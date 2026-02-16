İstanbul'un Seyyah Kedisi Reis ve Kızı Pera - Son Dakika
16.02.2026 11:47
Reis, sahibiyle gezdiği İstanbul'a 7 aylık kızı Pera'yı da dahil etti. Baba-kız maceraları dikkat çekiyor.

Sahibinin omzunda İstanbul'u gezmesi nedeniyle "seyyah kedi" olarak ünlenen Reis'e artık 7 aylık kızı Pera da eşlik ediyor.

Fitness eğitmeni 49 yaşındaki Hakan Emrah, Kız Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini "Reis" isimli kedisiyle yaklaşık 4 yıldır geziyor.

Sahibinin omuzunda karış karış İstanbul'u gezen 5 yaşındaki Reis, zamanla "İstanbul'un seyyah kedisi" olarak tanınmaya başladı.

Reis'in omuz gezilerine kısa süre önce 7 aylık yavrusu Pera da eşlik etmeye başlarken baba-kız kediler birlikte çıktıkları şehir turlarıyla ilgi çekiyor.

Aileye katıldığı ilk günlerde Reis, yeni yavruya mesafeli davransa da evde kısa bir uyum sürecinin ardından artık yavrusuyla aynı ritmi yakalamaya başladı.

Pera, omuz turlarına önce kısa yürüyüşlerle katıldı, daha sonra babasını izleyerek kalabalığa ve sokak hayatına alıştı.

Sakin yapısıyla bilinen Reis, saatlerce omuzda durabilirken daha meraklı bir karaktere sahip olan Pera zaman zaman kucakta veya yerde dolaşmayı tercih ediyor.

Hakan Emrah, İstanbul'un simge noktalarını gezerken omzunda taşıdığı kedilerinden dolayı yerli ve yabancı turistler tarafından sürekli durduruluyor.

"Seyyah kedi" olarak tanınan Reis'in hikayesi, kızı Pera'nın omuz turlarına katılmasıyla yeni bir döneme girerken, İstanbul sokaklarında kurulan bu sıra dışı bağ hem hayvan sevgisini hem de insanlarla kurulan sıcak teması gözler önüne seriyor."

Emrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavruyken sahiplendiği kedisi Reis'le zamanla güçlü bir bağ kurduğunu anlattı.

Ailesinin de ona kısa sürede alıştığını belirten Emrah, "Onu sahiplendikten sonra ben ona aşık oldum, o da bana aşık oldu. Çocuğumla, ailemle gezdiğim zaman evlat olduğu için onu da gezdirmek istedik. İlk önceleri biraz yadırgadı ama sonra alıştı. Şu an gördüğünüz gibi bizimle beraber geziyor. Artık 'İstanbul'u gezen seyyah kedi' olarak tanınıyor. İstanbul'un çok yerinde tanınan bir kedi oldu. Onunla beraber şunu öğrendik: Kedi sevgisi insanın içine merhamet koyuyor, insanlara bakış açısını değiştiriyor. Yurt dışında da çok fazla fanı var, çok mesaj alıyor." diye konuştu.

Emrah, Reis'in omuzda gezmekten çok hoşlandığını ifade ederek, en sevdiği şeyin de gezerken uykuya dalmak olduğunu söyledi.

Kedisinin kendisini en güvende hissettiği yerin omzu olduğuna değinen Emrah, "En sevdiği şey uyumak, yemek yemek ve omzumda olmak. Yatarken de yanımda, uyanırken de yanımda. Çok sakin bir kedi. Dört duvar arasında kalmasını istemiyorum. Biz, nasıl havayı teneffüs ediyorsak o da etsin istiyorum. Yağmurlu ya da soğuk havalarda bazen çıkaramıyorum. O zaman da arkamdan miyavlıyor, üzülüyor." dedi.

Emrah, Reis'in dünyaya gelen "Pera" isimli yavrusunu da omuz gezintilerine alıştırdığını anlattı.

Reis'in ilk aylarda yavrusunu dışladığını sonra zamanla alıştığını aktaran Emrah, şöyle devam etti:

"Pera 7 aylık, fıtrat olarak babasına benzedi. Erkekler daha sakin, dişiler o kadar değil ama babasına özendi. İlk geldiğinde Reis, Pera'yı kabullenmek istemedi. Bir alışma süreci oldu ama şu an gayet mutlular. Bir oğlum var, onlar da diğer çocuklarım gibi. Bence omuzda gezmeye alışmasının en büyük sebebi babası. Reis'teki öz güveni görünce ona da öz güven geldi."

"Reis çok sakin, Pera biraz daha hareketli"

Biri 5, diğeri yaklaşık 3 kilo olan kedileri omuzda gezdirmenin bazen yorucu olduğunu dile getiren Emrah, Pera'nın gezintilerde çok hareketli olduğunu, genelde bir omuzdan diğerine geçerek babası Reis'in üzerine yatmayı tercih ettiğini vurguladı.

Emrah, kedisi Reis'in çok sakin olduğunu dile getirerek, "Pera biraz daha hareketli. Bazen yaramazlık yapıyor, o yoruyor. Dişi olduğu için daha çok öz güven istiyor olabilir veya sevdiği insanın yanından ayrılmak istemiyor. Bazen omuzda, bazen kucakta, bazen yerde geziyor. Reis ise genelde omuzda duruyor." diye konuştu.

Yolda kedilerini görenlerin yüzde 99'unun çok iyi tepki verdiğine değinen Emrah, bazılarının ise hayvan sevgisini bilmediği için sanki kedilere eziyet ediyormuşuz gibi düşündüğünü, bunun kendilerini üzdüğünü kaydetti.

"Öz güveni, merhameti sizde gördüğü zaman bunu yapabiliyor"

Omuzda gezen kedi görmenin nadir olması nedeniyle insanların kendisine çok fazla ilgi gösterdiğini, sürekli kedilerle fotoğraf çektirmek istediklerini anlatan Emrah, şunları söyledi:

"Omuzda gezen kedi sayısı belki bir elin parmaklarını geçmez. Bundan dolayı çok ilgi gösteriyorlar. İnsanlar sürekli şunu soruyor, 'Nasıl alıştırdınız, biz alıştıramıyoruz?' Sanırım alışmaları fıtratla ilgili bir şey. Kedileri de insanlar gibi düşünmek gerek. Onların da bazıları çok sakin, bazıları çok yaramaz, hareketli. Omuzda gezdirmek isteyen insanlara önerilerden ziyade gerçekten çok merhametli olmaları gerekiyor. Yani sadece 1 kere değil 10 kere evlat olarak görmeleri gerekiyor. Şimdi siz kendi çocuğunuzu bir kere de alıştırabilirsiniz ama onların alışma süreleri gerçekten daha uzun sürüyor. O öz güveni, merhameti sizde gördüğü zaman bunu yapabiliyor. Onları sadece çok sevseydim durmazlardı ama çok çok çok sevdiğim için duruyorlar. O güveni sizden alıyorlar."

Vatandaşların büyük çoğunluğunun baba-kız kedilere sevgiyle yaklaştığını belirten Emrah, kedilerini evlat gibi gördüklerini ve amaçlarının onlarla birlikte hayatı paylaşmak olduğunu dile getirdi.

Omuzda gezmeyi en çok Reis'in sevdiğini, Pera'nın ise zaman zaman kucakta ya da yerde dolaşmayı tercih ettiğini anlatan Emrah, onlarla şehri keşfetmenin kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü ifade etti.

"Günümün 4 saatini sokak kedileriyle geçiriyorum"

Reis'in tek başına başlayan omuz yolculuğunun yavrusunun da katılmasıyla yeni bir hikayeye dönüştüğünün altını çizen Emrah, "Onlar hayatıma girdikten sonra tatil bile yapamıyorum. Çünkü onları birine bırakmak istemiyorum. Hayalim sürekli onlarla zaman geçirmek. Ev olur, sokak olur, hiç fark etmiyor. Çünkü onlar sizin çocuğunuz oluyor. Reis'le Galatasaray maçına gitmek istiyorduk, maalesef nasip olmadı. Buradan da seslenmiş olalım." dedi.

Emrah, her gün zamanının büyük kısmını da sokak kedilerine ayırdığını kaydetti.

"Kedileri sevdikten sonra sokak kedilerine daha çok bağlılık göstermeye başladım." diyen Emrah, günde en az 4 saatinin dışarıdaki sokak kedileriyle geçtiğini sözlerine ekledi."

Kaynak: AA

