İstanbul'da nikah salonlarında '06.06.2026' yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da nikah salonlarında '06.06.2026' yoğunluğu

İstanbul\'da nikah salonlarında \'06.06.2026\' yoğunluğu
06.06.2026 16:47  Güncelleme: 16:49
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Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 06.06.2026 tarihinde nikah masasına oturmak için yoğunluk oluşturdu. Bağcılar ve Şişli'deki nikah salonlarında normalde 20 olan günlük nikah sayısı, bu özel tarih için 56'ya yükseldi. Çiftler, bu tarihin kendilerine uğur getireceğine inandıklarını belirtti.

Evlilik günlerini özel kılmak isteyen çiftler, '06.06.2026' tarihinde masaya oturmak için nikah saraylarında yoğunluk oluşturdu.

Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda normalde günlük ortalama 20 nikahın kıyıldığı salonda, bu özel tarih için 56 çift nikah masasına oturacak.

Özel ve akılda kalıcı tarihlerde evlenmeyi tercih eden çiftlerin ilgisi bu yıl da sürdü. Evlilik tarihlerinin 06.06.2026 olmasını isteyen çiftler, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki Nikah Salonu ve Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk oluştu. Günlük en fazla 20 nikahın kıyıldığı salonda, bu tarih için 56 çift randevu aldı. Hayatlarının en önemli günlerinden biri olan nikah tarihini unutulmaz bir güne denk getirmek isteyen 56 çift, bugün nikah masasına oturarak "evet" diyecek. Yoğunluk nedeniyle nikah işlemlerinin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

'ARALIK AYINDA RANDEVU ALMAYA BAŞLANDI'

Nikah Memuru Emrullah Küçük, "Normalde hafta sonları 20-22 nikahımız oluyor. Bugün 06.06 olması dolayısıyla 56 tane nikahımız var. Sabah saat 09.00'da başladık, akşam saat 10.00'a kadar nikahlarımız devam edecek. Sadece oda olanlar var, dışarıda olan nikahlarımız da var. Dolayısıyla bütün gençlerimizin nikahlarını tamamlamak istedik. Normalde bu tarihler pek denk gelmez. Fakat burası da bu sene 06.06.2026'ya denk gelmesi dolayısıyla gençlerimiz tarafından bir talep gördü. Aralık ayından bu yana yoğun bir talep aldık. Gençleri anlıyoruz, yeter ki evlensinler, yuva kurslar. Biz onlar için elimizden gelen her şeyi hazırlıyoruz" dedi.

'YOĞUNLUKTAN DOLAYI İKİNCİ BİR SALON OLUŞTURDUK'

Küçük, "Gelincik olan salonumuzda nikahlarımızı kıyıyoruz ama yoğunluktan dolayı bu bahçeyi de açtık. Vatandaşlarımıza ve gençlerimize yardımcı olmak amacıyla nikahlarımızı burada da kıyıyoruz. Şu anda aynı anda iki ayrı salonda nikahlarımız kıyılmaya devam ediyor. Dolayısıyla Bağcılar Belediyesi'ne gelen hiçbir gencimizi geri çevirmedik 6 Haziran'la alakalı. Elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" diye konuştu.

'HAZİRAN AYI TANIŞMA AYIMIZ'

Nikahları kıyılan gelin Gaye Karademir ve damat Muhammed Ali Karademir, " İkimiz için de önemli bu. Çünkü bizim hem doğum tarihlerimiz de haziran ayında olduğu için ve 06.06.2026 da özel bir gün olduğu için bu tarihi seçmek istedik. Tanışma tarihine en yakın tarih buydu bizim için. Hem özel hem güzel bir tarih oldu. Rabbim bize ve tüm evlenenlere... hayırlı eylesin inşallah. Güzel bir evlilik nasip etsin inşallah" dedi.

'ÖZEL NİKAH TARİHİMİZ OLSUN İSTEDİK'

Bir başka çift gelin Aleyna Ay ve damat Efe ise, "Bu tarihin bizim için önemi; biz tanışma tarihimizde de dördüncü ayın dördü 2024 olmuştu, yani öyle denk gelmişti. Bu tarihte, özellikle nikah tarihimiz olsun istedik, 6.6.26 denk gelsin diye" dedi.

'UĞUR GETİRECEĞİNE İNANDIK'

Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen Deniz Korkmaz ve Kerem Kurnaz çifti, nikah tarihlerinin kendilerine şans getireceğine inandıklarını belirttiler. Nikah salonu çıkışında duygularını paylaşan Deniz Korkmaz, "6.6.6 olduğu için bu tarihi seçtik. Bize uğur getireceğine inandık. O yüzden bu şekilde oldu. Aralık'ta açılıyor zaten 6 ay öncesinden. Direkt Aralık'ta ilk hafta başvuru yaptık bu tarih olsun diye. Kaçırmamak için bu tarihi önceden ayarladık" dedi. Gelin İlayda Torman ise, "Öncelikle çok güzel bir tarih. Biz de bu tarihi tutturabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bir aksilik yaşadık en başta, 181 gün etti. Bir günle kaçırdık ama sonrasında almayı başardık. Haziran ayında istiyorduk yaz ayı olsun diye. Ondan sonra 2026, 6. ay... Biz de bu tarihi tercih ettik" dedi.

'BUGÜN İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK'

Şişli Evlendirme Dairesine gelen Adem Coşkun ve Cemile Karakaş "Kesinlikle özellikle bugünü seçtik. Bugün için çok uğraştık. Çok heyecanlıyım, şu an çok konuşamıyorum ama... Özellikle bu tarih bizim için unutulmaz olsun diye bu tarihi özellikle çok isteyerek seçtik. Nasip oldu, biz de bugün nikahımızı burada kıydık. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sizleri gördüğümüz için de çok sevinçliyiz. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz. Yıldönümü unutma ihtimali falan ortadan kalktı. 06.06.26. Hediye kısmını da artık unutmuyoruz. Kendimi garantiye aldım zaten" diye konuştu.

'UNUTULMAMASI ADINA ÖZEL KILALIM İSTEDİK'

Barış Erşen ve Esra Altındirek "Valla özel bir gün, özel bir an. İnanılmaz heyecanlıyız. İnsanın hayatında çok fazla olacak bir şey değil. Biz de özel bir gün olmasını istedik. Hayırlısıyla bugün oldu inşallah. Unutulmaması adına bugünü özel kılalım istedik. ya heyecan var tabi. Bakalım ya. Bayılacağım heyecandan, bende aşırı heyecan var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da nikah salonlarında '06.06.2026' yoğunluğu - Son Dakika

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