İstanbul Kent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Kent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sergisi Açıldı

Geniş Video İzle

İstanbul Kent Üniversitesi'nde İç mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin öğrencileri tarafından 1 yıl boyunca hazırlanan projelerden oluşan sergi açıldı. Sergide ahşap, beton gibi malzemelerle hazırlanan kentsel tasarım çalışmaları ve birçok çizim yer alıyor. Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

09.08.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da İç mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı eğitimi alan 200 öğrencinin 1 yıl boyunca hazırladığı çalışmalardan oluşan sergi açıldı. Ahşap, karton, mermer gibi malzemelerden kentsel tasarımı içeren çok sayıda ürün ve çizimin olduğu eserler, 30 Eylül'e kadar İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü'nde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki İç mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin öğrencileri tarafından 1 yıl boyunca hazırlanan projelerden oluşan sergi açıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden 1-2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yaptığı teorik ve uygulamalı derslerin çalışmalarının yer aldığı sergi ile Mimarlık bölümü öğrenci adaylarına mesleği tanıtmak hedefleniyor. Ahşap, beton gibi malzemelerle hazırlanan kentsel tasarım çalışmaları ve birçok çizimin yer aldığı sergi, 30 Eylül'e dek misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMALARINI PAYLAŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Sezen Tarakçı, "Bugün fakülte bünyemizdeki İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerimiz tarafından hazırlanan sergimizdeyiz. Fakülte olarak etik değerlere sahip, gelişen teknolojiyi takip eden, yenilikçi ve farklı ölçeklerde sürdürülebilir tasarımlar yapabilen öğrenciler yetiştirebilme misyonumuzla yola çıktığımızda, öğrencilerimizin çalışmaları bizler için önemli oluyor. Onların tasarım süreçlerini, düşüncelerini deneyimlerini ve hayal güçlerini ortaya koyduğu sergimizde buluştuk. Öğrencilerimizin çalışmalarını, özverilerini ve yenilikçi fikirlerini ortaya koydukları bu çalışmaları paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

TARAKÇI: UFUK AÇICI VE İLHAM VERİCİ OLMASINI DİLİYORUZ

Serginin, öğrencilerin projelerinin teorik ve uygulama derslerinin sonuçlarını içerdiğini belirten Tarakçı şöyle devam etti:

"Sergide bütün öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin emeği geçti. Amacımız dönem boyunca 4 farklı sınıfta yapılan teorik, uygulamalı ve proje derslerimizde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz öncülüğünde yapılan projelerin ortaya konması. Öğrencilerin çalışmalarını ilgi duyan herkesle paylaşmak istiyoruz ve bu nedenle sergimizi düzenledik. Herkes için ufuk açıcı ve ilham verici olmasını diliyoruz. 200 öğrencimizle birlikte hocalarımızın da yer aldığı bu çalışmayı gerçekleştirdik."

KARACA: ÜNİVERSİTEMİZİN İÇ MİMARLIK ÇALIŞMALARINI SERGİLEMEYİ HEDEFLEDİK

İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ülger Bulut Karaca, "2023-2024 eğitim öğretim yılında iç mimarlık bölümü 1-2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin 1 yıl boyunca yaptığı teorik ve uygulamalı derslerin çalışmalarını sergiliyoruz. Sergimizde öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların niteliklerini ortaya koymak, aday öğrencilerimize iç mimarlık bölümünü ve mesleğini tanıtmak amacımız. Ayrıca bu sergi ile mimarlık öğrencilerine dünyayla akredite olmaya çalışmalarını konusunda yardımcı olmayı ve üniversitemizin iç mimarlık çalışmalarını sergilemeyi de hedefledik.

"SERGİ TASARIMIN NASIL DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLİYOR"

Çalışmaların farklı temalar içerdiğini söyleyen Karaca, "Farklı tasarım problemlerine göre, tasarımlar ve üretim teknikleri denendi. Yapı, mobilya, temel tasarım, yeni mekan tasarlama, mevcut mekanı dönüştürme gibi farklı bakış açılarıyla yapılmış çalışmalar da sergileniyor. Sergimiz değişen dünyada, farklılaşan malzemeler ve değer yargılarıyla tasarımın nasıl dönüştüğünü de ortaya koymayı hedefliyor. Değişen dünyayla taraşım trendleri de farklılaşıyor. Yerel ve doğal kaynakların doğru kullanımına ilişkin tasarım trendleri de değişiyor. Kültürel ve sosyal değişimleri de üzerine eklediğimizde yeni tasarımlar konusunda nelerin yapılabileceği, değişen tasarım problemlerine nasıl çözümler bulunabileceği araştırıldı ve bu tasarım sorunlarının neler olabileceğine dair sergimizi açtık. Dolayısıyla iç mimarlık öğrencilerine bu sergiyi gezmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: MALZEME BİLGİSİ KONUSUNDA ÖNDE OLMALARI ÖĞRENCİLERİ GÜÇLÜ KILACAKTIR

İstanbul Kent Üniversitesi Araştırma Görevlisi Reyna Ayşen Yıldız, "Sergiye İç Mimarlık bölümü 1-2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerimiz katkı sağladı. Her birinin çalışmalardaki katkısı farklı. Gündelik hayatta bildiğimiz beton, ahşap, toprak gibi malzemelerin aslında bilmediğimiz yönlerini keşfetmeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize bir deneyim alanı açtık. Onlara malzemeler ile çalışmaları ve malzemeleri keşfetmeleri adına istedikleri ortamı sağlamak istedik. İç mimarlık bölümü malzeme üzerine kurgulanmış diyebiliriz. Bu anlamda 1'inci sınıfların malzemeyi keşfetmeleri için bu deneyimi sağlamaları bizim için çok önemli. Sonraki yıllarda yapacakları projeler ve meslek hayatlarındaki projelerde malzeme bilgisi konusunda önde olmaları onları güçlü kılacaktır" diye konuştu.

İstanbul Kent Üniversitesi\'nde İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sergisi Açıldı
Kaynak: DHA

İstanbul, Eylül, Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Kent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement