyamin Yıkar'ın olduğunu belirledi. Saldırıdan yaklaşık 30 saat sonra olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 69 Gözaltı

69 GÖZALTI

Ekipler 3 farklı operasyonda toplam 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 çeşitli çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 29'u hakkında tahkikat işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 38 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon

GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat'ın korumasına saldırı düzenlendiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin koruma Alper Ş.'ye silah ateş açtığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 69 Gözaltı

SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız silahları inceledikten sonra operasyonla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 69 Gözaltı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Unal Yasar:
    Vay ülkem vay... El-alemin çocuk çoluğu askeri silahlarla dolaşıyor biz savunma amaçlı biber gazı dahi taşıyamıyoruz ki yasak. Şu tas kafa tıraşını olanlardan uzak durun. 2 1 Yanıtla
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