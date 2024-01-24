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İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek." ifadelerini kullandı.

24.01.2024 - 01:54,  Güncelleme: 08:12
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İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da 346 milletvekili oy kullanırken milletvekillerinden 287'si "evet", 55'i ise "ret" oyu verdi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ilk açıklamasında, "Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek." dedi.

KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Dün Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

"BUNDAN SONRA TÜRKİYE İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanlığı konutu önünde düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO'da yakın işbirliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu." diye konuştu.

Süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının beklendiğini belirten Billström, AA muhabirinin, "NATO üyeliğiniz Türkiye ile ilişkilerinize neler katacak? sorusunu şöyle yanıtladı:"Doğal olarak TBMM'nin onayı daha önce yaptığımız anlaşmaları değerli kıldı. 2022'de NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığımız Üçlü Muhtıra (Türkiye, Finlandiya ve İsveç) ve daha sonra Vilnius'ta yapılan anlaşmada uzlaşmıştık. Bu anlaşmalar devam ediyor. Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek."

İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
Tobias Billström
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Cihana Alp: Şimdi adamlar istediklerini aldı,daha fazla el altından destek vereceklerdir ve daha fazla İslam'a karsı propaganda yapacaklardır,Akp şaşırtmadı tebrik ediyorum Yanıtla 8 63
  • Yüksel Yılmaz: Artik sehit haberi gelmez cunku abd nin istedigi oldu Yanıtla 1 1

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