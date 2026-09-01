İstanbul\'da Balıkçılık Sezonu \'Vira Bismillah\' ile Açıldı

İSTANBUL'da, av yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek tekneleriyle denize açıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, " Seferleriniz bereketli ve bol olsun; ağlarınız dolu olsun inşallah. Siz ne kadar çok balık tutarsanız, bizler de sofralarımızda o balıkları inşallah daha ucuza yiyeceğiz. Yani sofralarımızın en önemli besin kaynaklarından biri olan bu nimetten bizleri mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İstanbul'da 4,5 aylık av yasağının ardından 1 Eylül itibarıyla su ürünleri av sezonu açıldı. Sezonun açılışı nedeniyle Sarıyer Kireçburnu sahilinde gerçekleşen programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Programda, yeni av sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu. Teknelerini, ağlarını ve ekipmanlarını hazırlayan balıkçılar, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

'SEFERLERİNİZ BEREKETLİ VE BOL OLSUN; AĞLARINIZ DOLU OLSUN İNŞALLAH'

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Burada elbette ki çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. İnsanların karnını duyuruyorsunuz ve bunu doğadan elde ediyorsunuz. Gerçekten de denizcilik biraz önce konuşmalarda da ifade edildiği gibi herhalde bir deniz aşkı, bir meslek aşkı olmadan yapılabilecek bir iş değil. Bu saatte çıkıyorsunuz; gecenin bir vaktinden sabaha, hava ağarana kadar denizlerdesiniz ve uçsuz bucaksız bir deryadasınız. Yani bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Dolayısıyla tüm balıkçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Allah sizleri kazalardan, belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli ve bol olsun; ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları bekliyoruz. Siz ne kadar çok balık tutarsanız, bizler de sofralarımızda o balıkları inşallah daha ucuza yiyeceğiz. Bu memleketin ucuz balığa da ihtiyacı var. Hem sağlıklı hem doğal. Yani sofralarımızın en önemli besin kaynaklarından biri olan bu nimetten bizleri mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah, rastgele! Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin" dedi.

'TÜRKİYE; BALIKÇILIKTA AVRUPA'DA İLK 3'E, DÜNYADA İSE 15'İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ'

AK Parti milletvekili Adem Yıldırım, "Gerek balık yetiştiriciliği gerekse balık avcılığı konusunda adeta son 25 yıl içerisinde 10 kattan fazla bir artış sağladık. Bunları sizlerin sayesinde, ortaya koyduğunuz bu emek ve alın teriyle başardık. Bu alın terinin karşılığı olarak hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız da sizlere destek vererek el ele bir süreç yürüttü. Bugün Türkiye; balıkçılıkta Avrupa'da ilk 3'e, dünyada ise ilk 15'inci sıraya yerleşen bir konuma gelmiştir" diye konuştu.

'57 BALIKÇI BARINAĞIMIZLA ONLARA HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "14 bini aşkın balıkçımız, 48 su ürünleri kooperatifimizin ortağı ve üyesi konumundalar. Bizler de 57 balıkçı barınağımızla onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız balıkçılarımızın faaliyetlerini daha uygun, daha güvenli ve o sihirli kelimeyle 'sürdürülebilir' koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamak, denizlerimizdeki kaynakları korurken balıkçılığımızın geleceğini de güvence altına almaktır" ifadelerini kullandı.

'PALAMUDUN BELİRTİLERİNİ BU YIL ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜK'

Balıkçı Ata Akbulut, "Kazasız belasız bir sezon dileğiyle 7,5 aylık sezonumuza başladık ve ilk ağlarımızı attık. Teknemizle, ağlarımızla veya işçilerimizle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Nasibimizde biraz istavrit vardı. Güzel ve hoş balık, biz seviyoruz. Şu an palamut avcılığı yapmıyoruz, sezona istavritle başladık. Nasip olursa yarın halkımıza istavrit yedirmek için mücadele ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı normal şartlara göre biraz daha yüksek olduğu için, balık şu an sürüler halinde dağınık geziyor. Su sıcaklığı 2-3 derece soğuduğu zaman balıklar bir araya toplanıyor. Bir araya toplandıklarında da tutulan balık miktarı ister istemez artıyor. Geçen sene hamsi çok boldu ancak bu sene hamsinin bu kadar bol olmasını beklemiyoruz. Çünkü palamudun belirtilerini bu yıl çok önceden gördük. Nitekim Ayın 15'inde 'uzatmacı' ya da 'volici' dediğimiz küçük balıkçı tekneleri denize çıktığında balığın olduğunu tasdiklediler. Yani bu yıl palamut, hamsiye ve geçen seneye kıyasla daha fazla olacak. İstavridi ise zaman gösterecek; şu an denizlerimizde çok fazla yok, havalar biraz daha soğuduktan sonra istavrit avcılığı hız kazanır. Herkese kazasız belasız bir sezon nasip olmasını dilerim. Herkes bilinçli ve sürdürülebilir avcılık yapmaya özen göstersin. Yavru balıkları tutmayalım, büyük balıkları tutup halkımıza kazandıralım ki milletimiz doya doya balık yesin" dedi.

'ŞU AN DENİZDE İSTAVRİT DE VAR, PALAMUT DA VAR'

Halil İbrahim Akbulut, "Sezonun henüz ilk birkaç saatindeyiz, o yüzden şu an hiçbir şey belli değil. Yarından itibaren her şey daha net ortaya çıkar. Şu an denizde istavrit de var, palamut da var. Önceden denize çıkan uzatmacı arkadaşlardan aldığımız izlenimler, palamudun bu sene çok bol olduğu yönünde. İnşallah da öyle olur" ifadelerini kullandı.

'SEZONA İSTAVRİTLE BAŞLADIK'

Ünal Karadeniz, "Ne diyelim, nasip işi... Çıktık bu sene de. 'Bolluk var, palamut var' dediler, nasibimizi arıyoruz. Ağlarımızı attık, ilk molada biraz balık aldık. Şimdi bir av daha attık, bakalım nasibimize ne gelecek. Sezona istavritle başladık. Bu sene çinekop ile palamudun bol olacağını söylüyorlar. İnşallah çinekop bol olursa bizim için daha iyi olur. Allah herkese kolaylık versin, milletimiz de bu sene bol bol balık yesin" diye konuştu.